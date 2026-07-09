Terminal Norte del Callao amplía capacidad y cadena de frío con USD 570 millones para responder a boom de agroexportaciones

APM Terminals - Callao

El Terminal Norte Multipropósito del Callao, operado por APM Terminals Callao, ejecuta una inversión superior a USD 570 millones destinada a ampliar la capacidad operativa del puerto y prepararlo para el crecimiento acelerado de las agroexportaciones peruanas.

De acuerdo con la filial del conglomerado danés A.P. Moller-Maersk, el objetivo central del proyecto es reforzar la cadena de frío y sumar nueva infraestructura para garantizar que los arándanos, paltas, uvas y otros alimentos frescos lleguen en óptimas condiciones a los mercados de América, Europa y Asia.

La modernización está en plena etapa 3B y contempla la construcción de un nuevo muelle de contenedores en los próximos 18 meses, lo que permitirá que el terminal alcance una capacidad total de 2,2 millones de TEUs.

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Esta mejora busca asegurar que el Perú mantenga su posición competitiva como proveedor global de frutas y hortalizas, un segmento que exige logística ágil y procesos portuarios cada vez más eficientes.

El crecimiento de las agroexportaciones de Perú depende de puertos que muevan más carga refrigerada con rapidez, menores costos y operaciones previsibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cadena de frío y conexiones refrigeradas, el foco de la inversión

Uno de los principales avances de la modernización es la duplicación de las tomas para contenedores refrigerados: el Muelle Norte ha pasado de 775 a 1.550 conexiones reefer y proyecta superar las 1.900 conexiones en el corto plazo.

Esta capacidad es fundamental para conservar la calidad de los productos frescos durante su tránsito internacional, evitando pérdidas y manteniendo altos estándares sanitarios.

La infraestructura de frío resulta especialmente clave para el sector agroexportador en expansión, ya que demoras o fallas logísticas pueden traducirse en sobrecostos y pérdida de competitividad.

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“Los productos frescos dependen de tiempos predecibles, disponibilidad de contenedores refrigerados y procesos portuarios ágiles”, destacó Sofía Balbi, gerenta comercial de carga contenedorizada de APM Terminals Callao.

La expansión del agro peruano exige ampliar la capacidad logística y la infraestructura para conservar el frío y reducir demoras en la cadena.

El rol estratégico de APM Terminals Callao y el grupo Maersk

El Terminal Norte del Puerto del Callao es operado por APM Terminals, una empresa hermana de Maersk dentro del mismo grupo naviero danés, líder mundial en transporte marítimo y logística.

Gracias a esta sinergia, el terminal conecta de forma eficiente la producción agrícola nacional con los principales mercados internacionales, ofreciendo soluciones integradas para la exportación de frutas, verduras y otros alimentos perecibles.

La automatización del gate de contenedores ha permitido elevar la productividad a 30 movimientos por hora, agilizando el ingreso y salida de camiones y reduciendo los tiempos de estadía de las naves.

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Estas mejoras onshore impactan en toda la cadena, desde el productor local hasta el comprador internacional, precisó APM Terminals en su comunicado.

APM Terminals Callao ejecuta la modernización 3B del Terminal Norte del Callao con una inversión superior a USD 570 millones.

Un futuro portuario alineado con el crecimiento agroexportador

La inversión de USD 570 millones responde a la proyección de que el Perú puede duplicar sus agroexportaciones en la próxima década y superar los USD 30 mil millones anuales, según AGAP.

Para lograrlo, se requiere no solo aumentar la producción agrícola, sino también contar con puertos que ofrezcan más espacio, mayor capacidad de frío y procesos logísticos de clase mundial.

Con la modernización del Terminal Norte, el país da un paso clave para sostener el auge agroexportador y asegurar que la calidad de los alimentos frescos peruanos llegue intacta a las mesas de consumidores de todo el mundo.

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