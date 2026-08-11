Alexander Callens dice adiós a AEK Atenas: su sensible despedida con la que confirma su marcha de Grecia

Alexander Callens disputó apenas una temporada íntegra con AEK. - Crédito: Difusión

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Alexander Callens ha dado por culminada su experiencia en AEK Atenas. Lo que empezó como una aventura estimulante acabó con un adiós muy triste debido a problemas de salud que pusieron en jaque su continuidad en la laureada entidad griega. A pesar de esa situación apremiante, el peruano encontró apoyo y respaldo en un club que ha marcado su vida.

Embargado por la emoción, Callens se abrió a través de una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram en la que agradece a cada uno de los personajes claves del AEK, pero las líneas cargadas de mayor afecto fueron dirigidas por el primer estratega que depositó su confianza tras un paso vacilante por España.

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Alexander Callens ha cerrado su etapa en AEK Atenas. - Crédito: AFP

“Quiero agradecer de corazón al AEK Atenas por todo este tiempo. Al presidente Mario Iliopoulos, al GD Javier Ribalta, al entrenador Marko Nikolic y en especial a Matías Almeyda, porque confío en mí sin pensarlo desde el día uno. Gracias a todos los trabajadores del club y a la afición por su apoyo incondicional”, consignó Alex.

“Gracias a todos mis compañeros por cada entrenamiento, cada partido, cada momento vivido y cada mensaje de aliento para sobrellevar y superar mi situación. Gracias a todas las personas que hicieron que estos tres años fueran tan especiales y que me ayudaron a crecer no solo como deportista, sino como persona”, continuó.

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El defensa abrió el marcador ante los colombianos en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

En línea con eso, el seleccionado peruano sacó pecho por la manera en cómo se comprometió al máximo con el AEK Atenas durante el tiempo que le tocó formar parte de la institución al tiempo que destacó las lecciones aprendidas al lado de un grupo humano al que le conservará un eterno agradecimiento.

“Me voy orgulloso de haber defendido esta camiseta y de haber podido compartir tantos momentos. Me llevo recuerdos, aprendizajes, amistades, y, por encima de todo, la satisfacción de haberlo dado todo hasta el final dentro y fuera del campo. Gracias por los tres años y por haberme permitido despedirme como campeón”, cerró.

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Alexander Callens comparte su afectuosa despedida de AEK. - Crédito: @alexcallens

Afección cardiaca, problema real

Hace más de un año, siendo exactos en la primera semana de febrero, se le detectó a Alex Callens una alteración cardiaca, la cual suponía un grave riesgo en la salud del integrante de la selección peruana. Descubierta la afección, se le desmarcó inmediatamente de la estructura deportiva del AEK, con el propósito de que cumpliera un detallado plan de rehabilitación en los servicios médicos de la institución ‘amarillo y negro’.

Durante el tiempo que se halló alejado de la actividad futbolística, lógicamente la ‘bicolor’ perdió a un puntual capital en las Eliminatorias 2026. Era, al fin y al cabo, lo de menos, dado que la prioridad siempre ha sido el bienestar de Callens, quien cumplió con entera cabalidad y responsabilidad su proceso de recuperación en Grecia.

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El peruano Callens suma y sigue con AEK Atenas. | VIDEO: YouTube

Fue en septiembre del 2025 cuando se conoció que Alexander había regresado a los trabajos de gimnasio de AEK pensando en un retorno. Para confirmar su alta médica, además, había obtenido la autorización correspondiente. Sin embargo, la institución griega tenía otros planes para el peruano, los cuales no terminaron de cerrarle y prefirió seguir entrenándose por su cuenta hasta que se asomara al 100% de su plenitud física.

Aunque Callens no volvió a aparecer más en un campo de fútbol con los suyos, sí acompañó a la delegación en varios compromisos ligueros y se hizo presente en la última coronación doméstica, alimentando los rumores de un posible retorno, algo que finalmente no sucedió.

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Alexander Callens padece una afección cardiaca, detectada en febrero del 2025. - Crédito: AFP

El contrato de Alexander Callens expiró en junio del 2026 y si bien existía alguna posibilidad, aunque un tanto remota, de perfilar un nuevo acuerdo, lo mejor para ambas partes fue ponerle punto final a la vinculación.

El peruano totalizó 36 presencias en el AEK Atenas con un saldo de dos anotaciones. Antes del adiós, logró formar parte del equipo campeón de la Superliga de Grecia 2026.