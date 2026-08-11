Más hogares con mascotas y menos con hijos en Perú: así impacta esta tendencia en el mercado

Cerca del 64% de los hogares tendría al menos una mascota, en un contexto marcado por familias más pequeñas, hogares unipersonales y una maternidad y paternidad más tardías. Foto: LVD

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El perfil de los hogares peruanos está atravesando una transformación que también comienza a reflejarse en los hábitos de consumo. Un análisis de Club Marketing Arequipa, basado en datos referenciales de la ENAHO 2025, estima que en el país habría alrededor de 17,3 millones de mascotas, frente a unos 9,8 millones de menores de 18 años.

La misma información señala que cerca del 64% de los hogares tendría al menos una mascota. El fenómeno no implica necesariamente que las personas estén reemplazando a los hijos por animales de compañía, sino que responde a cambios en la composición de los hogares y en las formas de convivencia. Familias más pequeñas, parejas sin hijos, hogares unipersonales y la postergación de la maternidad y paternidad forman parte de este escenario.

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Mascotas ganan espacio dentro del hogar

Según el análisis, estos cambios sociales han dado lugar a nuevos formatos de hogar en los que las mascotas adquieren una mayor presencia. La vida en departamentos y la búsqueda de compañía cotidiana también contribuyen a que perros y gatos tengan un papel cada vez más relevante.

Esta evolución modifica la relación entre las personas y sus animales de compañía. De ser considerados únicamente como mascotas, pasan a ocupar un lugar afectivo, funcional y económico dentro del hogar, generando nuevas necesidades y patrones de consumo alrededor de su cuidado y bienestar.

Cerca del 64% de los hogares tendría al menos una mascota, en un contexto de familias más pequeñas, hogares unipersonales y mayor presencia de perros y gatos. Foto: Andina

Empresas amplían su oferta para el segmento pet

El crecimiento de esta categoría ya está siendo recogido por distintas empresas. SuperPet, por ejemplo, pasó de proyectar 41 tiendas en 2022 a comunicar actualmente más de 60 establecimientos entre Lima y provincias, reflejando la expansión de la oferta especializada.

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La tendencia también alcanza a otros sectores. BanBif, en alianza con Chubb, ofrece el seguro “Pet Lover ” para accidentes de dueños y mascotas, mientras que negocios como Fancy Pets y Hunter Perú comercializan productos que van desde coches para perros y comederos eléctricos hasta cámaras. Por su parte, LATAM permite viajar con perros y gatos bajo determinadas condiciones, tanto en cabina como en bodega.

Nuevas oportunidades alrededor de las mascotas

La expansión del mercado no se limita a la venta de alimentos o accesorios. El análisis identifica oportunidades en servicios como hoteles y guarderías, paseadores, grooming, seguros y membresías veterinarias, además de establecimientos que incorporan espacios pet friendly.

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El impacto también puede extenderse a actividades como el turismo y la movilidad, mientras que restaurantes y cafeterías vienen incorporando con mayor frecuencia espacios para recibir a clientes acompañados de sus mascotas. De esta manera, la presencia de animales de compañía comienza a influir en decisiones de oferta que van más allá de las empresas especializadas.

El impacto alcanza al turismo y la movilidad, mientras más cafeterías incorporan espacios pet friendly. Foto: Catfetin

Un desafío para las marcas

Para Club Marketing Arequipa, el cambio en la composición de los hogares plantea un reto que no involucra únicamente a las empresas que venden productos o servicios para mascotas. La transformación también abre posibilidades para que otras marcas encuentren nuevas formas de relacionarse con sus consumidores.

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La clave estaría en reconocer cómo las mascotas forman parte de la vida cotidiana de una proporción importante de hogares y cómo esa realidad puede generar nuevos puntos de contacto con los consumidores. Así, el fenómeno representa no solo una oportunidad para el mercado pet, sino también un espacio que otras categorías pueden explorar desde una perspectiva transversal.