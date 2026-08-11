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Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

La peruana leva dos meses privada de libertad en un centro de migraciones en el país estadounidense y su familia pide apoyo de las autoridades para su liberación

Alessandra 'Ali' Pajuelo, una prometedora luchadora peruana de MMA, viajó a Estados Unidos persiguiendo el 'sueño americano'. Sin embargo, una detención de tránsito se transformó en una pesadilla al ser entregada a Inmigración. Ahora, desde un centro de detención, denuncia maltratos y lucha por su libertad. | Latina / Arriba Mi Gente
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La boxeadora Ali Pajuelo, peruana radicada en Estados Unidos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras cumplir ya dos meses privada de libertad en un centro de migraciones. Esta situación ha generado preocupación en su entorno y ha puesto de relieve la vulnerabilidad de muchos deportistas inmigrantes en ese país.

Según lo informado por su familia, Pajuelo contaba con un permiso de trabajo y un contrato laboral vigente, además de tener audiencias programadas hasta 2028, lo que la hacía completamente visible para el sistema migratorio estadounidense. Sin embargo, a pesar de su estatus legal y su contribución como atleta y maestra de niños, permanece detenida y, tras una reciente audiencia, se le extendió la reclusión por dos meses más. Su familia, que se encuentra en Perú, ha solicitado apoyo para acelerar su liberación.

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De la gloria del boxeo a la incertidumbre en una cárcel de migración en Estados Unidos

La historia de Alessandra “Ali” Pajuelo ha dado un giro brusco que expone una dura realidad para muchos deportistas inmigrantes en Estados Unidos. Radicada en ese país, la boxeadora peruana —reconocida por sus tres victorias en igual número de combates profesionales— lleva ya dos meses detenida en un centro de migraciones, pese a haber seguido los cauces legales para residir y trabajar.

Según su entorno familiar, Pajuelo contaba con un permiso de trabajo y un contrato vigente, además de audiencias migratorias programadas hasta 2028. Su situación migratoria era conocida por las autoridades estadounidenses, quienes tenían información actualizada sobre su paradero y actividades laborales. Sin embargo, una reciente audiencia no trajo alivio: la reclusión fue extendida por dos meses más, lo que aumenta la angustia tanto para ella como para su familia en Perú.

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La familia de Alessandra ha pedido apoyo y visibilidad para acelerar el proceso de liberación. La incertidumbre y el aislamiento agravan el impacto emocional para la deportista, que permanece sola en Estados Unidos mientras aguarda una respuesta que le permita volver a entrenar y enseñar.

Alessandra Pajuelo vive una pesadilla en Estados Unidos.
Alessandra Pajuelo vive una pesadilla en Estados Unidos.

Carrera deportiva y el impacto de la detención

Antes de este episodio, la boxeadora había logrado tres victorias en igual número de peleas profesionales y formaba parte del equipo de Miami en torneos estadounidenses. Además de su carrera deportiva, trabajaba como docente para niños, lo que evidencia su integración social y laboral.

El caso de Ali Pajuelo ilustra el drama que viven numerosos atletas latinoamericanos que llegaron de manera legal a Estados Unidos en busca de cumplir sus sueños. Muchos, como ella, siguieron todos los procesos y leyes migratorias, aportaron a la sociedad y, aun así, enfrentan situaciones de detención y maltrato debido a las inconsistencias del sistema migratorio. Esta realidad ha motivado llamados de atención a las autoridades y ha encendido la alarma entre otros inmigrantes deportistas que temen pasar por experiencias similares.

La experiencia de Ali Pajuelo evidencia la vulnerabilidad de quienes, aun cumpliendo la ley, quedan atrapados en los márgenes de un sistema migratorio que no siempre reconoce ni respeta el esfuerzo y la legalidad de los inmigrantes. Su caso se ha convertido en símbolo de un problema que afecta a cientos de atletas y trabajadores extranjeros en busca de un futuro mejor.

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