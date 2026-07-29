Otro accidente en la Vía Expresa Sur: un adulto mayor resultó herido y el corredor ya acumula seis víctimas y dos fallecidos

La Vía Expresa Sur volvió a registrar un accidente de tránsito este lunes 28 de julio, un hecho que incrementó la preocupación de los vecinos y reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en esta infraestructura vial. El nuevo caso se produjo al cierre de la tarde y se suma a una serie de siniestros ocurridos desde la apertura de la vía.
El incidente ocurrió en un contexto marcado por reclamos ciudadanos que se mantienen desde hace varios meses. Residentes de la zona y usuarios frecuentes sostienen que diversos cruces presentan problemas de circulación y que todavía existen aspectos pendientes relacionados con la señalización y el control del tránsito.
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La repetición de atropellos, choques y despistes motivó observaciones sobre el funcionamiento de la vía y sobre las medidas implementadas para reducir el riesgo. Los antecedentes registrados desde finales de 2025 muestran una sucesión de hechos que afectó tanto a peatones como a conductores de vehículos particulares y motocicletas.
El accidente reportado este 28 de julio volvió a colocar el tema en la agenda pública debido al balance acumulado de víctimas registrado en la Vía Expresa Sur, una situación que mantiene el debate sobre las condiciones de circulación en este corredor.
Un adulto mayor resultó herido en el accidente de este 28 de julio
Aproximadamente a las 6:00 de la tarde de este lunes 28 de julio ocurrió un nuevo atropello en la Vía Expresa Sur, a la altura de la urbanización San Roque. La víctima es una persona adulta mayor, quien recibió atención de emergencia y fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa.
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Con este caso, el registro difundido sobre la vía alcanza seis personas atropelladas y dos fallecidas desde la puesta en funcionamiento del corredor. El nuevo hecho incrementó la preocupación de los residentes de la zona, quienes durante los últimos meses solicitaron acciones para reducir los riesgos en distintos cruces.
El accidente volvió a concentrar la atención en la seguridad vial de este tramo, debido a la frecuencia con la que se reportaron incidentes de distinta gravedad desde diciembre del año pasado.
Los antecedentes registrados desde diciembre de 2025
Los primeros reportes de siniestros en la Vía Expresa Sur se remontan al 18 de diciembre de 2025. Ese día, la inspectora municipal Ingrid Contreras sufrió un atropello mientras dirigía el tránsito en la intersección de la avenida Surco con Paseo de la República.
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Semanas después, en enero de 2026, ocurrió el primer accidente mortal registrado desde la apertura de la vía. Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida tras ser atropellada cuando intentaba cruzar por un paso peatonal informal, debido a la ausencia de puentes peatonales en ese sector.
El 23 de febrero de 2026 se produjo otro hecho de gravedad frente al Colegio Santa Teresita. Una adolescente de 13 años sufrió fracturas y politraumatismos luego de que una motocicleta que circulaba a alta velocidad la impactara en el cruce con la avenida Surco.
Durante marzo y abril de 2026 también se registraron varios siniestros en distintos puntos del corredor vial. El 8 de marzo ocurrió un choque nocturno entre dos automóviles particulares en un cruce regulado. Tras el impacto, uno de los vehículos quedó detenido sobre un paso peatonal.
El 25 de abril se reportó otro accidente con consecuencias fatales. Un motociclista de aproximadamente 30 años perdió la vida luego de sufrir un despiste en la nueva extensión paralela a la avenida República de Panamá, según los reportes disponibles.
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Ese mismo día, cámaras de seguridad registraron una colisión en el cruce de la avenida Surco. Una camioneta impactó contra un motociclista, quien quedó gravemente herido sobre la calzada.
Dos días después, el 27 de abril, vecinos informaron sobre dos nuevos choques consecutivos en accesos auxiliares de la vía. Tras esos episodios, residentes del distrito dirigieron reclamos públicos a la Municipalidad de Lima por la falta de semaforización definitiva en varios cruces de la Vía Expresa Sur.
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