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Sport Boys no podrá usar el Miguel Grau ni el Nacional para recibir a Sporting Cristal: las opciones que tienen los ‘rosados’

Un cruce de calendarios entre promotores de shows y organizadores del torneo abrió un nuevo foco de incertidumbre para el elenco rosado, que necesita confirmar sede y día frente a los ‘celestes’

Sport Boys – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 11 agosto
La organización del duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal entró en zona de definiciones, con alternativas que van desde un cambio de día hasta la búsqueda de un escenario que cumpla condiciones mínimas. (Sporting Cristal)
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Sport Boys afronta un escenario inesperado para programar su partido como local ante Sporting Cristal por la fecha 7 de la Liga 1, debido a que no contará con disponibilidad ni del Estadio Miguel Grau del Callao ni del Estadio Nacional.

La principal razón es la coincidencia con espectáculos masivos previstos para el sábado 29 y el lunes 31 de agosto, lo que restringe el uso de ambos recintos y abre un problema de coordinación para la organización del encuentro.

En el programa Hablemos de MAX, se detalló el calendario de presentaciones y las limitaciones operativas que dejan a Boys sin alternativas en esos días. El club, según lo comentado en el espacio, trasladó el pedido a la Liga para modificar la fecha y evaluar una disputa a mitad de semana.

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Dos estadios ocupados por conciertos en las fechas clave

Sport Boys – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 11 agosto
Sport Boys enfrenta un problema de localía porque el Miguel Grau y el Estadio Nacional estarán ocupados por conciertos el sábado 29 y lunes 31 de agosto, respectivamente. (Difusión)

La complicación se origina en una superposición de agendas que afecta a los dos escenarios que suelen aparecer como opciones para Sport Boys. En el Miguel Grau está anunciado el evento “Chimpún Callao” para el sábado 29 de agosto, mientras que ese mismo día el Estadio Nacional tiene programada la presentación de Paulo Londra.

Sábado 29 es el Chimpunazo a la Chalaca en el Miguel Grau”, señaló Ana Lucía Rodríguez, del espacio Hablemos de MAX. En la misma línea, precisó: “Ese mismo día, en el Nacional canta Paulo Londra. O sea, ese día en el Nacional tampoco se puede jugar el partido entre Boys y Sporting Cristal”.

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Según la conversación, el domingo 30 aparece como un día sin eventos en la programación mencionada, pero esa ventana tampoco resuelve el problema. La razón no se vincula solo con la fecha, sino con las condiciones en que quedaría el campo y con el armado que suele permanecer tras este tipo de producciones.

Pero el domingo vas a jugar con todo armado”, advirtió Rodríguez, antes de concluir: “O sea, va a ser imposible”. En el mismo intercambio, también se recordó que el lunes 31 de agosto el Estadio Nacional tiene previsto el concierto de Maroon 5, lo que vuelve a cerrar el margen de disponibilidad del principal recinto de Lima.

Por qué no prosperan los planes alternativos dentro del Nacional

Sport Boys – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 11 agosto
La posibilidad de utilizar parcialmente el Estadio Nacional ante Sporting Cristal no convenció a Sport Boys. El montaje de los conciertos y el estado del césped complican esa opción. (Andina)

En el diálogo, se expuso que una de las ideas que circuló fue reducir el uso del Estadio Nacional, habilitando solo una parte de las tribunas para sostener el partido y, a la vez, permitir que el montaje del concierto permanezca en un sector. Sin embargo, la alternativa fue desestimada por los tiempos de desmontaje y por el impacto sobre el estado del campo de juego.

Gustavo Peralta explicó que Sport Boys “estaba pensando la posibilidad de jugar con Cristal solamente con tres tribunas” en el Nacional, con el objetivo de “dejar el estrado en un lado”. No obstante, remarcó que la solución no alcanzaba en la práctica: “Igual no alcanzaría el tiempo porque tendría que desmontar”.

Rodríguez aportó un punto adicional sobre el césped: “Claro, tienen que desmontar lo del césped”, a lo que Peralta añadió una preocupación por la calidad del terreno: “Y a eso súmale que la cancha va a estar un desastre”. Rodríguez coincidió: “Tal cual”.

En ese marco, la discusión dejó en claro que el obstáculo no se limita a la reserva del estadio por un evento, sino a la secuencia operativa entre la instalación, el retiro de estructuras y la recuperación de condiciones mínimas para la competencia. Con dos espectáculos agendados en un lapso corto, el Nacional no aparece como una opción viable para sostener el partido en los días mencionados.

Pedido de reprogramación y la opción de mover el partido fuera de Lima

Sport Boys – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 11 agosto
Sport Boys busca cambiar la fecha del partido ante Sporting Cristal por la falta de escenarios en Lima. La Liga analiza una posible programación entre jueves o viernes. (Sport Boys)

Ante el bloqueo simultáneo de sus alternativas, el club optó por plantear un cambio de fecha. Rodríguez explicó que consultó a personas vinculadas a Sport Boys y que la postura era no sostener el encuentro ese fin de semana. “Hice la consulta a la gente de Boys”, indicó, y luego agregó: “La gente de Boys me ha dicho que claramente no van a tomar esa posición, o sea, ese fin de semana”.

De acuerdo con lo conversado en el programa, la solicitud del club a la Liga apuntó a una reprogramación en días intermedios. “Lo que han pedido a la liga es cambiar la fecha del partido, que podría ser a mitad de semana”, sostuvo Rodríguez, mientras Peralta mencionó como posibilidades “viernes o jueves”.

En paralelo, también se mencionó que en el entorno de la organización se llegó a barajar un traslado a otra ciudad, aunque fue presentado como un escenario poco razonable por las implicancias de logística y por la condición de local de Sport Boys. “En la liga se habló, que me parece una locura, de que el partido se vaya a Chincha”, dijo Rodríguez. Y reforzó el argumento: “Llevar todo a Chincha, o sea, es una logística difícil y Boys es local”.

Peralta se sumó con una valoración en el mismo sentido: “Sería una locura”. En ese tramo final del intercambio, Rodríguez sintetizó el cuadro con una frase sobre la falta de disponibilidad del Nacional por las reservas para espectáculos: “Lamentablemente no se puede usar el Nacional porque ya está reservado para conciertos”. Además, mencionó una limitación adicional respecto del Miguel Grau al señalar que “las autoridades no pueden jugar y tampoco les dan las facilidades para jugar de noche”.

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