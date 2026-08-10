¿Vuelta de timón? Perú reduce de 6 a 4,2 las toneladas de anchoveta necesarias por tonelada de harina: cómo lo hizo

En 2026, la industria pesquera de Perú recolectó más de 250.000 kilos de redes de pesca para destinarlos a iniciativas ambientales y sociales.

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La industria pesquera en el Perú ha logrado reducir de 6 a 4,2 toneladas de anchoveta la cantidad necesaria para producir una tonelada de harina de pescado, manteniendo el enfoque en la sostenibilidad y el cuidado ambiental, según la Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado (APRO).

Esta mejora en eficiencia responde a la modernización de las plantas industriales y a la incorporación de tecnologías limpias y procesos de economía circular.

Modernización tecnológica y mayor eficiencia operativa

Las empresas agrupadas en las APROs implementaron sistemas de secado indirecto a vapor y procesos cerrados que permiten recuperar y reincorporar componentes como agua de cola, sanguaza, aceites y grasas al ciclo productivo.

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Como resultado de estas innovaciones, la eficiencia global del proceso aumentó un 30% y el consumo de combustible se redujo en 24%, lo que permitió no solo optimizar recursos, sino también disminuir los costos operativos y el impacto en el entorno.

Las APRO articulan prácticas sostenibles en la industria pesquera de Perú con siete organizaciones en puertos del país y empresas vinculadas a la Sociedad Nacional de Pesquería.

Araceli Lay Bustamante, portavoz de las APRO y abogada especializada en derecho administrativo, sostenibilidad y relaciones comunitarias, destacó cómo los componentes obtenidos durante cada una de las etapas de producción son recuperados y reincorporados al proceso.

“De esta manera, aprovechamos mejor la materia prima, reducimos el consumo de energía y avanzamos hacia una producción con menor impacto ambiental”, explicó la también jefa de Responsabilidad Social en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

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Economía circular y reutilización de materiales

El impacto de la economía circular va más allá del interior de las plantas industriales. Entre 2019 y 2026, las empresas del sector lograron recuperar más de 2,8 millones de kilos de redes de pesca en desuso, que fueron transformadas en materia prima para la fabricación de nuevos productos.

Solo en 2026 se recolectaron más de 250.000 kilos de redes, recursos que se destinaron a iniciativas ambientales y sociales, explicó Araceli Lay Bustamante.

Las APRO elevaron 30% la eficiencia global del proceso con sistemas de secado indirecto a vapor y procesos cerrados en las plantas.

De esta manera, el sector pesquero y anchovetero del Perú amplió el alcance de la economía circular, brindando una nueva vida útil a materiales antes considerados residuos.

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La experiencia de la industria pesquera peruana demuestra que la inversión en tecnología y la recuperación de materiales generan resultados económicos y ambientales favorables. La continuidad de estos avances dependerá de la capacidad del sector para sostener la innovación y asegurar la trazabilidad de los recursos utilizados.

¿Qué son las APRO?

Las APRO representan el brazo social y ambiental de la industria pesquera en Perú. Esta organización agrupa a empresas dedicadas a la producción de harina y aceite de pescado, coordinando esfuerzos para promover prácticas sostenibles y la responsabilidad ambiental en el sector.

Existen siete APROs distribuidas en distintos puertos a nivel nacional, y la mayoría de ellas cuenta con miembros asociados a la SNP.

Por ejemplo, APRO Chicama integra a 5 asociados de la SNP y abarca 6 plantas pesqueras, entre las que se encuentran Copeinca, Diamante, Exalmar, Hayduk y TASA.

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En el caso de APRO Chimbote, la organización reúne a 34 empresas, de las cuales 4 están afiliadas a la SNP y operan 5 plantas: Copeinca, Quiaza, TASA y Exalmar. Este modelo de asociación permite articular iniciativas ambientales y sociales, consolidando el compromiso del sector pesquero con la sostenibilidad y la innovación productiva.