Ronald Atencio es el candidato presidencial de Venceremos: “Se impuso la forma racista de hacer política”, aseguró Vicente Alanoca

Vicente Alanoca cuestionó públicamente la candidatura del abogado de Guillermo Bermejo. | Fotocomposición: Infobae

La alianza electoral Venceremos anunció este fin de semana la nominación de Ronald Atencio como su candidato presidencial oficial para las elecciones generales del 2026. Postulación del abogado de Guillermo Bermejo, sentenciado por afiliación terrorista, se impuso con 39 votos frente a la impulsada por el representante de Nuevo Perú, cuya figura principal era el antropólogo aymara Vicente Alanoca.

La votación interna reunió a 70 delegados de seis agrupaciones políticas, entre las que figuran Unidad Popular, Patria Roja, Dignidad Nacional y Socialismo Andino. Según las fuentes de La República, 14 de estos delegados pertenecían a las organizaciones mencionadas que, con su voto, inclinaron la balanza a favor del abogado.

Durante la conferencia, representantes de Nuevo Perú admitieron el resultado del proceso y aseguraron que este “no tiene vuelta atrás”. Sin embargo, Alanoca expresó su desacuerdo con el desenlace, calificando lo ocurrido como una imposición de la “forma clásica, racista y odiosa de hacer política”.

En su cuenta de Facebook, manifestó: “Agradezco profundamente a todos quienes apostaron por nuestra precandidatura; se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política”. Además, afirmó que continuará practicando una política “con docencia y decencia para salir de la mercantilización nefasta de la política en el país”.

Publicación de Vicente Alanoca en Facebook.

Consultado al respecto, Aparicio evitó entrar en confrontaciones y aseguró al medio citado que Alanoca “siempre va a tener mi mano extendida para seguir forjando la unidad”.

La fórmula presidencial de Venceremos

La fórmula presidencial de Venceremos estará compuesta por Ronald Atencio para la presidencia, Elena Rivera Huamán como primera vicepresidenta y Alberto Quintanilla, excongresista por Puno y militante de Nuevo Perú, como segundo vicepresidente.

En el evento, la defensa del congresista recluido en el penal Ancón I destacó la necesidad de mantener la cohesión de la izquierda frente a las próximas elecciones: “El rival no está entre nosotros, el rival está fuera, es la ultraderecha, el sistema neoliberal… El rival son ellos, no somos nosotros”, afirmó, de acuerdo con declaraciones recogidas por El Comercio. Igualmente, anunció que Jaime Laos, también integrante de Voces del Pueblo, asumirá la jefatura de campaña y subrayó que el objetivo es que la ciudadanía perciba a la agrupación como una “izquierda revolucionaria y transformadora”.

Respecto a la posibilidad de que Alanoca se integre a la plancha presidencial, Atencio mencionó en diálogo con La República que la reglamentación de ONPE impide alteraciones en la fórmula inscrita, por lo que Alanoca solo podría postular como candidato al Senado por la región de Puno.

Fórmula de Ronald Atencio derrotó a la liderada por Vicente Alanoca.

¿Ronald Atencio seguirá siendo abogado de Guillermo Bermejo?

Ronald Atencio confirmó que seguirá a cargo de la defensa legal de Guillermo Bermejo por el momento. Si bien sostuvo que evaluará junto a su equipo si mantendrá esa función a largo plazo, mencionó que se siente confiado de asumir ambos roles.

“Por el momento, continuaré al mando de la defensa de Guillermo Bermejo. Como recién se formalizó mi candidatura ayer, será necesario evaluar internamente si sigo siendo su abogado o si tomamos otra decisión. Conozco el proceso de Bermejo desde hace 15 años y estoy seguro de que puedo cumplir con ambos roles”, señaló el ahora candidato presidencial a La Encerrona.