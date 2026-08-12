Perú
Agregar Infobae enGoogle

¿Cáncer dentro del ojo? El melanoma uveal puede avanzar y extenderse a otros órganos

El melanoma uveal es un tipo poco frecuente de cáncer que aparece en la úvea y puede avanzar sin causar molestias en sus primeras etapas. Conoce sus síntomas y factores de riesgo

Existe una baja prevalencia de que el melanoma se presente en mucosas y en el ojo (iStock)
Existe una baja prevalencia de que el melanoma se presente en mucosas y en el ojo (iStock)
Guardar

Cuando se habla de melanoma, la mayoría de personas piensa en lesiones que aparecen en la piel. Sin embargo, existe una variante poco frecuente que puede desarrollarse dentro del ojo y que, en algunos casos, tiene capacidad de extenderse a otros órganos: el melanoma uveal.

Este tipo de cáncer se origina en la úvea, la capa media del ojo formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), presenta una incidencia aproximada de 4,3 casos por cada millón de habitantes al año y se diagnostica con mayor frecuencia entre los 60 y 70 años.

PUBLICIDAD

Aunque se trata de una enfermedad poco común, puede ser grave debido a su capacidad de producir metástasis. Aproximadamente la mitad de los pacientes puede desarrollar metástasis durante la evolución de la enfermedad, según la información proporcionada.

¿Cuáles son los síntomas del melanoma uveal?

Uno de los principales riesgos de este tumor es que puede desarrollarse dentro del ojo sin generar molestias evidentes durante sus primeras etapas. Cuando aparecen señales, estas pueden confundirse con otros problemas de la visión.

Entre los síntomas que requieren una evaluación oftalmológica se encuentran:

  • Visión borrosa.
  • Destellos de luz.
  • Aparición de nuevas manchas oscuras o flotantes en el campo visual.
  • Cambios progresivos en la visión.
  • Pérdida parcial del campo visual.

La doctora Gabriela Quezada, médica oftalmóloga, explica que cualquier alteración visual debe ser evaluada por un especialista para determinar su causa y actuar de manera oportuna.

PUBLICIDAD

visión borrosa, vista, ojos-VisualesIA
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación puede incluir un fondo de ojo y una ecografía ocular estandarizada, herramientas que permiten identificar lesiones y diferenciarlas de otros tumores intraoculares.

¿Quiénes deben prestar mayor atención?

Aunque cualquier persona puede desarrollar melanoma uveal, existen algunos factores que pueden estar asociados con un mayor riesgo. Por ello, determinadas personas deben prestar especial atención a su salud visual y mantener controles oftalmológicos periódicos.

Entre los factores señalados se encuentran:

  • Tener piel clara u ojos claros.
  • Contar con antecedentes personales de melanoma.
  • Tener antecedentes familiares de melanoma.
  • Presentar otras condiciones oculares o factores de riesgo identificados por un especialista.

Recomendaciones

  • Realizar controles oftalmológicos periódicos. Las evaluaciones completas permiten revisar las estructuras internas del ojo y detectar cambios que no necesariamente son visibles desde el exterior o producen molestias.
  • Considerar los antecedentes personales y familiares. Las personas con piel clara, ojos claros o antecedentes personales o familiares de melanoma deben mantener un seguimiento médico, de acuerdo con la evaluación de su especialista.
  • Proteger los ojos de la radiación ultravioleta. El uso de lentes con filtro UV certificado, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre, ayuda a reducir la exposición acumulada a la radiación solar.
  • No ignorar cambios en la visión. La aparición persistente de visión borrosa, destellos, nuevas manchas flotantes o pérdida parcial del campo visual requiere una consulta con un oftalmólogo.

Un cáncer que puede avanzar sin señales evidentes

El melanoma uveal recuerda que algunos tumores pueden desarrollarse en estructuras internas del ojo sin provocar síntomas claros durante sus primeras etapas. Por ello, los controles oftalmológicos periódicos pueden ayudar a detectar alteraciones antes de que sean evidentes para el paciente.

Temas Relacionados

cáncersalud visualmelamonaperu-salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aswath Damodaran sobre Perú: “Tener una economía basada en commodities la hace menos estable”

El profesor de la NYU advirtió que la inestabilidad política en el país andino desplaza el foco desde las empresas hacia el gobierno y dificulta la planificación de largo plazo, sobre todo en la valoración de activos

Aswath Damodaran sobre Perú: “Tener una economía basada en commodities la hace menos estable”

Precio del dólar no para de caer en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 12 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar no para de caer en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 12 de agosto

Cachorros rescatados de la venta ilegal de mascotas buscan una familia en Lima: requisitos para la adopción

Los pequeños perros fueron retirados de la venta ilegal de mascotas y actualmente reciben alimentación, atención veterinaria y protección en un centro de adopciones

Cachorros rescatados de la venta ilegal de mascotas buscan una familia en Lima: requisitos para la adopción

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Se juega el tercer set. El equipo peruano busca remontar tras un inicio complicado, en el que cedió los dos primeros parciales con facilidad. Sigue las incidencias del crucial encuentro

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Más de 440 mil bodegas no acceden a créditos: Bancos las consideran de “alto riesgo” por extorsiones

En el Día del Bodeguero, la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú recuerda aún las limitaciones del sector con respecto al crédito formal

Más de 440 mil bodegas no acceden a créditos: Bancos las consideran de “alto riesgo” por extorsiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Juntos por el Perú presidirá Comisiones de Constitución y Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Gonzalo Genek abrirá el concierto de Paulo Londra en el Estadio Nacional

“Quieren satanizar a una persona por un error”: La impensada defensa del abogado de César Sánchez, tras denuncia de Naldy Saldaña

Fernando Armas cumple 36 años de carrera y prepara una celebración en Barranco: “Creo que la risa es un bálsamo”

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

DEPORTES

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García sorprendido por las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari en Alianza Lima: “No sobran jugadores así en la selección peruana”

Se reveló si el fuerte descargo de Paolo Guerrero fue directo a Reimond Manco: “Está curtido de la crítica futbolística”