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Centro de Convenciones de Lima será adjudicado en setiembre: tres postores compiten por su operación

La iniciativa contempla un contrato de 15 años y una inversión de USD 105 millones para la gestión integral del recinto ubicado en San Borja, que cuenta con capacidad para cerca de 10.000 personas

ProInversión prevé adjudicar en la primera quincena de setiembre la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (CCL), mediante una Asociación Público Privada (APP).
ProInversión prevé adjudicar en la primera quincena de setiembre la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (CCL), mediante una Asociación Público Privada (APP). Foto: Cesel
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El Centro de Convenciones de Lima (CCL) se encamina hacia una nueva etapa de gestión. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que la buena pro del proyecto para su operación y mantenimiento sería otorgada durante la primera quincena de setiembre, bajo el mecanismo de Asociación Público Privada (APP).

El proceso se encuentra actualmente en fase de transacción y contempla un contrato de 15 años. La iniciativa busca incorporar experiencia y capacidades especializadas para administrar uno de los principales espacios públicos del país destinados a la realización de congresos, convenciones y otros eventos de gran escala.

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Tres postores van por la buena pro

Tres empresas y consorcios quedaron habilitados para competir por la adjudicación: GL Events Venues, Consorcio Centro de Convenciones – Exposistemas y Grupo Heroica S.A.S. Los tres participantes superaron las evaluaciones técnicas, legales y financieras previstas en el concurso.

El proyecto representa una inversión de USD 105 millones y comprende la operación, explotación, conservación y mantenimiento del recinto. También incluye la administración de sus instalaciones, la elaboración de la programación anual y las labores de organización y promoción de eventos que sean compatibles con la infraestructura.

Tres postores fueron habilitados para disputar la adjudicación: GL Events Venues, Consorcio Centro de Convenciones – Exposistemas y Grupo Heroica S.A.S.
Tres postores fueron habilitados para disputar la adjudicación: GL Events Venues, Consorcio Centro de Convenciones – Exposistemas y Grupo Heroica S.A.S. Foto: Idom

Una infraestructura para grandes eventos

El CCL, ubicado en San Borja, dispone de una infraestructura orientada a recibir actividades de distintas dimensiones. El recinto cuenta con 18 salas de convenciones multifuncionales y una sala plenaria de aproximadamente 5.000 m², diseñada como un espacio libre de columnas.

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Entre sus instalaciones también figuran 374 estacionamientos, tres cocinas y una cafetería. En conjunto, el centro tiene una capacidad cercana a 10.000 personas, características que lo posicionan como una infraestructura estratégica para las actividades económicas, culturales y turísticas de Lima.

Turismo MICE entre sus principales oportunidades

La gestión especializada que se busca implementar apunta a reforzar la capacidad del recinto para captar congresos, convenciones, ferias, reuniones corporativas y eventos internacionales. De concretarse, esta actividad podría generar un mayor movimiento en sectores vinculados con la hotelería, gastronomía, transporte, comercio y otros servicios.

ProInversión señaló que este segmento corresponde al denominado turismo MICE, que comprende reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Este mercado es considerado uno de los principales potenciales asociados al proyecto, debido a la capacidad del recinto para albergar diferentes tipos de eventos.

Ubicado en San Borja, el CCL cuenta con 18 salas multifuncionales y una sala plenaria de unos 5.000 m².
Ubicado en San Borja, el CCL cuenta con 18 salas multifuncionales y una sala plenaria de unos 5.000 m². Foto: Andina

ProInversión busca poner en valor el activo

La próxima adjudicación representa, según ProInversión, un nuevo paso dentro de su estrategia para aprovechar infraestructura pública mediante inversión y gestión privada especializada. El objetivo es fortalecer la prestación de servicios y generar un mayor aprovechamiento económico de estos activos.

Con la culminación del proceso competitivo prevista para la primera quincena de setiembre, el proyecto avanzará hacia una etapa en la que la experiencia del operador tendrá un papel central en la administración del Centro de Convenciones de Lima, así como en su capacidad para atraer nuevas actividades y oportunidades para el país.

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