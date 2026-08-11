Veterinario brindó recomendaciones para dueños de perros y gatos al momento de evacuar durante un terremoto

Declaraciones del veterinario Carlos López - crédito @camiloveterinario/IG

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A raíz del sismo de 7.4 que sacudió a Colombia el 10de agosto de 2026, el veterinario antioqueño Camilo López ofreció una guía detallada para los dueños de mascotas sobre cómo actuar ante un sismo, e hizo hincapié en la prevención y la respuesta rápida para garantizar el bienestar de perros y gatos.

Tras el reciente terremoto que sorprendió a miles de familias en diferentes regiones de Colombia, el experto difundió consejos prácticos que buscan evitar accidentes y pérdidas de animales durante situaciones de emergencia.

Según López, la experiencia de un temblor puede ser igual de angustiante para los animales domésticos que para las personas.

El veterinario y creador de contenido narró que, tras el sismo, muchos tutores se enfrentaron a la incertidumbre de no saber cómo reaccionar con sus mascotas, y en especial ante el temor de réplicas.

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Para quienes conviven con perros, López resaltó la importancia de mantener el arnés siempre puesto, al menos durante la semana posterior al evento sísmico.

López compartió el video luego del sismo de 7.4 que se presentó en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 - crédito @camiloveterinario/IG

“Si usted tiene un perro, yo le recomiendo que por hoy, por esta semana, usted deje el arnés puesto, no se lo vaya a quitar por nada del mundo. Si tiene placa de identificación, el AirTag (localizador), lo que sea, no se lo quite”, aconsejó el experto.

Además, López sugirió preparar la correa y ubicarla en un lugar accesible, idealmente junto a la puerta principal.

De esta manera, en caso de una emergencia repentina, se podrá asegurar al perro y salir con rapidez y seguridad. “Porque no es lo mismo que vos puedas manipular a tu perro con la correa a que lo tengas que cargar. Él también tiene susto, él también está cagado de miedo y se te puede volar”, explicó el veterinario influencer.

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López recordó que los animales también experimentan miedo y confusión durante un sismo, lo que puede llevarlos a comportamientos imprevistos, como huir o esconderse.

Por eso, insistió en la importancia de actuar con calma y tener todo preparado, al recordar el riesgo de que las mascotas se extravíen en medio del caos.

Respecto a los gatos, López reconoció que la situación puede ser aún más complicada. Muchos felinos rechazan el guacal o transportín, especialmente cuando están asustados.

“Ahora sí con los gatos, que creo que es la preocupación más hijueputa, ¿qué hago con mi gato? No se va a meter al guacal, no, no soy capaz de hacer nada, ¿cómo lo saco así sin nada y que se me vuele?”, se preguntó el experto.

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Se recomienda tener cerca a la entrada principal los elementos de seguridad de los perros y gatos, como las correas o los guacales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para los felinos que se dejan manejar, él sugirió mantener el guacal cerca de la puerta, listo para ser utilizado. En el caso de aquellos que no entran fácilmente, recomendó tener a la mano una funda de almohada o una toalla que permita contenerlos de manera segura para evacuar rápidamente.

“Trata de tener, ¿sabes qué? Una funda de almohada y que lo metas ahí y que sea tipo costal para que puedas salir con él, pero siempre con el guacal para que ya después afuera lo puedas manipular más fácil y meterlo ahí”, señaló López.

El veterinario desaconsejó completamente dejar puertas abiertas esperando que el gato salga por sí mismo; además, él advirtió que esto puede llevar a que el animal se pierda o sufra algún accidente. “Ni por el hijueputa, se te va a perder y se va a cagar de susto y se va a ir lejos. O le puede pasar algo y se puede quedar atrapado. Entonces, siempre, siempre con el guacal”, puntualizó el creador de contenido.

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Cómo ir preparando a los perros y gatos al momento de evacuar

Además de las acciones inmediatas, el veterinario sugirió una estrategia de adaptación a largo plazo para los gatos que no están acostumbrados al guacal.

López propuso dejar el transportín en lugares visibles y accesibles del hogar, colocando dentro golosinas o alimentos que el gato disfrute, para que comience a asociar el objeto con experiencias positivas.

“Empezá desde hoy a acostumbrar a tu gato al guacal. Dejalo siempre como cerquita en la sala o en un lugar donde él le toque pasar por el guacal, dejáselo con churu, dejáselo con un paté, dejáselo con cualquier cosa que a él le guste y que vaya teniendo esa adaptación”, detalló.

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Estos son los elementos esenciales para crear un kit de emergencia completo para mascotas, garantizando su seguridad y bienestar en situaciones de desastre o evacuación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para enfrentar cualquier eventualidad, López recomendó preparar un morral de emergencia con los insumos esenciales para las mascotas.

Este kit debe incluir comida seca y húmeda, agua, medicamentos en caso de tratamientos crónicos, el carné de vacunas, historial médico y una fotografía reciente del animal para facilitar su identificación en caso de extravío.

“Mantenga, mejor dicho, todo lo que usted tenga en el botiquín. Porque ojalá que no, pero claramente sabemos que pueden haber réplicas, se puede dar otro temblor, de hecho, pueden pasar cosas peores. Entonces, para que estemos preparados, porque nos cogió de sorpresa esta situación”, concluyó López.

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