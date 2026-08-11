Festival ‘Yo Tomo Café Peruano’ 2026: café de ocho regiones llegará gratis al parque Kennedy de Miraflores

Un hombre prepara café vertiendo agua en un dispositivo de infusión, con empaques de café peruano variedad Cholón visibles en una exhibición. (DEVIDA)

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El aroma y sabor del café peruano llegarán al corazón del distrito limeño de Miraflores. Del jueves 27 al domingo 30 de agosto, el parque Kennedy será escenario del Festival “Yo Tomo Café Peruano” 2026, una actividad gratuita que reunirá a productores de Ayacucho, Amazonas, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

La actividad se desarrollará de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. en el pasaje Los Pintores y permitirá al público limeño conocer y adquirir diferentes variedades de café peruano. La iniciativa busca acercar a las familias productoras del desarrollo alternativo con los consumidores y fortalecer la comercialización de cultivos lícitos.

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30 organizaciones cafetaleras participarán en el festival

El festival reunirá a 30 organizaciones cafetaleras asistidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Los visitantes podrán encontrar café tostado en grano y molido, cafés especiales, productos premiados y diferentes perfiles de taza.

Además de comprar café, los asistentes podrán conversar directamente con los productores para conocer el origen de cada producto y descubrir las particularidades de los granos provenientes de distintas regiones del país.

El público también tendrá la oportunidad de probar métodos de preparación como V60, Chemex y prensa francesa, así como participar en talleres para aprender a preparar café en casa y reconocer las diferencias entre los perfiles de taza.

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Latte art, concursos y degustaciones

Un barista vierte leche espumada en una bebida con cafeína para crear arte latte en una taza de cerámica. (DEVIDA)

La programación incluirá actividades para los amantes del café. Entre ellas se encuentra el Campeonato Relámpago de Latte Art y el Campeonato Regional Relámpago Brewers Lima 2026, organizado junto con Central Café y Cacao.

También habrá una Coffee Party, presentaciones culturales, degustaciones guiadas, sorteos y espacios interactivos para el público.

El festival contará además con una “Esquina del Chocolate”, donde tres organizaciones cacaoteras asistidas por Devida ofrecerán productos y alternativas de maridaje entre café y chocolate. A ello se sumará la participación de cinco emprendimientos locales invitados por la Municipalidad de Miraflores.

Festival busca impulsar ventas de productores

La actividad también representa una oportunidad comercial para las familias productoras. En la edición de 2025, el Festival “Yo Tomo Café Peruano” registró S/ 314 138.72 en ventas durante cuatro días. De ese monto, S/ 201 178 correspondieron a organizaciones promovidas por Devida.

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La cifra superó los S/ 111 990 registrados en 2024 y los S/ 58 651 de 2023, lo que evidencia el crecimiento del festival como plataforma para comercializar los productos de las organizaciones cafetaleras.

La participación de los consumidores contribuye a ampliar los mercados para los cultivos lícitos y a reducir la vulnerabilidad económica que puede ser aprovechada por el narcotráfico en las zonas de desarrollo alternativo.

Organizaciones del desarrollo alternativo aumentan sus exportaciones

Un preparador de bebidas vierte un líquido rojizo en vasos de cristal durante una demostración de preparaciones de café peruano, mientras otra persona sostiene un micrófono en segundo plano. (DEVIDA)

El avance de las organizaciones productoras también se refleja en sus operaciones internacionales. En lo que va de 2026, ocho organizaciones del Desarrollo Alternativo exportaron más de 448 mil kilos de productos por un valor superior a US$ 4.1 millones.

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Entre las principales operaciones destacan la Asociación Agraria Valle del Inca-Cusco, con exportaciones valorizadas en US$ 1.25 millones, y Cecovasa, con US$ 1.23 millones.

El Festival “Yo Tomo Café Peruano” forma parte de las actividades por el Día del Café Peruano, que se conmemora cada cuarto viernes de agosto. La fecha busca reconocer la importancia económica y social de la caficultura y el trabajo de las familias productoras que generan oportunidades legales y sostenibles desde distintas zonas de la Amazonía peruana.

Festival “Yo Tomo Café Peruano” 2026: datos clave

Fecha: del jueves 27 al domingo 30 de agosto de 2026.

Lugar: pasaje Los Pintores, parque Kennedy, Miraflores.

Horario: de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Ingreso: gratuito.

Regiones participantes: Ayacucho, Amazonas, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Participantes: 30 organizaciones cafetaleras asistidas por Devida.

Actividades: degustaciones, talleres, concursos de latte art y métodos de preparación, presentaciones culturales, sorteos y Coffee Party.