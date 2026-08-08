Corte de luz en Lima: un distrito tendrá suspensión del servicio este domingo 9 de agosto

Corte de luz masivo en Lima

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Un distrito de Lima Metropolitana tendrá una interrupción programada del servicio eléctrico este domingo 9 de agosto, según la programación difundida por Pluz. La medida responde a trabajos previamente establecidos por la empresa y tendrá una duración determinada.

En esta ocasión, el distrito comprendido en la programación es Carabayllo. Sin embargo, el corte no afectará a todo el distrito, sino únicamente a determinados sectores, centros poblados y asentamientos humanos incluidos en el cronograma de la empresa eléctrica.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este domingo?

De acuerdo con la programación de Pluz, la interrupción del suministro eléctrico en Carabayllo está prevista desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. Estas son todas las zonas comprendidas:

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C.P. Los Huertos de Río Seco: manzanas A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J1, J2, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2 y N3.

C.P. Cassinelli: manzanas B, C, D, E, E1, F, G, I, K, L, N, O y U.

A.H. Cerro Candela: manzana D2.

C.P. Fundo Santa Margarita: manzanas A, B, C y D.

C.P. Centro de Salud: manzana F1.

Los usuarios que se encuentren dentro de las zonas señaladas pueden tomar sus precauciones antes del inicio de la interrupción y desconectar los equipos eléctricos para evitar inconvenientes ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.

¿Por qué se realiza el corte de luz?

Las interrupciones programadas forman parte de trabajos técnicos que se realizan en la red eléctrica. Estas labores pueden incluir mantenimiento preventivo, intervención de infraestructura y otras acciones destinadas a mejorar las condiciones de operación del sistema y reducir el riesgo de fallas inesperadas.

Por ello, los usuarios de las zonas incluidas en el cronograma deben considerar que el suministro será interrumpido temporalmente durante el horario establecido por la empresa.

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Recomendaciones ante el corte de electricidad

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del inicio de la interrupción, se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos ante posibles variaciones de voltaje cuando el servicio sea restablecido. También es conveniente cargar celulares, laptops y baterías portátiles con anticipación.

Asimismo, se aconseja evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para conservar los alimentos durante el corte. Los usuarios deben tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de ascensores durante el horario de suspensión.

Importante: los horarios señalados corresponden al cronograma de cortes programados y el restablecimiento del servicio puede variar dependiendo de la ejecución de los trabajos.

¿Dónde ver tu recibo de Pluz?

Para consultar tu recibo de luz de Pluz, puedes ingresar a la plataforma digital de la empresa y acceder a tu cuenta. Una vez dentro, podrás revisar la información de tu suministro, consultar tus recibos y verificar el monto que debes pagar, así como la fecha de vencimiento.

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También es posible realizar la consulta mediante los canales digitales que Pluz tiene habilitados para sus clientes. Para agilizar el proceso, es recomendable tener a la mano el número de suministro, dato que permite identificar el servicio y acceder a la información correspondiente.