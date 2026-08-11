Centros logísticos de Lima alistan casi 700.000 m² de nuevos proyectos ante mayor demanda

El mercado logístico de Lima mantiene su expansión, impulsado por la demanda de espacios modernos y eficientes. La mayor ocupación alienta nuevos proyectos que ampliarían la oferta en los próximos años. Foto: difusión

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El mercado de infraestructura logística en Lima atraviesa un periodo de expansión, impulsado por empresas que requieren espacios más modernos y eficientes para sus operaciones. La mayor demanda ya se refleja en los niveles de ocupación, mientras los desarrolladores preparan una nueva cartera de proyectos que podría ampliar significativamente la oferta disponible en los próximos años.

Durante el primer semestre de 2026, la absorción neta llegó a 110.235 m², lo que representó un incremento de 61% frente al periodo anterior. En paralelo, la vacancia descendió hasta 5,7%. De acuerdo con el reporte MarketBeat Industrial de Cushman & Wakefield, el inventario alcanzó 1.972.298 m², luego de sumar 28.700 m² de nueva superficie.

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Mayor ocupación impulsa nuevos desarrollos

El avance de la demanda se hizo más evidente durante el segundo trimestre. Entre abril y junio se ocuparon 73.425 m², frente a los 36.810 m² registrados entre enero y marzo. La Zona Sur concentró la mayor absorción, con 68.053 m², seguida del Callao, con 28.830 m², y la Zona Este, donde se ocuparon los 12.000 m² disponibles.

La actividad está liderada por operadores logísticos y compañías de consumo masivo, alimentos, cadena de frío, empaques, autopartes y retail. Parte de las empresas busca ampliar sus operaciones, mientras otras optan por trasladarse hacia instalaciones que permitan elevar la eficiencia de sus procesos de distribución.

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En el primer semestre de 2026, la absorción neta creció 61% hasta 110.235 m², mientras la vacancia bajó a 5,7%. El inventario llegó a 1.972.298 m², tras incorporar 28.700 m² de nueva superficie. Foto: Mercalux Perú

El dinamismo también se observa entre los desarrolladores. Megacentro incorporó 45.000 m² a comienzos de año con la última etapa de su complejo industrial en Lurín, de los cuales cerca de una cuarta parte ya estaba precolocada. Actualmente, la compañía cuenta con alrededor de 250.000 m² arrendables en Lima, Chiclayo y Arequipa.

Por su parte, Simetrica Almacenes tiene más del 80% de su proyecto colocado y prevé completar su ocupación en setiembre. Para la empresa, los metros cuadrados arrendados se han convertido en “uno de los principales indicadores del dinamismo” del negocio de infraestructura logística en el país.

Empresas priorizan infraestructura de mayor calidad

La búsqueda de espacio también está cambiando las características de los inmuebles requeridos. Las compañías priorizan almacenes con mayor altura, patios de maniobra, accesos amplios, sistemas contra incendios y mejores condiciones de seguridad, además de ubicaciones estratégicas para facilitar el traslado de mercancías.

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Los inmuebles Clase A concentran buena parte de esta demanda, aunque los almacenes Clase B mantienen atractivo por sus menores costos. Las necesidades dependen además de cada actividad: operadores logísticos y empresas de consumo masivo requieren grandes volúmenes y naves altas, mientras que industrias y compañías mineras necesitan accesos para vehículos pesados, puertas amplias y mayor capacidad eléctrica.

Las empresas demandan almacenes con mayor altura, seguridad, patios de maniobra y ubicaciones estratégicas para agilizar sus operaciones. Foto: EAE

Otro factor que favorece la migración hacia parques especializados es la obsolescencia de algunos almacenes antiguos. Las dificultades para el ingreso de camiones, las restricciones operativas y la ausencia de sistemas modernos de seguridad están llevando a más compañías a buscar instalaciones especializadas. También gana terreno el alquiler de infraestructura, frente a la alternativa de destinar capital a la compra de terrenos.

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Casi 700.000 m² ingresarían al mercado

El reto para los próximos años será determinar qué tan rápido podrá absorberse la nueva oferta. Actualmente existen 114.891 m² en construcción y otros 699.881 m² en etapa de proyecto, cuya entrega podría producirse desde el segundo semestre de 2027 o todavía no tiene fecha definida.

Los espacios Clase A representan 1.743.310 m² del inventario y tienen una vacancia de 5,3%. La Zona Sur concentra la mayor superficie, mientras que el Callao registra 10,8% de vacancia y la Zona Este no dispone de espacios libres. En este escenario, los proyectos mejor ubicados y con infraestructura flexible tendrían mayores posibilidades de captar demanda.

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La expansión dependerá también de la disponibilidad de terrenos, la conectividad vial y los accesos portuarios. El crecimiento de la carga movilizada por el Callao y el desarrollo progresivo del puerto de Chancay podrían abrir nuevas oportunidades, aunque el desafío será evitar una entrada simultánea de proyectos que genere un exceso de oferta frente a las necesidades reales de las empresas.