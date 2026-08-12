Chofer de la línea 41 descansaba en un bus cuando un sicario le disparó cuatro veces: se salvó de milagro del ataque en Villa El Salvador

Un nuevo ataque contra transportistas ocurrió en Villa El Salvador mientras comenzaba el despliegue del Plan Escudo. Un sicario disparó cuatro veces contra un chofer de la línea 41 que descansaba dentro de un bus. El conductor logró ponerse a salvo y los delincuentes dejaron una carta con amenazas extorsivas contra los trabajadores. Fuente: Latina Noticias

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Un conductor de la línea 41 se salvó de ser alcanzado por cuatro disparos cuando descansaba dentro de un bus estacionado en Villa El Salvador, luego de terminar su jornada laboral. El ataque ocurrió durante la noche, cuando el trabajador se encontraba en el primer asiento de la unidad, cerca de la puerta.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el chofer advirtió que un sujeto armado se acercaba al vehículo y reaccionó de inmediato: se lanzó hacia atrás antes de que el atacante efectuara los disparos. Las balas no alcanzaron al trabajador, quien resultó ileso.

El ataque ocurrió en medio del despliegue del Plan Escudo, estrategia anunciada por el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad de los transportistas frente a las extorsiones y ataques armados. En el lugar también había otros buses estacionados y los trabajadores cuestionaron la ausencia de patrullaje en una zona que, según denunciaron, ya registra antecedentes de violencia contra empresas de transporte.

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Un bus de la línea 41 y el orificio de bala en su interior ilustran el ataque sufrido por un conductor en Villa El Salvador, Perú. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Sicario atacó a chofer de la línea 41 mientras descansaba en un bus

El conductor de la línea 41 había terminado su jornada y se encontraba descansando dentro del bus, como suele ocurrir con trabajadores que pernoctan en las inmediaciones de los puntos donde quedan estacionadas las unidades. El vehículo estaba ubicado en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Merino, en Villa El Salvador.

El trabajador permanecía en el primer asiento, cerca de la puerta, cuando detectó la presencia de un sujeto armado. Al percatarse de la amenaza, se lanzó hacia la parte posterior del vehículo. Esa reacción permitió que los cuatro disparos realizados contra la unidad no impactaran en su cuerpo.

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El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. y, según el reporte periodístico, en ese momento había al menos cuatro buses estacionados en el mismo punto. Los transportistas consideraron que cualquiera de las unidades pudo convertirse en blanco de los delincuentes.

El vidrio de un bus de la Línea 41 muestra un impacto de bala tras un ataque armado contra un conductor en Villa El Salvador, en el contexto de extorsiones a transportistas. (Composición: Infobae Perú / Latina)

La zona también registra antecedentes de ataques contra empresas de transporte. Según el reporte de Latina, otro atentado ocurrió contra la empresa Real Star, cuando un bus fue incendiado con el conductor en el interior. El hecho también ocurrió en la misma calle de Villa El Salvador.

Extorsionadores dejaron una carta con amenazas en el bus

Después del ataque, los delincuentes dejaron una carta extorsiva manuscrita en la puerta del vehículo. El mensaje advertía a los trabajadores que ya no contaban con seguridad y los amenazaba si salían a trabajar sin comunicarse previamente con el número telefónico consignado.

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“Buen día, compañeros. Para informarles que la empresa no tiene seguridad y hace meses ha dejado de comunicarse con nosotros. Mañana, chofer que sale, chofer que se va”, dice el mensaje, acompañado de un número de WhatsApp con prefijo de Colombia.

Una nota manuscrita advierte sobre la ausencia de seguridad para conductores de transporte público en Villa El Salvador, Perú, en medio de ataques contra el sector. (Captura Latina Noticias)

La amenaza refleja el mecanismo utilizado por las organizaciones criminales para presionar a empresas y trabajadores del transporte público. Los extorsionadores buscan imponer condiciones sobre la continuidad del servicio mediante mensajes intimidatorios y ataques contra las unidades o sus conductores.

El caso de la línea 41 se suma a las denuncias formuladas por representantes del sector. Julio Bretonoche, dirigente de transporte y vocero de empresas afectadas, sostuvo en declaraciones a Latina que alrededor de 40 compañías recibieron mensajes extorsivos y que la presión criminal contra el transporte podría haberse duplicado.

Plan Escudo: ¿en qué consiste y qué cuestionan los transportistas?

El ataque contra la línea 41 ocurrió mientras el Plan Escudo comenzaba a desplegarse en Lima. La estrategia del Ministerio del Interior busca reforzar la protección de los transportistas mediante la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de inteligencia y las Fuerzas Armadas.

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El esquema contempla que los policías pasen de una vigilancia concentrada en los patios de maniobras a un mayor acompañamiento durante las rutas. Los militares, en tanto, asumirían labores de seguridad en determinados terminales. El operativo alcanza cerca de 14 patios de empresas de transporte, principalmente en Lima Sur.

Sicarios asesinan a conductor de transporte público en plena avenida Argentina| Foto: Chalaca reporta

El ministro del Interior, César Astudillo, explicó que el despliegue incluye policías uniformados y agentes de inteligencia dentro de los buses, además del trabajo de las comisarías y la presencia de las Fuerzas Armadas en otros puntos. La estrategia también contempla cámaras de videovigilancia integradas a las unidades y sistemas de comunicación vinculados con la central 105.

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Sin embargo, los transportistas reclaman que la protección cubra todo el recorrido. Su principal preocupación está en los momentos en que los buses abandonan los terminales y circulan por zonas donde pueden ser interceptados. El ataque registrado en Villa El Salvador volvió a poner esa demanda en el centro del debate, mientras los trabajadores esperan que el nuevo despliegue permita reducir las amenazas contra conductores y pasajeros.