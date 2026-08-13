¿Por qué está soplando tan fuerte el viento en Piura? Árboles caídos y hasta apagones en el norte de Perú

Las autoridades educativas inspeccionan aulas, techos y servicios higiénicos afectados en Trujillo, Otuzco y Santiago de Chuco para definir qué espacios pueden usarse con seguridad.

Guardar

Intensas ráfagas de viento sorprendieron a los habitantes de Piura, donde se han registrado árboles caídos, cortes de electricidad y daños en colegios. El fenómeno, reportado en localidades como Canchque, Palambla y el Faique, responde a patrones meteorológicos propios de la temporada, según informaciones difundidas por especialistas y autoridades regionales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene un aviso vigente para la sierra norte del país, advirtiendo sobre vientos que superan los 30 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar más de 55 km/h.

Los especialistas atribuyen estas condiciones al Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de alta presión que se desplaza cada invierno desde las costas de Chile hacia el norte, acercándose al territorio peruano entre mayo y septiembre. Este fenómeno se intensifica durante estos meses, incrementando la velocidad y la fuerza del viento en la región.

PUBLICIDAD

Composición: Infobae Perú

La geografía andina de zonas como Huancabamba juega un papel en la aceleración de los vientos. Las quebradas y el relieve montañoso actúan como embudos naturales, impulsando ráfagas repentinas que afectan a la población local.

Impacto en la infraestructura

Las consecuencias de estos vientos se han hecho sentir en varios frentes. En sectores de Huancabamba, Huarmaca y Frías, la caída de árboles y el desprendimiento de techos han provocado problemas en la infraestructura eléctrica. Elementos como ramas y techos han entrado en contacto con líneas eléctricas, generando cortocircuitos y cortes temporales del servicio.

La empresa Enosa ha informado que equipos técnicos permanecen en las zonas afectadas con el objetivo de localizar los puntos de daño y ejecutar las reparaciones requeridas. En varias localidades, el restablecimiento del suministro eléctrico fue posible tras las maniobras del personal especializado.

PUBLICIDAD

Fuertes vientos afectaron distintas localidades del norte del país, con incidencias en Piura y La Libertad. Composición: Infobae

Entre las zonas donde se reportaron interrupciones figuran Tunal, Nueva Jimaca, Tierra Amarilla, Chotopampa Alto, Carmen de la Frontera, Pingula y Señor de los Milagros. Otros sectores afectados incluyen Rosario Alto y Bajo, Peña Rica, Hormigueros, Carmen de El Alto, Bellavista, Tres Acequias, Sapún Alto y Bajo, Quispe Alto y Bajo y Las Pampas.

Enosa ha solicitado a los ciudadanos que reporten cualquier incidencia a través de sus canales de atención, lo cual permite intervenir con mayor rapidez y reducir el riesgo de accidentes relacionados con la electricidad.

PUBLICIDAD

Daños en instituciones educativas

El impacto de los vientos no se ha limitado al sector energético. En la región de La Libertad, la Gerencia Regional de Educación confirmó daños en al menos cuatro instituciones educativas públicas tras las ráfagas registradas el lunes 10 de agosto. Las afectaciones se concentran en planteles de Trujillo, Otuzco y Santiago de Chuco, donde se identificaron problemas en aulas, ambientes educativos y diversas estructuras.

El organismo advirtió que el episodio se registra en plena temporada y puede intensificarse entre mayo y septiembre, con impactos como cortes temporales de energía y caída de árboles en sectores del Alto Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En Santiago de Chuco, la institución educativa N.° 80435 “Mártires de los Andes” sufrió daños en ocho ambientes de primaria y secundaria. El colegio N.° 81665, en la misma provincia, reportó afectaciones en 15 ambientes de los niveles inicial, primario y secundario. Además, la institución educativa N.° 81007 “Christiaan Neethling Barnard”, en el caserío de Mungurral, resultó perjudicada aunque no forma parte del reporte oficial.

PUBLICIDAD

Las autoridades educativas evalúan el estado de los espacios dañados antes de permitir su uso, a fin de garantizar la seguridad de estudiantes y personal.

En la provincia de Otuzco, la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, en el distrito de Salpo, experimentó daños en el techo de los baños antiguos, lo que comprometió el acceso a los lavatorios de manos. En Trujillo, la institución educativa N.° 1663, ubicada en el distrito de Víctor Larco, reportó daños en un aula.

Respuestas y recomendaciones

Especialistas de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad brindaron asistencia técnica a los directores de los centros educativos afectados. Se elaboraron las Fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación (EDANSE), documentos fundamentales para identificar las necesidades surgidas tras la emergencia y orientar las acciones de atención.

PUBLICIDAD

Por su parte, las autoridades meteorológicas y de defensa civil han emitido recomendaciones para la población. Entre las sugerencias figuran asegurar techos y estructuras livianas, alejarse de postes y cables eléctricos, reforzar ventanas y objetos susceptibles de ser desplazados por el viento, y mantenerse informado a través de los avisos oficiales del Senamhi y Indeci.