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¿Qué distritos están en la lista? Las nueve zonas más seguras de Lima ante un terremoto, según el CISMID

La lista incluye a Breña, Miraflores y San Isidro, entre otros sectores asentados sobre suelos firmes, donde la menor autoconstrucción reduce la probabilidad de colapsos en viviendas

Una estructura de varios pisos, con terrazas y muros sobresalientes, se asoma peligrosamente sobre la pendiente del acantilado, sin mayor protección ante derrumbes. | Andina
Una estructura de varios pisos, con terrazas y muros sobresalientes, se asoma peligrosamente sobre la pendiente del acantilado, sin mayor protección ante derrumbes. | Andina
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La preocupación por la seguridad ante un terremoto en Lima ha llevado a que muchos ciudadanos busquen información precisa sobre las zonas menos vulnerables frente a un sismo de gran magnitud.

El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) ha identificado nueve distritos que presentan mayor seguridad ante un evento sísmico, según un reporte reciente de la institución.

De acuerdo con el CISMID, los distritos considerados más seguros en la capital peruana se ubican sobre suelos estables. Este factor resulta determinante porque las condiciones geológicas, tanto físicas como químicas, influyen directamente en el comportamiento del terreno durante un sismo.

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Las zonas con suelos más sólidos pueden absorber mejor la energía de un terremoto, mientras que los suelos blandos tienden a amplificar las ondas sísmicas y a incrementar el riesgo de daños materiales y personales.

Hombre con casco blanco y chaleco naranja sobre escombros de un edificio derrumbado. Restos de paredes, techo y vigas. Árboles al fondo
Un socorrista inspecciona los escombros de una vivienda destruida por el terremoto de 5.1 en Junín, Perú, que dejó seis fallecidos y 300 damnificados. (Gobierno Regional de Junín)

La entidad señaló que más del 80 % de las casonas antiguas del Centro de Lima presentan algún grado de riesgo estructural. Muchas de estas edificaciones fueron levantadas sin criterios técnicos o han sufrido deterioro por falta de mantenimiento, lo que incrementa su vulnerabilidad. Además, el uso de materiales inadecuados en la construcción también representa un peligro para los habitantes.

La lista de distritos más seguros

El informe elaborado por el CISMID ubica a los siguientes distritos como los más seguros ante un sismo de gran magnitud:

Breña

Centro de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

Estos distritos comparten características geológicas favorables, como el predominio de suelos firmes y una menor incidencia de autoconstrucción sin asesoría profesional, lo que reduce la exposición al colapso de viviendas ante un movimiento telúrico.

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Cuatro bomberos del equipo USAR Perú con uniformes rojos y cascos frente a un edificio blanco parcialmente colapsado y escombros en el suelo
Personal del equipo USAR Perú, con uniformes rojos y cascos, examina una estructura con daños severos, como parte de su preparación para despliegue en Colombia. (Andina)

Distritos con mayor vulnerabilidad

En contraste, el CISMID también identificó áreas donde el riesgo se incrementa por la presencia de suelos blandos y la densidad de edificaciones informales. Entre los distritos considerados menos seguros figuran:

Ancón

Ate

Chorrillos

Comas

Independencia

Laderas de Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Santa Rosa

Ventanilla

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

La alta densidad poblacional y el predominio de construcciones sin supervisión técnica son factores que, según La República, aumentan la exposición a graves daños estructurales.

Cielo nocturno estrellado sobre dos casas con daños estructurales, escombros, un camino de tierra, vegetación y una reja de metal, con luces urbanas al fondo
Viviendas con estructuras deterioradas y escombros en un terreno irregular durante la noche, en una zona afectada por un sismo en Junín, Perú. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

Impacto de un terremoto de 8.8

Un simulacro realizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), citado por el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, analizó los efectos de un sismo de 8.8 en la capital y en el Callao. El estudio estimó que entre 4 y 7 millones de personas podrían resultar afectadas por las características del suelo, la densidad de población y la autoconstrucción.

Valenzuela explicó que el mapa de microzonificación sísmica elaborado por el CISMID identifica zonas donde el suelo blando incrementa el riesgo de daños. “Existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños”, detalló el especialista en declaraciones recogidas por La República. Además, las viviendas más antiguas o aquellas que fueron construidas sin asesoría profesional comparten este nivel de vulnerabilidad.

Criterios para evaluar la seguridad

El CISMID recomienda que los habitantes revisen las condiciones de sus viviendas, tomando en cuenta la calidad de los materiales y la antigüedad de la construcción. Según La República, los edificios de más de 20 pisos han sido levantados bajo la normativa antisísmica vigente, lo que representa una ventaja en términos de seguridad estructural.

Ante cualquier duda sobre la resistencia de una vivienda, Mario Valenzuela sugirió consultar a un ingeniero o arquitecto especializado en estructuras, con el fin de verificar si el inmueble cumple con los estándares básicos para soportar un sismo.

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