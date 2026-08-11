Estas son las cuatro nuevas líneas del Metro: conoce los distritos que estarán conectados

La Línea 3 tiene un horizonte de implementación hacia 2035 y reforzará los viajes entre Lima Norte, Centro y Sur - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) contempla la construcción de las futuras líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro como parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU), instrumento técnico que establece las acciones para transformar el transporte público durante los próximos 20 años. La propuesta busca responder al crecimiento de la capital y atender las necesidades de desplazamiento de millones de pasajeros.

El proyecto plantea una red articulada que permitirá conectar el sistema ferroviario con el Metropolitano, los corredores complementarios, los teleféricos y un Sistema de Recaudo Único. Esta integración apunta a facilitar los traslados entre distintos puntos de Lima y Callao, además de disminuir el tiempo empleado por los ciudadanos para llegar a sus centros de trabajo, estudio, comercio y servicios.

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Línea 3 conectará Lima Norte con Lima Centro y Lima Sur

La Línea 3 tendrá un recorrido de norte a sur y enlazará Comas con San Juan de Miraflores. Su desarrollo busca atender la elevada demanda de transporte existente entre los sectores más poblados de la capital y las zonas donde se concentra una importante cantidad de actividades económicas y servicios. De esta manera, se pretende generar una alternativa de viaje más rápida para quienes realizan desplazamientos diarios.

El proyecto contempla aproximadamente 34,8 kilómetros de vía subterránea y 28 estaciones distribuidas a lo largo de su recorrido. Según la planificación del PMU, esta infraestructura tiene un horizonte de implementación hacia el año 2035 y será una de las principales apuestas para reforzar la movilidad entre Lima Norte, Centro y Sur.

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Las nuevas rutas buscan reducir los tiempos de viaje, descongestionar corredores viales y mejorar la distribución de pasajeros - Créditos: ATU.

Línea 4 unirá Lima Este con el Callao

La Línea 4 permitirá fortalecer la conexión entre Ate y el Callao mediante un trazado que atravesará más de 13 distritos. Su recorrido está diseñado para articular el este y oeste de la metrópoli, facilitando además el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y sectores vinculados con la avenida Javier Prado, uno de los principales ejes viales de la capital.

La iniciativa también ha sido considerada prioritaria dentro de la planificación urbana y cuenta con un horizonte de implementación previsto para 2035. Su puesta en funcionamiento contribuiría a ampliar las alternativas disponibles para los pasajeros que actualmente dependen de rutas terrestres para trasladarse entre ambas zonas.

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Línea 5 ampliará la cobertura hacia el sur

La Línea 5 extenderá la cobertura ferroviaria por la franja costera y enlazará inicialmente Surquillo, Miraflores, Chorrillos y Villa El Salvador. El trazado permitirá incorporar nuevas alternativas de transporte masivo para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente por este sector de la ciudad.

Su ejecución forma parte de una etapa posterior de expansión y está proyectada hacia 2045. La infraestructura también apunta a aliviar la congestión vehicular en uno de los corredores con mayor circulación de automóviles, especialmente durante las horas de mayor demanda.

La Línea 6 tendrá un recorrido transversal para articular sectores de Lima Norte, Este y Sur, con proyección hacia 2045 - Créditos: ATU.

Línea 6 fortalecerá los viajes transversales

La Línea 6 complementará el sistema mediante una conexión transversal entre distintos sectores del norte, este y sur. La propuesta considera articular Independencia, San Martín de Porres, Comas, Surco y La Molina, entre otros puntos, para ampliar las opciones de desplazamiento dentro de la capital.

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El proyecto corresponde a la planificación de largo plazo del PMU y tiene como horizonte de implementación el año 2045. Su incorporación permitiría distribuir mejor el flujo de pasajeros y favorecer una mayor integración entre los distintos modos que conformarán la futura red de transporte de Lima y Callao.