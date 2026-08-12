Arde Pucallpa: MINEM y MEF anuncian subsidio al combustible en Ucayali para detener protestas sociales

Pucallpa. El MINEM reiteró que la prioridad del Gobierno es asegurar el suministro y estabilizar los precios, mientras se avanza en soluciones estructurales para evitar nuevas crisis en el futuro.

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para implementar un subsidio directo de corto plazo en la región Ucayali.

La medida busca aliviar el impacto de los elevados precios de los combustibles en la selva, tras semanas de protestas y paralizaciones protagonizadas por gremios de transportistas en Pucallpa y alrededores.

El ministro Guillermo Shinno lideró una mesa de trabajo con autoridades regionales, municipales y representantes del sector energético, confirmando que el abastecimiento está garantizado, aunque reconoció el efecto de factores internacionales sobre los precios locales.

Pucallpa y el primer subsidio de la era Keiko Fujimori

Según el comunicado del MINEM, en Ucayali existe suficiente combustible disponible, pero la estructura de precios en la región continúa presionando la economía de familias y transportistas.

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El ministro explicó que el Ejecutivo impulsa acciones para transparentar los costos a lo largo de la cadena de comercialización y fortalecer la capacidad de almacenamiento, con el uso de tanques privados y la reactivación de infraestructura en la Refinería de Pucallpa, mejor conocida como la planta de MAPLE.

Este complejo desactivó sus labores de refinación de gasolina y combustibles en 2018 debido a la falta de petróleo crudo local para procesar, sumado a conflictos legales y arbitrajes millonarios con el Estado peruano que derivaron en el retiro y abandono de sus operaciones en la zona.

Pucallpa recibe combustible desde Conchán, en Lima, y no desde la refinería de Petroperú en Loreto, una ruta que eleva los costos logísticos en Ucayali.

La situación en Pucallpa se ha agravado en las últimas semanas por el aumento del diésel hasta S/ 25 por galón y la gasolina regular hasta S/ 21, según reportes locales.

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Estas cifras duplican las tarifas habituales del transporte urbano y han generado largas filas en los grifos, desabastecimiento (descartado por Petroperú) y bloqueos en la carretera Federico Basadre, uno de los principales ejes de conexión de la región.

Los gremios de transportistas exigen una reducción de precios y la intervención del Gobierno, ya que los costos actuales superan los niveles registrados en otras zonas del país. Se han registrado incluso saqueos en los grifos.

Tarifas duplicadas: el impacto social del alza de combustibles

Uno de los factores que complica la situación es la logística de abastecimiento. Aunque Pucallpa está geográficamente próxima a Iquitos, la ciudad no recibe combustible desde la refinería de Petroperú en Loreto, sino que depende del traslado desde Conchán, en la costa de Lima.

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Este trayecto extiende los tiempos y eleva los costos logísticos, lo que impacta directamente el precio final para los consumidores amazónicos.

El precio del diésel llegó a S/ 25 por galón y la gasolina regular a S/ 21 en Ucayali, según reportes locales citados por el Gobierno.

El MINEM indicó que, en paralelo al subsidio, se revisará la estructura de precios de los combustibles y se promoverán normas para agilizar el funcionamiento de la infraestructura de almacenamiento.

El organismo supervisor Osinergmin reforzará la fiscalización en los puntos de venta para garantizar transparencia y detectar posibles especulaciones. Sin embargo, hay que recordar que vivimos en una economía de precios libres, por lo que su margen de maniobra es menor.

Entre los asistentes a la mesa de trabajo estuvieron el presidente de Petroperú, Oliver Stark; el presidente de Osinergmin, Omar Chambergo; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, y autoridades municipales y legislativas del departamento.

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Sin soluciones de fondo para la región amazónica

A pesar de la exoneración del IGV por la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, los altos costos logísticos y la falta de un sistema eficiente de devolución del impuesto a los mayoristas impiden que el beneficio llegue a los consumidores.

El problema se agrava porque el descalzado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no logra compensar las diferencias de la selva, ya que solo regula los precios base en Lima y Callao, sin considerar los sobrecostos de traslado y almacenamiento en regiones amazónicas.

Así, el subsidio anunciado se perfila como una medida transitoria, mientras se implementan mecanismos más sostenibles para la región.