¿El feriado del 30 de agosto se moverá? Esto dijo el MEF sobre el descanso por el Día de Santa Rosa de Lima

La propuesta del MEF no busca cambiar la cantidad de feriados, sino reubicarlos para generar fines de semana largos. Foto: Archivo

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El feriado del 30 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, no será trasladado al viernes durante este año. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que la propuesta del Gobierno para modificar la ubicación de algunos días festivos recién se aplicaría desde el 2027.

La medida anunciada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no contempla reducir ni incrementar la cantidad de feriados nacionales, sino reorganizarlos para formar fines de semana largos. El objetivo, según explicó, es favorecer la planificación de las familias, impulsar el turismo interno y reducir el impacto sobre la productividad empresarial.

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¿El feriado de Santa Rosa de Lima cambiará de fecha este año?

Ante las consultas sobre si el cambio podría aplicarse durante agosto de 2026, Elmer Cuba descartó esa posibilidad y precisó que el traslado de feriados no afectará el calendario vigente. Por ello, el feriado del 30 de agosto se mantendrá en la fecha establecida y no será movido al viernes.

El ministro señaló que la modificación está pensada para entrar en vigencia durante el 2027, de modo que ciudadanos y empresas puedan conocer con anticipación el nuevo calendario de días libres. “La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 2027. O sea, todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del año 27”, indicó.

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Ante las dudas sobre una posible aplicación en agosto de 2026, Elmer Cuba señaló que la medida no entrará en vigencia este año y que el calendario actual de feriados se mantendrá sin cambios. Foto: archivo

Gobierno plantea trasladar feriados para crear fines de semana largos

La propuesta del Ejecutivo consiste en trasladar al viernes aquellos feriados que no correspondan al 28 de julio, Navidad o Año Nuevo. De esta manera, fechas festivas que actualmente pueden caer en martes, miércoles o jueves pasarían a generar descansos más extensos durante los fines de semana.

Cuba explicó que esta reorganización busca que las familias puedan anticipar sus viajes y actividades recreativas, mientras que las empresas vinculadas al turismo interno tendrían mayor capacidad para organizar sus operaciones. Según indicó, los negocios podrían prever sus compras, contratación temporal de personal y uso de infraestructura para atender la mayor demanda.

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Además, el titular del MEF sostuvo que existen estudios que muestran que los feriados ubicados a mitad de semana pueden afectar la productividad de las compañías, debido a interrupciones en sus actividades habituales. “Moverlos a los viernes para que pueda ser menos dañino el hecho de tener un feriado”, afirmó.

Cambio busca beneficiar al turismo y mejorar planificación empresarial

El ministro sostuvo que la iniciativa tendría un doble efecto: disminuir el impacto económico de los feriados entre semana y generar mejores condiciones para sectores que dependen del movimiento de personas, como hoteles, restaurantes y otros servicios relacionados.

El titular del MEF explicó que el cambio permitirá a las familias planificar viajes y al sector turístico ordenar mejor sus actividades. Foto: difusión

Asimismo, explicó que la aplicación desde el próximo año permitirá que los gerentes y trabajadores puedan organizar con tiempo sus actividades. “Por si acaso ese viernes es feriado, ten tus metas del jueves para poder ser más productivo y no tomarse por sorpresa”, señaló al referirse a la planificación interna de las compañías.

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Cuba también aclaró que la propuesta no significa que el país tendrá más días de descanso. La cantidad de feriados nacionales permanecerá igual, pero con una distribución distinta para concentrarlos en jornadas que permitan aprovechar mejor los fines de semana.

MEF evaluará si algún cambio puede aplicarse antes de 2027

Aunque el ministro confirmó que la medida está prevista principalmente para el 2027, mencionó que el Gobierno evaluará si algún ajuste podría implementarse antes de finalizar el 2026. Sin embargo, remarcó que el nuevo esquema está diseñado para el siguiente ejercicio.

“Para el 26 vamos a evaluar en qué momento lo podemos mover, pero va a ser básicamente aplicable para el próximo año”, sostuvo Cuba durante la conferencia de prensa del MEF.

El calendario del 2027 sería muy distinto al de años anteriores. Foto: Michel Zbinden

De esta manera, el feriado del 30 de agosto por Santa Rosa de Lima continuará vigente en su fecha habitual durante 2026. Cualquier modificación dependerá de la decisión final del Ejecutivo y de la programación que se establezca para el calendario de feriados del 2027.

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