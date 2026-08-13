Sky Airline es comprado por Abra Group: Indecopi autoriza la transacción en Perú, pero con condiciones

La operación fue evaluada por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi antes de su autorización. El acuerdo, anunciado en noviembre de 2025, quedó sujeto a este análisis previo. Foto: Aeronaves

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La adquisición de Sky Airline por parte de Abra Group, holding al que pertenecen Avianca y Gol Linhas Aéreas, recibió el visto bueno del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), aunque bajo determinadas exigencias. La autoridad concluyó que la operación no generaría una afectación significativa de la competencia en las rutas evaluadas, pero identificó cláusulas contractuales que debían ser modificadas.

La decisión corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, que sometió la transacción a una revisión más profunda antes de emitir su autorización. La operación había sido anunciada inicialmente en noviembre de 2025 y quedó sujeta al análisis de las autoridades correspondientes antes de su formalización definitiva.

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Indecopi evaluó el impacto de la operación

La Comisión inició en marzo de 2026 la segunda fase del procedimiento para examinar con mayor detalle los posibles efectos de la compra. El análisis se concentró particularmente en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami, consideradas relevantes para determinar si la integración podía alterar las condiciones competitivas.

Durante esta etapa, el organismo revisó información adicional sobre la estructura de los mercados, la cercanía competitiva entre las aerolíneas y las posibilidades de que otros operadores ingresen o amplíen sus actividades. Tras este proceso, descartó que la adquisición vaya a provocar una restricción significativa de la competencia en las rutas analizadas.

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En marzo de 2026, la Comisión abrió la segunda fase de evaluación, enfocada en los posibles efectos de la operación en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami. Foto: Turiweb

Condiciones para completar la adquisición

Pese a esa conclusión, el Indecopi detectó aspectos contractuales que requerían ajustes. En particular, puso bajo revisión las cláusulas de no competencia (non-compete) y de no captación de trabajadores (non-solicitation), debido a que podían limitar la competencia más allá de lo considerado necesario para ejecutar la operación.

Por ello, la autorización quedó condicionada a que ambas disposiciones tengan un alcance y duración limitados, de modo que puedan ser consideradas restricciones accesorias a la transacción. Abra deberá demostrar que estas modificaciones fueron incorporadas en la versión definitiva de los documentos vinculados con la compra. Las condiciones corresponden a compromisos planteados por el propio grupo y aceptados por la Comisión.

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Abra busca ampliar su presencia regional

La operación fue anunciada preliminarmente en noviembre de 2025, cuando Abra comunicó su intención de adquirir la mayoría de las acciones de Sky. Los actuales accionistas mayoritarios, vinculados con las familias Mast y Paulmann, pasarían a tener una participación minoritaria en la sociedad holding británica una vez completada la transacción.

Sky conservará su marca, estructura operativa y personal, además de sus canales comerciales y estándares de servicio. Holger Paulmann continuará al frente del Consejo de Administración. Abra, creado en 2022 y con sede en el Reino Unido, reúne principalmente a Avianca y Gol, además de participaciones y alianzas con otras compañías de la región.

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Sky conservará su marca, operaciones y personal, con Holger Paulmann al frente del Consejo de Administración. Abra, grupo que reúne a Avianca y Gol, mantendrá su participación. Foto: Abra

Una operación que refuerza la posición de Abra

El grupo cuenta con una flota superior a 300 aeronaves, operaciones en más de 25 países y una red que alcanza alrededor de 140 destinos. En conjunto, transporta a más de 70 millones de pasajeros anualmente y tiene cerca de 30.000 trabajadores, según la información difundida al anunciar el acuerdo.

La incorporación de Sky fortalece la presencia de Abra en Perú y Chile, dos mercados relevantes para su estrategia de conectividad regional. La compañía chilena opera principalmente con aeronaves Airbus A320neo y A321neo, mientras que Lima aparece como un mercado con potencial para desarrollar conexiones entre Sudamérica y otros destinos internacionales. Con la autorización otorgada por el Indecopi, condicionada a los ajustes contractuales establecidos, la transacción avanza hacia su formalización definitiva.

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La decisión representa, además, la sexta operación de concentración empresarial autorizada con condiciones por el Indecopi durante una segunda fase desde que entró en vigencia, en junio de 2021, el régimen de control previo de estas operaciones. La Resolución 203-2026/CLC-INDECOPI será publicada en su versión pública en la página institucional, de acuerdo con las disposiciones aplicables.