El equipo que Perú envía a Venezuela tras doble terremoto: médicos, arquitectos, ingenieros y más especialistas

El equipo de especialistas peruanos en el aeropuerto Jorge Chávez - Ministerio del Interior

Un contingente de 44 bomberos voluntarios del Perú viajó a Venezuela para reforzar las tareas de rescate tras el doble terremoto que sacudió el país caribeño y dejó al menos 920 muertos y más de 3.000 heridos, según cifras oficiales. El grupo especializado USAR, con 25 años de experiencia internacional, se incorporó a la misión humanitaria junto a rescatistas de Colombia, México y Chile.

El operativo peruano: médicos, ingenieros y brigadas caninas

El despliegue de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú se concretó el 26 de junio, tras coordinarse con autoridades venezolanas y organismos internacionales. El primer contingente, integrado por 28 efectivos, partió desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima en la tarde, mientras que los 15 restantes iniciaron el trayecto a medianoche. El itinerario contempló una escala en Bogotá antes del traslado a una base aérea militar en el estado Carabobo, Venezuela, con apoyo logístico de Latam Airlines y la ONG Perú Pendiente.

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El equipo está compuesto por profesionales de distintas áreas: médicos, arquitectos, ingenieros, especialistas en materiales peligrosos y brigadas de búsqueda canina. Estas capacidades garantizan la atención integral en escenarios de catástrofe, desde la atención médica de emergencia hasta la evaluación estructural y la localización de personas atrapadas.

El equipo de especialistas peruanos en el aeropuerto Jorge Chávez - Ministerio del Interior

El Brigadier Mayor Claudio Sáenz Hostoz, líder nacional del grupo USAR, explicó que el equipo tiene capacidad para operar durante ocho días continuos. “El grupo peruano cuenta con más de dos décadas de experiencia en emergencias internacionales, como los terremotos de Pisco y Ecuador”, indicó Sáenz Hostoz, y añadió que los especialistas serán asignados en Venezuela según su campo de acción.

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Según informó la Oficina de Comunicación Social del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, se mantienen coordinaciones permanentes con las autoridades venezolanas y organismos internacionales con el objetivo de garantizar la eficacia de la misión.

Un contingente de 40 bomberos peruanos y la perrita rescatista "Kayra" (también conocida como "Kiara") partirán rumbo a Venezuela. (Captura de pantalla: ATV)

Rescate internacional y solidaridad regional

El ministro del Interior, José Zapata Morante, reconoció el compromiso de los bomberos peruanos y destacó su papel solidario hacia un país hermano. “Nuestros bomberos son ejemplo de valentía y compromiso. Hoy viajan para salvar vidas y brindar esperanza en medio de la tragedia”, señaló el ministro en declaraciones institucionales.

De acuerdo con el Comando General del Cuerpo de Bomberos del Perú, la misión peruana se suma a los contingentes de Colombia, México y Chile, que ya operan en territorio venezolano. Todos los equipos comparten el objetivo de salvar el mayor número de vidas posibles y apoyar en la recuperación tras la emergencia.

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El equipo que Perú envía a Venezuela tras doble terremoto - Ministerio del Interior

Consecuencias del doble terremoto en Venezuela

Las autoridades venezolanas confirmaron que los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron 920 muertos y 3.360 heridos en Caracas, La Guaira y otras zonas afectadas, según reportó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El gobierno contabiliza 172 personas atrapadas en edificaciones y más de 3.000 damnificados. La magnitud del desastre obligó a restringir desde el viernes el acceso al estado La Guaira, epicentro del impacto, con el fin de facilitar las labores de rescate.

El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que quienes deseen ingresar a La Guaira deberán registrarse previamente en Caracas para evitar la presencia de personas no autorizadas en la zona de desastre. El despliegue oficial incluye 11.500 funcionarios de seguridad y más de cien equipos de maquinaria pesada para remover escombros y recuperar a las víctimas.

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Los reportes oficiales indican que al menos cien edificios colapsaron en La Guaira y que miles de voluntarios civiles participan en las labores de rescate y en la organización de recolectas y traslados de insumos a las zonas más afectadas.

El rol de los equipos internacionales en la emergencia

La llegada de los bomberos peruanos se produce en un contexto de cooperación regional, mientras Venezuela afronta una de las peores emergencias humanitarias recientes. De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, los equipos internacionales serán registrados y distribuidos por especialidad para maximizar la eficiencia de la ayuda.

El gobierno venezolano y los organismos internacionales prevén mantener la presencia de los rescatistas extranjeros durante el tiempo que se requiera para estabilizar la situación, mientras continúan las tareas de búsqueda y atención a los damnificados.

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