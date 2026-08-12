Físico peruano en la NASA revela qué se puede estudiar durante un eclipse solar total: ¿qué secretos del Sol pueden descubrirse?

Cristian Ferradas Alva, físico peruano e investigador de la NASA, explica qué ocurre cuando la Luna cubre por completo al Sol y por qué estos fenómenos representan una oportunidad para estudiar la corona solar, la ionósfera y otros aspectos del entorno espacial. Fuente: YouTube / NASA en Español

Guardar

Cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol hoy, miércoles 12 de agosto, millones de personas dirigirán su mirada hacia el cielo para observar el eclipse solar total 2026. La franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, una pequeña zona del noreste de Portugal y buena parte de España, donde el día dará paso durante unos minutos a una oscuridad excepcional.

Entre los científicos que explican la importancia de este fenómeno se encuentra el físico espacial peruano Cristian Ferradas Alva, investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. En un video difundido por la agencia espacial estadounidense, el especialista cuenta qué ocurre durante un eclipse y qué información pueden obtener los investigadores cuando la Luna cubre por completo el disco solar.

PUBLICIDAD

Para Ferradas, la experiencia combina observación y ciencia. “Un eclipse solar total es un evento que no se da siempre”, señala el investigador, quien destaca que estos fenómenos permiten conocer aspectos del Sol que normalmente resultan difíciles de estudiar. Su explicación abarca también la ionósfera, la meteorología espacial y la superficie de la Luna.

El físico espacial peruano Cristian Ferradas Alva del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA aparece en una imagen compuesta con un eclipse solar. (Composición: Infobae Perú)

¿Por qué un eclipse solar total es una oportunidad para hacer ciencia?

Un eclipse solar total ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan alineados de tal manera que el satélite cubre completamente el disco solar para quienes se encuentran dentro de la trayectoria de totalidad. Ferradas explica que esa franja corresponde al área de la superficie terrestre desde donde las personas pueden observar el Sol totalmente oculto.

PUBLICIDAD

Durante ese breve periodo aparece uno de los principales objetivos científicos: la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. El intenso brillo del disco solar suele dificultar su observación, pero la Luna funciona como un ocultador natural. “Podemos ver la corona como una nube, una nebulosa blanca que se extiende” alrededor del disco solar, explica el físico peruano.

El físico espacial peruano Cristian Ferradas Alva, investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, explica la información científica que se obtiene de los eclipses solares. (Captura YouTube NASA en Español)

El físico peruano recuerda que existen cuatro tipos de eclipses solares: total, parcial, anular e híbrido. En el caso del anular, la Luna cubre el centro del disco solar y deja visible un borde luminoso, conocido como “anillo de fuego”. El híbrido puede verse como total o anular dependiendo del punto de la Tierra desde donde se observe.

PUBLICIDAD

La fase de totalidad concentra uno de los principales intereses para los investigadores. Cuando el disco solar desaparece detrás de la Luna, queda expuesta la corona solar, una estructura de la atmósfera exterior del Sol que normalmente resulta difícil de distinguir debido a la intensidad de su superficie. Ferradas la describe como una especie de nube blanca que se extiende hacia el exterior.

El eclipse también permite estudiar la Tierra y la Luna

Las investigaciones durante un eclipse solar total también pueden aportar información sobre la Tierra. Ferradas señala que el fenómeno permite estudiar la ionósfera, una capa de la atmósfera vinculada estrechamente con el Sol y con la radiación que llega desde este astro.

PUBLICIDAD

Vista de archivo de un eclipse de sol total. EFE/ERIK S. LESSER

El especialista también destaca el valor de estos estudios para comprender la meteorología espacial, un campo que analiza las condiciones del entorno espacial, influenciadas principalmente por la actividad solar. Este conocimiento adquiere especial importancia ante el desarrollo de nuevas misiones tripuladas.

Ferradas relaciona estas investigaciones con el programa Artemis, que contempla nuevas misiones hacia la Luna. Fuera de la protección que brinda la Tierra, los astronautas quedan expuestos a radiación y partículas provenientes principalmente del Sol. Comprender mejor ese entorno ayuda a conocer los riesgos que enfrentarán las futuras tripulaciones.

La Luna también forma parte de las investigaciones. Durante la totalidad pueden observarse las llamadas perlas de Baily, pequeños puntos de luz que aparecen alrededor del disco solar debido a la forma irregular de la superficie lunar. Según el investigador peruano, estas observaciones permiten estudiar la morfología del terreno lunar, información que puede resultar relevante para las futuras actividades de exploración.

PUBLICIDAD

(Reuters)

¿Cómo seguir el eclipse solar 2026 desde Perú?

Aunque la totalidad se observará en determinadas zonas de Europa, desde Perú será posible seguir el fenómeno mediante las transmisiones de la ESA y la NASA. Según la información difundida por Agencia Andina, la cobertura comenzará a las 12:30 p. m. (hora peruana), con imágenes y explicaciones científicas desde distintos puntos de la trayectoria.