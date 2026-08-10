Las fotos más impactantes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali

Guardar

Un sismo de magnitud preliminar 7,4 —con epicentro en San José del Palmar, Chocó— dejó este lunes postales de destrucción en buena parte del occidente colombiano.

Fachadas desprendidas en Cali, edificios con grietas profundas en Manizales, autos sepultados bajo escombros y templos con daños estructurales quedaron registrados en fotografías y videos que circularon minuto a minuto en redes sociales y medios locales.

Las imágenes, tomadas por testigos y fotógrafos en las horas posteriores al sismo, muestran la magnitud del impacto en ciudades como Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura, algunas de las zonas más golpeadas, donde las autoridades confirmaron hasta el momento al menos 20 muertos y decenas de viviendas colapsadas.

PUBLICIDAD

A continuación, un repaso fotográfico de lo las primeras imágenes del terremoto más fuerte que sintió Colombia en la última década.

Los pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto, en Cali

Un hombre escapa entre los escombros de un edificio en Cali

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado

Los pacientes son evacuados de un hospital

La comunidad trabaja en la remoción del escombros

El Servicio Geológico de Colombia y su homólogo estadounidense, el USGS, situaron la magnitud en 7,4, con un epicentro a 100 km (60 millas) de profundidad en el oeste del país

Una anciana es trasladada sobre unos muebles cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali

El sismo ocurrió a las 07H34 locales (12H34 GMT)

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que va a viajar al Eje Cafetero para evaluar la situación.

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela

En Bogotá, los edificios fueron evacuados.Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde Mauricio Salazar

Seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones sufridas por un fuerte terremoto este lunes, informó la Aeronáutica Civil.

En esta captura de pantalla tomada de un vídeo, se ve a los equipos de rescate y a los vecinos alrededor de un edificio derrumbado tras el terremoto ocurrido en Cali

En esta captura de pantalla tomada de un vídeo, se ve a los equipos de rescate y a los vecinos sobre un edificio derrumbado tras el terremoto ocurrido en Cali (Colombia) el 10 de agosto de 2026

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre "afectaciones graves" que están siendo monitoreadas con drones

El terremoto se sintió con más fuerza en el oeste del país, y también fue percibido en Quito y Panamá

Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que "tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas"

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó en X que hay "heridos" y "daños graves en las edificaciones".

"No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo", se cayeron cosas de la casa", dijo a la AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que va a viajar al Eje Cafetero para evaluar la situación

Varias personas se reúnen frente a la catedral de Manizales, dañada tras el terremoto

La autoridades panameñas evalúan daños en la región fronteriza selvática del Darién

Fotos: AP, AFP, EFE y Reuters