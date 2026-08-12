Polimá Westcoast en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para sus conciertos en Arequipa y Lima

Polimá Westcoast regresa a Perú para presentar sus mayores éxitos en el Centro de Convenciones Festiva de Lima.

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Polimá Westcoast, uno de los nombres más destacados de la música urbana latina, se prepara para ofrecer una de las noches más esperadas del año en Lima como parte de su World Tour. El artista chileno, conocido por su capacidad para fusionar trap, reguetón y sonidos de vanguardia, llegará a Perú en octubre con dos fechas que prometen convocar a una multitud.

¿Cuándo y dónde son los conciertos?

El tour incluirá una parada el 8 de octubre en Arequipa, en la discoteca QTAR, y un espectáculo central el 10 de octubre en el Centro de Convenciones Festiva de Lima. Ambas presentaciones contarán con el respaldo musical de DJ Towa y DJ Bryan Flow, quienes aportarán su energía en tarima.

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El fenómeno de Polimá Westcoast en el país se consolidó gracias a éxitos como “Ultra Solo”, junto a Pailita, cuyo impacto en plataformas digitales ha sido notable. La canción acumula más de 418 millones de reproducciones en Spotify y 99 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en un himno urbano para la audiencia juvenil peruana. Además, temas como “Baby Otaku” —que supera los 206 millones de escuchas en Spotify y 60 millones en YouTube— y “Lacone”, colaboración con Quevedo y Mora que rebasa los 151 millones de streams, han situado al chileno entre los referentes del género en la región.

En declaraciones previas recogidas por medios especializados, el intérprete ha destacado el fervor de sus seguidores peruanos. El público local se ha posicionado como uno de los más fieles y participativos, lo que convierte su regreso en un momento especial tanto para el artista como para sus fans. La gira mundial de Polimá Westcoast recorre escenarios internacionales, consolidando su presencia en festivales y grandes recintos de América y Europa, y su paso por Perú busca reafirmar ese lazo con una noche cargada de emociones.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma Joinnus, con una preventa que inicia el 13 de agosto. Los organizadores han confirmado que las localidades podrán adquirirse con cualquier medio de pago y habrá descuentos especiales durante la etapa de preventa, lo que incrementa la expectativa por una rápida venta de boletos.

El Centro de Convenciones Festiva en Lima ha sido elegido por su capacidad y modernidad, garantizando la experiencia de un espectáculo internacional de alto nivel.

Producción de primer nivel

La producción del concierto ha confirmado que se desplegará un montaje visual y técnico de primer nivel, con iluminación y pantallas de alta definición, efectos especiales y un sistema de sonido capaz de replicar la potencia de los festivales internacionales. Este despliegue busca no solo garantizar la calidad de la experiencia, sino también posicionar el show de Polimá Westcoast como uno de los hitos de la temporada en Lima y Arequipa.

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El impacto de Polimá Westcoast trasciende las cifras en plataformas digitales. Su propuesta musical ha sido reconocida por la crítica y el público por su habilidad para renovar el género urbano, integrando influencias diversas y colaborando con artistas de gran proyección mundial. La presencia de DJ Towa y DJ Bryan Flow en el escenario añade un plus de energía y dinamismo, anticipando sets que mantendrán la atmósfera al máximo desde el inicio hasta el cierre del evento.

El repertorio que presentará en Lima incluirá desde sus primeros éxitos hasta sus colaboraciones más recientes. Canciones como “My Blood”, “Sextime” y “Tú me quieres?” han marcado diferentes etapas de su carrera y suelen ser coreadas por miles de personas en sus presentaciones. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical que abarca historias de barrio, vivencias personales y sonidos globales, en un formato pensado para conectar con una audiencia diversa y exigente.

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El artista chileno interpretará temas como “Ultra Solo”, acompañado de un despliegue visual y sonoro de primer nivel.