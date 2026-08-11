Ica compite entre los mejores destinos de Latinoamérica en seguridad con IA: “Puede liderar proyectos a nivel internacional”

El C5 de Ica articula a la Policía Nacional del Perú, el Serenazgo Municipal y otras entidades de emergencia en un centro de comando y monitoreo.

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La Central de Monitoreo C5 de Ica fue seleccionada como finalista en los Premios ALAS 2026, el mayor reconocimiento de América Latina a la innovación en seguridad electrónica y tecnología aplicada a la protección ciudadana.

El proyecto compite entre 53 iniciativas de 10 países, consolidando a Ica como un referente internacional de articulación público-privada y de integración de inteligencia artificial en videovigilancia.

Un modelo de videovigilancia inteligente construido desde cero

El C5 de Ica —Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Monitoreo— se erige sobre 1,200 metros cuadrados de infraestructura completamente nueva. La red integra 463 cámaras con 591 lentes de reconocimiento facial y analítica avanzada, además de 22 cámaras especializadas en lectura de placas vehiculares.

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Estas herramientas permiten un monitoreo en tiempo real, con análisis de comportamiento y detección de amenazas mediante inteligencia artificial. El sistema cuenta con un videowall de gran formato, salas de monitoreo y de crisis, y articula la respuesta continua entre la Policía Nacional del Perú, Serenazgo Municipal y equipos de emergencia.

El sistema de seguridad ciudadana de Ica opera con 463 cámaras, 591 lentes, reconocimiento facial y analítica de video con inteligencia artificial.

La iniciativa, financiada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos por el Gobierno Regional de Ica y ejecutada por SYM Servicios Perú, representó una inversión de S/ 84.5 millones.

“Ser parte de los finalistas demuestra que Ica puede liderar proyectos de seguridad de nivel internacional. Hemos apostado por una infraestructura moderna, con inteligencia artificial y capacidad de respuesta rápida, porque la seguridad de las familias iqueñas no puede esperar”, destacó el gobernador regional Jorge Carlos Hurtado.

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Articulación público-privada y tecnología de vanguardia

El carácter innovador del C5 de Ica radica en su capacidad de integrar, bajo un solo sistema, tecnología de última generación y la coordinación efectiva de entidades públicas y privadas.

La plataforma permite recopilar, procesar y analizar grandes volúmenes de información para anticipar incidentes y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo, convirtiéndose en una referencia para la región.

La red del C5 de Ica incorpora 22 cámaras de lectura de placas, un videowall y salas de monitoreo y crisis para coordinar la respuesta ante incidentes.

El director general de SYM Servicios Integrales, David Alon, subrayó el valor replicable del proyecto. “El C5 de Ica es un ejemplo de cómo el mecanismo de Obras por Impuestos puede acelerar proyectos estratégicos para el país”, dijo.

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“Hemos implementado una plataforma tecnológica robusta, escalable y alineada con estándares internacionales de seguridad. Ser finalista junto con otros proyectos de la región muestra la capacidad de ejecutar proyectos complejos que contribuyen directamente a proteger a la ciudadanía”, continuó Alon.

Un caso operativo y alineado con la agenda nacional

La selección de Ica como finalista ocurre en un contexto en el que la seguridad ciudadana encabeza las preocupaciones de la población peruana y la agenda política nacional.

En su reciente Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció el impulso de la modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú, con énfasis en interconexión de sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial para el mapeo del delito y centros de comando de respuesta rápida.

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El proyecto no solo responde a una demanda local, sino que también posiciona a Ica en el mapa latinoamericano de la innovación en seguridad, ofreciendo un modelo replicable para otras regiones del Perú que buscan modernizar sus sistemas de vigilancia y prevención.

El proyecto del C5 de Ica demandó una inversión de S/ 84.5 millones mediante Obras por Impuestos, con financiamiento y ejecución de SYM Servicios Perú.

Innovación y reconocimiento internacional

El sistema C5 de Ica refuerza la tendencia regional hacia plataformas integrales de seguridad basadas en inteligencia artificial, análisis de datos y articulación interinstitucional.

Su selección entre los finalistas de los Premios ALAS 2026 —cuyos ganadores se anunciarán el 27 de agosto en Colombia— consolida a Ica como líder en innovación en seguridad ciudadana y demuestra la capacidad de ejecutar proyectos complejos bajo estándares internacionales.

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La experiencia de Ica, articulando inversión pública y privada, tecnología avanzada y coordinación operativa, ofrece una alternativa concreta para enfrentar los retos crecientes de seguridad en el país y la región.