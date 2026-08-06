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Reniec volverá a atender los sábados: este 8 de agosto sus oficinas abrirán en todo el país para trámites y entrega de DNI

La jornada especial contará con 70 sedes abiertas en todo el país, donde los ciudadanos podrán realizar trámites y recoger sus documentos de identidad pendientes

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec
Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) volverá a atender los días sábados con el objetivo de ampliar sus servicios y facilitar que más ciudadanos puedan realizar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI). La primera jornada de atención sabatina se realizará este sábado 8 de agosto en agencias habilitadas a nivel nacional.

Durante esta fecha, un total de 70 agencias del Reniec abrirán sus puertas para que los usuarios puedan gestionar documentos, recoger sus DNI ya emitidos y acceder a otros servicios registrales. La atención presencial se desarrollará desde las 8:15 a. m. hasta la 1:00 p. m.

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La medida busca beneficiar principalmente a quienes tienen dificultades para acudir a las oficinas durante los días habituales de atención. Además, la entidad recordó que existen cientos de miles de documentos de identidad pendientes de recojo y que algunos trámites pueden realizarse de manera virtual.

Reniec lanza campañas de DNI gratuito hasta el 27 de febrero en estas regiones del país
La campaña ‘Verano Inclusivo 2026’ de Reniec estará disponible hasta el 27 de febrero e incluye atención prioritaria en Huancavelica, Ica y Huánuco. - Reniec

Reniec habilitará 70 agencias para su primera jornada de atención de este sábado

El Reniec informó que la atención de este sábado estará disponible en 70 sedes distribuidas en diferentes regiones del país. La lista incluye oficinas registrales, agencias, puntos de atención permanente (PAP), módulos de atención ciudadana (MAC) y oficinas registrales auxiliares ubicadas en establecimientos de salud.

En Lima y Callao, los ciudadanos podrán acudir a los MAC Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Ventanilla y Callao, además de la Oficina Registral Miraflores. En otras regiones también se habilitarán sedes como la Oficina Registral Arequipa, las agencias de Cusco, Piura, Ica, Puno, Junín, Loreto, entre otras.

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Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. este sábado 11 de abril para recojo de DN
Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. este sábado 11 de abril para recojo de DN

La entidad recomendó a los usuarios revisar previamente la sede habilitada más cercana antes de acudir. De esta manera, podrán confirmar si la oficina de su elección participará en la jornada especial y evitar traslados innecesarios.

Reniec amplía sus servicios los sábados

Durante esta jornada, los ciudadanos podrán realizar trámites vinculados al DNI, como la gestión de documentos de identidad y el recojo de aquellos que ya fueron emitidos por la institución. También podrán acceder a otros servicios registrales disponibles en las agencias habilitadas.

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Además de la atención presencial, el Reniec recordó que cuenta con una plataforma digital donde los usuarios pueden realizar diferentes procedimientos desde casa u oficina. Entre los servicios disponibles figuran el duplicado y renovación del DNI, así como la solicitud de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Para los pagos de trámites realizados durante fines de semana o feriados, la institución recomendó utilizar alternativas digitales como Yape o la plataforma web del Reniec con tarjeta de crédito o débito. Estas modalidades permiten que la confirmación del pago sea inmediata y facilitan la continuidad del proceso.

Más de 831 mil DNI están pendientes de recojo a nivel nacional

Como parte de la jornada de atención sabatina, Reniec busca facilitar también la entrega de documentos de identidad que ya se encuentran disponibles para sus titulares. Los ciudadanos pueden consultar previamente el estado de su trámite antes de acudir a una agencia.

Si el sistema indica que el trámite del DNI figura al 100%, el usuario podrá acercarse a la oficina seleccionada para recoger su documento. La consulta permite verificar si el documento ya está listo y evitar acudir antes de que finalice el proceso de emisión.

Según informó la entidad, actualmente existen 831.907 DNI pendientes de recojo a nivel nacional. De esta cifra, 610.818 corresponden a ciudadanos mayores de edad y 221.089 a menores de edad, quienes aún no han recogido sus documentos emitidos.

Con esta nueva jornada de atención los sábados, Reniec busca acercar sus servicios a más personas y brindar mayores facilidades para completar trámites relacionados con la identificación ciudadana.

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