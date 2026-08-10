Temblor en Colombia: el sismo de 7,4 se sintió en varias ciudades del país: se reportan graves daños en edificaciones en Cali y Manizales

( crédito: @tumastologo1)

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Un sismo de magnitud 7,4 sacudió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto con epicentro en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento, registrado a una profundidad de 96 kilómetros, activó las alertas en amplias zonas del país y generó reportes de percepción en distintas ciudades, de acuerdo con la información publicada por la entidad en su cuenta oficial de X.

El último reporte del SGC informó a las 8:18 a. m., una récon una magnitud 4.6, profundidad superficial, Nóvita - Chocó, Colombia

De acuerdo con la entidad, el sismo fue percibido en varias ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Usuarios en redes sociales describieron el movimiento telúrico como intenso, con mensajes como “el temblor más largo que he sentido en mi vida” y “en Medellín se sintió bastante fuerte”.

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Fuerte movimiento telúrico en Colombia este lunes 10 de agosto - crédito SGC

Según la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó a través de su cuenta de X: “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reportó que en la capital colombiano no se reportan heridos hasta el momento; sin embargo en ciudades como Manizales y Cali sí se presentaron fuertes afectaciones en diferentes edificaciones, incluyendo fachadas e incluso caída de material en algunos edificios, incluyendo la catedral de Manizales.

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En otro reporte, el Metro de Medellín informó a los usuarios: “En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio”.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo fue percibido en varias ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales

El SGC reiteró la importancia de que los habitantes de las regiones afectadas consulten los canales oficiales para obtener actualizaciones y recomendaciones. El movimiento telúrico se suma a una serie de eventos recientes en la región andina, donde la actividad sísmica mantiene en alerta a las autoridades. La entidad actualiza de manera constante sus boletines para informar a la población sobre cualquier novedad relativa a la seguridad y prevención.

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La recomendación para la ciudadanía es mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia, mientras se recopilan más datos sobre el impacto del sismo.

(crédito: @JacoEraso18)