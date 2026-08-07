Línea 2 del Metro de Lima alcanza hasta 96% de avance: estas son las fechas previstas para su operación

La etapa 1B sumará 11 estaciones entre plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del tramo de Vista Alegre a la municipalidad de Ate. Foto: Revista Constructivo

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La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao continúa avanzando en sus diferentes frentes de obra, de acuerdo con el más reciente balance del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). El proyecto registra progresos diferenciados según cada etapa, con la fase 1B como la más adelantada al alcanzar un avance promedio de 96%.

Mientras tanto, la etapa 2 ya llegó al 91% de ejecución y el ramal de la futura Línea 4 acumula un progreso de 66%. El organismo regulador indicó que mantiene la supervisión permanente de las obras y del cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el desarrollo del proyecto.

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Etapa 1B se acerca a su culminación

La etapa 1B añadirá 11 nuevas estaciones a las cinco que actualmente forman parte de la etapa 1A. Este tramo comprende el recorrido entre plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del segmento que conecta Vista Alegre con la municipalidad de Ate.

Las obras civiles principales ya fueron concluidas, incluyendo el túnel y la superficie de rodadura. En la actualidad se ejecutan labores para implementar el sistema de alimentación eléctrica, las instalaciones no ferroviarias y los equipos que permitirán la operación automatizada. Según la proyección del concesionario, esta fase iniciará su operación comercial en 2029.

La etapa 2 alcanza un avance de 91% y el ramal de la Línea 4, de 66%. Ositran supervisa la ejecución del proyecto. Foto: Archivo

La etapa 2 apunta a operar en 2030

En la etapa 2, que abarca las 11 estaciones ubicadas entre el puerto del Callao y el parque Murillo, ya concluyó la excavación del túnel entre las estaciones San Juan de Dios e Insurgentes.

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Tras finalizar esa labor, se desarrolla el desmontaje de la tuneladora Delia, procedimiento necesario antes de iniciar la construcción de la superficie de rodadura y del sistema de alimentación eléctrica. La previsión del concesionario es que esta parte del proyecto entre en funcionamiento comercial en octubre de 2030.

Así será la Línea 2 del Metro de Lima

La futura Línea 2 tendrá una longitud de 27 kilómetros e incluirá 27 estaciones y un patio taller, permitiendo conectar el puerto del Callao con Ate mediante el primer sistema de transporte masivo completamente subterráneo y automatizado del Perú.

El proyecto incorpora además un ramal de la Línea 4, de 8 kilómetros de extensión, que contará con 8 estaciones y el segundo patio taller, denominado Bocanegra. Este recorrido unirá el óvalo 200 Millas (Gambetta) con la avenida Óscar R. Benavides, en Carmen de La Legua.

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En la etapa 2, que comprende 11 estaciones entre el puerto del Callao y el parque Murillo, finalizó la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes. Foto: difiusión

Ramal de la Línea 4 registra avance de 66%

Las obras del ramal de la Línea 4 alcanzan un avance de 66%. Entre los trabajos más relevantes figura el cruce subterráneo bajo el río Rímac, donde en julio se ejecutó un tramo de 136 metros mediante la colocación de 80 anillos.

La culminación de los trabajos en la estación Morales Duárez estuvo prevista para el 5 de agosto. Posteriormente, la tuneladora continuará su recorrido a lo largo de aproximadamente 1,3 kilómetros hasta el pozo de extracción PV4-7 BIS, pasando por la estación Carmen de La Legua. La operación comercial de este ramal también está proyectada para octubre de 2030.

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Continúan trabajos de supervisión y equipamiento

En paralelo al avance de las excavaciones y estructuras, prosiguen las labores en el patio taller Bocanegra, donde se realizan trabajos de montaje de vías, instalación de la superestructura de vía, obras civiles y soldadura de rieles, componentes necesarios para el funcionamiento del sistema ferroviario.

Por su parte, Ositran informó que mantiene la supervisión y fiscalización de la ejecución de las obras y del cumplimiento del contrato de concesión de la Línea 2 y del ramal de la Línea 4, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proyecto para los futuros usuarios del servicio.