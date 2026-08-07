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Campaña veterinaria gratis para este 11 de agosto: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La iniciativa es importante porque facilita el acceso gratuito a servicios básicos de salud animal, promueve la prevención de enfermedades y fomenta una tenencia responsable de mascotas entre los vecinos

La campaña veterinaria se llevará a cabo para este martes 11 de agosto - Créditos: Magnific.
La campaña veterinaria se llevará a cabo para este martes 11 de agosto - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Lima anunció que este martes 11 de agosto se realizará una campaña veterinaria gratuita en el Cercado de Lima. La jornada, denominada Brigada PET, se desarrollará de 9 a. m. a 12 m. en la Plazuela Aramburú, ubicada en el jirón Azángaro, cuadra 10, y estará dirigida a vecinos que buscan atención básica para sus mascotas, así como información para promover una tenencia responsable.

La actividad tendrá lugar en la Casa Municipal Vecinal N.° 2 y ofrecerá diferentes servicios destinados principalmente a perros y gatos. La propuesta municipal contempla consultas médico-veterinarias, desparasitación, orientación sobre el registro de animales y una charla de sensibilización para los propietarios.

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La iniciativa busca acercar servicios veterinarios gratuitos a los vecinos del Cercado de Lima y facilitar el acceso a medidas preventivas para el cuidado de los animales de compañía. Asimismo, la jornada permitirá que los responsables de mascotas reciban recomendaciones relacionadas con su bienestar y conozcan aspectos vinculados con la tenencia responsable.

La jornada está dirigida a vecinos que acudan con sus mascotas con énfasis en cuidado básico de perros y gatos - Créditos: Municipalidad de Lima.
La jornada está dirigida a vecinos que acudan con sus mascotas con énfasis en cuidado básico de perros y gatos - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios gratuitos que ofrecerá la Brigada PET?

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Lima, la campaña contará con los siguientes servicios:

  • Consultas médico-veterinarias: los propietarios podrán acceder a una evaluación básica de sus mascotas y recibir orientación relacionada con su estado de salud y cuidados necesarios.
  • Desparasitación interna y externa: se brindará atención destinada al control de parásitos que pueden afectar a los animales, tanto aquellos que se encuentran dentro del organismo como los que se alojan en su superficie.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: se ofrecerá información para reforzar el compromiso de los propietarios con el cuidado, bienestar y protección de sus animales de compañía.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos: los asistentes recibirán información sobre el registro de sus mascotas, una medida que permite contar con datos para su identificación y fomenta una tenencia más ordenada.
La campaña veterinaria para este martes 11 de agosto se llevará a cabo desde las 9 horas - Créditos: Magnific.
La campaña veterinaria para este martes 11 de agosto se llevará a cabo desde las 9 horas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima desarrolla esta actividad como parte de sus acciones de atención a la comunidad y promoción del bienestar animal. Además de las prestaciones veterinarias, el componente educativo busca que los propietarios conozcan sus responsabilidades y adopten prácticas adecuadas para el cuidado cotidiano de sus mascotas.

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Por eso, quienes tengan previsto participar deberán acercarse al lugar dentro del horario señalado. La campaña concentrará sus servicios durante tres horas y permitirá a los vecinos acceder gratuitamente a atención veterinaria básica, medidas de prevención y orientación sobre el registro de canes y felinos.

¿Por qué es importante la desparasitación?

  • La desparasitación es importante para proteger la salud y el bienestar de los animales, ya que permite prevenir y controlar parásitos internos y externos que pueden provocar enfermedades.
  • Los parásitos internos pueden afectar el sistema digestivo y ocasionar síntomas como pérdida de peso, diarrea, vómitos, debilidad o falta de apetito.
  • Los parásitos externos, como pulgas y garrapatas, pueden causar irritaciones, lesiones y transmitir diversas enfermedades.
  • Mantener un esquema de desparasitación adecuado ayuda a reducir estos riesgos y contribuye a que las mascotas tengan una mejor calidad de vida.
  • Además, algunos parásitos pueden transmitirse de los animales a las personas, por lo que esta medida también favorece la salud de las familias.
  • La prevención permite mantener un entorno más seguro e higiénico para las mascotas y sus propietarios.

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