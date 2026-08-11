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Campaña veterinaria gratis para este martes 18 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y facilitar el acceso de los vecinos a servicios preventivos para su bienestar

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y facilitar el acceso de los vecinos a servicios preventivos para su bienestar - Créditos: Magnific.
La iniciativa tiene como objetivo fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y facilitar el acceso de los vecinos a servicios preventivos para su bienestar - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Lima anunció una nueva campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos del Cercado de Lima y sus alrededores. La jornada se desarrollará este martes 18 de agosto en la plazuela Monserrate, ubicada en el jirón Callao, cuadra 9, desde las 9 a. m. hasta el mediodía. La iniciativa busca acercar servicios básicos para el cuidado de animales de compañía y promover prácticas adecuadas entre sus propietarios.

Durante la actividad, las familias podrán acceder a distintas atenciones sin costo para conocer el estado general de sus mascotas y prevenir algunas afecciones frecuentes. Además de la asistencia especializada, se brindará información relacionada con la responsabilidad que implica tener un perro o un gato en casa, así como recomendaciones para garantizar su bienestar.

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La desparasitación contribuye a prevenir enfermedades, evitar el contagio entre animales y reducir el riesgo de transmisión de parásitos a las personas - Créditos: Magnific.
La desparasitación contribuye a prevenir enfermedades, evitar el contagio entre animales y reducir el riesgo de transmisión de parásitos a las personas - Créditos: Magnific.

¿Qué servicios gratuitos se ofrecerán?

  • Consultas médico-veterinarias: especialistas brindarán una evaluación básica de los animales de compañía y orientarán a sus propietarios ante posibles problemas o dudas relacionadas con su cuidado.
  • Desparasitación interna y externa: se aplicarán medidas preventivas destinadas a combatir parásitos que pueden afectar a perros y gatos, tanto aquellos que se alojan en el organismo como los que permanecen en la piel.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: los asistentes recibirán recomendaciones sobre alimentación, higiene, cuidados, protección y otras obligaciones vinculadas con la convivencia adecuada con sus mascotas.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos: se proporcionará información para que los dueños conozcan el procedimiento y la importancia de registrar a sus animales, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

La propuesta municipal también busca reforzar la prevención como una herramienta fundamental para mantener saludables a los animales domésticos. Una atención oportuna permite identificar señales que podrían requerir posteriormente una evaluación más especializada, mientras que las medidas antiparasitarias contribuyen a reducir riesgos asociados con determinados agentes que afectan a las mascotas.

La jornada está pensada para quienes buscan recibir recomendaciones profesionales sin tener que asumir el costo de una consulta particular. De esta manera, los vecinos tendrán la posibilidad de resolver inquietudes sobre sus perros y gatos, además de conocer acciones sencillas que pueden incorporar en sus rutinas para favorecer una convivencia responsable.

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La campaña se llevará a cabo este martes de 18 de agosto - Créditos: Municipalidad de Lima.
La campaña se llevará a cabo este martes de 18 de agosto - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Por qué es importante la desparasitación?

  • Previene enfermedades: la desparasitación ayuda a eliminar organismos que pueden afectar el sistema digestivo y provocar molestias, infecciones u otras complicaciones.
  • Protege la salud intestinal: mantener controlados los parásitos favorece el adecuado funcionamiento del aparato digestivo y reduce problemas como diarrea, dolor abdominal, gases o pérdida de apetito.
  • Evita la pérdida de nutrientes: algunos parásitos pueden competir por los nutrientes que consume una persona o animal, lo que puede contribuir al debilitamiento y la pérdida de peso.
  • Favorece el crecimiento y desarrollo: en niños y mascotas, mantener un adecuado control parasitario contribuye a una mejor absorción de nutrientes y a un desarrollo saludable.
  • Reduce el riesgo de transmisión: determinados parásitos pueden propagarse mediante agua, alimentos, superficies contaminadas o contacto con animales infectados. Una atención preventiva disminuye estas posibilidades.
  • Permite detectar problemas a tiempo: las campañas de desparasitación también brindan una oportunidad para recibir orientación profesional y reconocer signos que requieren una evaluación médica o veterinaria.

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