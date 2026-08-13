Inauguran primera sala VIP para vuelos nacionales en el aeropuerto Jorge Chávez: ¿Cómo se ingresa?

La nueva sala VIP está dirigida a pasajeros de vuelos nacionales. - Crédito The Club

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Nuevos servicios para pasajeros en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Airport Dimensions, el operador de “The Club”, la sala VIP Internacional del nuevo aeropuerto, amplía su portafolio de viajes premium con la apertura de la nueva sala VIP para pasajeros de vuelos nacionales.

Este sería el primero de estas zonas, que anteriormente solo aplicaban para los pasajeros de vuelos internacionales, ahora aplicarán a los de vuelos domésticos (dentro del Perú). Sin embargo, se debe apuntar que hay dos forma de poder acceder a este salón:

Tener membresía , que significa ser miembro de Priority Pass o LoungeKey . Cada pasajero podrá revisar sus tarjetas de crédito, dado que algunas comúnmente dan afiliación automática a uno de estos programas

Pagar la entrada de US$ 44 por personas en la web de The Club Airtport Lounges o en la entrada del mismo salón.

Así es la otra sala VIP The Club, la primera de su tipo en Latinoamérica. | TikTok / @unacitaconelmundo

En búsqueda de nuevas experiencias

Ante la creciente demanda de experiencias de viajes premium, el transporte aéreo se acelera en Latinoamérica. En este contexto, Lima se consolida como un importante centro de negocios regional, y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez respalda la creciente demanda nacional, además de expandir la conectividad internacional.

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¿Sabías que el tráfico doméstico o para vuelos nacionales representa alrededor del 60% del tráfico total en el Jorge Chávez? En el primer semestre de 2026, el aeropuerto registró 7,38 millones de pasajeros nacionales, destacando la solidez del mercado de viajes nacionales en el Perú.

Frente a la experiencia en los aeropuertos, los viajeros buscan cada vez más comodidad, flexibilidad y control sobre su viaje, lo que impulsa la demanda de experiencias premium más accesibles. Según el último estudio de Airport Dimensions, Airport Experience 2026 (AX26), el 62 % de los viajeros está dispuesto a invertir por experiencias aeroportuarias mejoradas, lo que destaca la creciente importancia de la comodidad y la libertad de elección en los viajes actuales.

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Obras del puente Santa Rosa modificarán circulación vehicular en una zona clave del Callao. (Foto: Difusión)

La nueva sala VIP

Es tomando esto en cuenta que es diseñado el nuevo salón VIP, dirigido a satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros. El nuevo salón recibe a más de 200 personas con espacios dedicados para trabajar, relajarse y recargar energías, además de instalaciones para familias, una selecta selección gastronómica inspirada en sabores y especialidades locales, así como una diseño inspirado en la extraordinaria biodiversidad de Perú, que aprovechan los ricos colores, texturas, patrones y formas de la selva amazónica peruana para crear una atmósfera única.

Esta apertura amplía aún más la presencia de Airport Dimensions en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, creando una cartera de experiencias que ahora abarca salones, servicios de descanso y el recientemente inaugurado Priority Lane. En conjunto, estas experiencias crean un viaje más conectado y fluido, a la vez que brindan a los viajeros una mayor variedad de opciones en cada etapa de su experiencia en el aeropuerto.

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“A medida que las expectativas de los viajeros continúan evolucionando en Latinoamérica, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios aeroportuarios para crear experiencias que realmente valoren. La apertura del salón de salidas nacionales en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez marca un hito en nuestra colaboración, reflejando nuestro compromiso por brindar experiencias aeroportuarias excepcionales”, señaló Giorgio Benza, Vicepresidente para Latinoamérica de Airport Dimensions.

Los pasajeros podrán descansar en esta sala antes de su vuelo. - Crédito Andina

Por su parte, Norbert Onkelbach, gerente central comercial de Lima Airport Partners (LAP) afirmó que desde LAP hay un compromiso con el pasajero, con la mejor experiencia, impulsando la conectividad y el posicionamiento del Perú como hub de servicios aeroportuarios, logísticos y comerciales para la región. Nuestra apuesta junto a Airport Dimensions desempeña un papel fundamental en la creación de una experiencia de pasajero más completa y diferenciada. La incorporación de la sala VIP para salidas nacionales es algo que venían pidiendo nuestros pasajeros, además amplía la oferta premium del aeropuerto, promoviendo empleo local y contribuyendo a la economía aeroportuaria en general, puntualizó Onkelbach.

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Actualmente el aeropuerto conecta al Perú con 62 destinos (43 internacionales y 19 nacionales), a través de la operación de 22 aerolíneas. Para el cierre de 2026, se proyecta alcanzar los 26.5 millones de pasajeros transportados.

Ubicado en el área de Salidas Nacionales de la nueva terminal, The Club recibe a miembros de Priority Pass y LoungeKey, sin importar la aerolínea o la clase de viaje. Quienes no cuenten con estas membresías también pueden acceder adquiriendo una entrada directamente en el salón.