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Rescatan en Ecuador a niña peruana de 10 años víctima de presunta trata y que iba a ser casada a la fuerza con un hombre de 50 años

La menor fue ubicada en la comunidad Espejo, en el río Tigre, durante un operativo coordinado por autoridades de Ecuador y Perú. Recibirá atención integral

La menor fue ubicada en la comunidad Espejo, en el río Tigre, durante un operativo coordinado por autoridades de Ecuador y Perú. Recibirá atención integral. X. John Reimberg
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Una niña peruana de 10 años fue rescatada en una comunidad indígena de la provincia ecuatoriana de Pastaza, en una operación vinculada con una investigación por presunta trata de personas con fines de matrimonio servil. El caso involucra a autoridades de Ecuador y Perú debido a la ubicación de la menor y a los hechos investigados en la zona fronteriza.

El rescate ocurrió en la comunidad Espejo, situada en el río Tigre, un sector amazónico de difícil acceso próximo a la frontera entre ambos países. La intervención estuvo a cargo de integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador, dentro de las acciones del Bloque de Seguridad.

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La investigación permitió establecer que cerca de un mes antes se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas. Las diligencias fueron coordinadas por las fiscalías de Ecuador y Perú, junto con las Fuerzas Armadas peruanas.

El caso también derivó en cuestionamientos dentro de la Fiscalía ecuatoriana después de que un hombre detenido durante el operativo recuperara su libertad tras una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual.

Rescate de la menor en Pastaza

La operación permitió ubicar y poner bajo protección a la niña peruana en la comunidad Espejo. Las autoridades ecuatorianas señalaron que la menor sería víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil.

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Durante el procedimiento fue detenido Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente tras su intervención en el lugar.

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó sobre el operativo y señaló que la menor también sería una posible víctima de abuso sexual. El funcionario describió el caso como una situación que requiere protección para la niña.

Investigación entre Ecuador y Perú

Una niña peruana de 10 años fue ubicada y puesta bajo protección en la comunidad indígena Espejo, en el río Tigre, provincia ecuatoriana de Pastaza. X: Jhon Reimberg
Una niña peruana de 10 años fue ubicada y puesta bajo protección en la comunidad indígena Espejo, en el río Tigre, provincia ecuatoriana de Pastaza. X: Jhon Reimberg

Las diligencias surgieron de un trabajo coordinado entre las fiscalías de Ecuador y Perú y las Fuerzas Armadas peruanas. La investigación permitió identificar un posible intercambio de dos menores entre comunidades indígenas de ambos países.

La información proporcionada por las autoridades ubica este hecho cerca de un mes antes del rescate. La investigación se concentró en determinar las circunstancias relacionadas con el traslado de las menores y la posible existencia de trata de personas.

La ubicación de la comunidad Espejo, en el río Tigre, formó parte de las condiciones que rodearon el despliegue de las fuerzas de seguridad. El operativo contó con participación policial y militar ecuatoriana.

Fiscalía abre control sobre actuación de fiscal

La Fiscalía General del Estado ecuatoriano informó que inició un proceso de control jurídico sobre la actuación de la fiscal que intervino en la audiencia relacionada con el detenido.

El Ministerio Público señaló que el procedimiento busca revisar la actuación de la funcionaria durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual.

La institución precisó que, si el proceso determina responsabilidad disciplinaria de los servidores que participaron en la causa, se adoptarán las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente.

La decisión ocurrió después de los cuestionamientos públicos de John Reimberg por la liberación del hombre detenido durante el rescate. El ministro expresó: “Espero que la Fiscalía General haga algo al respecto, tome pronto cartas en el asunto. Tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, tenemos que protegerlos”.

Protección y atención para la menor

Las autoridades ecuatorianas investigan el caso como una posible situación de trata de personas con fines de matrimonio servil. John Reimberg
Las autoridades ecuatorianas investigan el caso como una posible situación de trata de personas con fines de matrimonio servil. John Reimberg

Tras el operativo, la niña quedó bajo protección de las autoridades. Según la información oficial, recibirá atención médica, psicológica y asistencia integral.

La atención será coordinada con las autoridades ecuatorianas y los servicios consulares peruanos. La medida busca garantizar la protección de la menor mientras continúan las actuaciones vinculadas con el caso.

Reimberg también sostuvo que la niña fue rescatada como presunta “víctima de trata, aparentemente también abusada sexualmente”. Esta referencia forma parte de los señalamientos efectuados por el ministro respecto de la situación detectada durante la intervención en Pastaza.

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