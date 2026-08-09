Efemérides en Perú: nacimientos, tragedia y conservación marcan hoy, 9 de agosto

Una composición de objetos como la bandera, un libro antiguo y la figura de una vicuña ilustra el Día de Memoria Múltiple en Perú y su herencia histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 9 de agosto ha quedado marcado en la historia de Perú como una fecha donde confluyen acontecimientos de distinta naturaleza. El país recuerda en este día el nacimiento de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil peruano, la creación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, episodios de violencia política en la década de 1960 y figuras deportivas, entre otros hechos que delinean la memoria colectiva.

Manos anónimas colocan una medalla, una pluma y ichu sobre un mapa antiguo de Perú, simbolizando los hitos históricos de su memoria colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manuel Pardo y Lavalle: el primer presidente civil del Perú

Manuel Justo Pardo y Lavalle nació el 9 de agosto de 1834. Su trayectoria estuvo ligada al desarrollo político y económico de Perú en el siglo XIX. Antes de alcanzar la presidencia, Pardo y Lavalle estudió en Chile y Europa, donde profundizó en temas económicos. Entre sus cargos previos figuran el de ministro de Hacienda y alcalde de Lima, funciones que consolidaron su perfil técnico y político.

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Durante su mandato presidencial, entre 1872 y 1876, Pardo y Lavalle impulsó reformas administrativas y promovió la participación civil en la política. Tras dejar el Ejecutivo, fue senador por Junín y presidió la Cámara de Senadores. Su vida terminó de forma trágica en 1878 cuando fue asesinado. Su legado se proyectó en su hijo, José Pardo y Barreda, quien también asumió la presidencia de Perú en dos periodos distintos.

La historia de la rebelión de los hermanos Gutiérrez. (Captura)

Hechos de violencia y decisiones de Estado en la década de 1960

El 9 de agosto de 1965, la violencia política alcanzó uno de sus puntos más críticos en la región de Satipo, Junín. Un pelotón de la Guardia Civil de la Policía Nacional fue emboscado por grupos subversivos entre las haciendas Kiatari y Kubantía. El ataque ocurrió mientras los agentes investigaban la matanza de campesinos en la zona, en un contexto donde el gobierno enfrentaba el avance de movimientos insurgentes.

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Como respuesta directa, el Ejecutivo peruano autorizó el 13 de agosto de ese año la intervención de las Fuerzas Armadas. Las tropas de la IV Región Militar lograron derrotar a los insurgentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) el 23 de octubre en Mesa Pelada. Las operaciones se extendieron hasta marzo de 1966, cuando concluyeron las actividades armadas en la región, consolidando el control estatal sobre la zona.

La gravedad de estos episodios llevó a redefinir la estrategia de seguridad interna y marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contrainsurgente peruana.

Recuerdos compartidos entre Perú y Argentina

El 9 de agosto también trae a la memoria la figura de Roque Sáenz Peña, abogado y político argentino, fallecido en 1914. Sáenz Peña fue presidente de Argentina entre 1910 y 1914 y su mayor aporte fue la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los hombres en ese país.

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La influencia de Sáenz Peña trasciende fronteras. En Perú, su nombre identifica vías y monumentos en distintas ciudades, como reflejo del reconocimiento regional a su aporte a la democracia. En Argentina y Brasil, la memoria institucional de Sáenz Peña se mantiene activa a través de homenajes y recordatorios públicos.

El Presidente Roque Sáenz Peña, en compañía de su esposa, visitando el Concejo Nacional de Educación, en 1911.(Archivo General de la Nación Argentina)

Deporte y figuras nacidas un 9 de agosto

En el ámbito deportivo, la fecha también recuerda el nacimiento de Johan Fano en Huánuco en 1978. Fano, exdelantero, construyó una carrera en clubes peruanos e internacionales, como León de Huánuco, Sport Boys, Universitario de Deportes, Once Caldas y Atlético Nacional. Destacó por su capacidad para anotar goles y su liderazgo dentro y fuera del campo.

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(Selección Peruana)

Tras concluir su etapa como futbolista en 2018, Fano se desempeñó como delegado deportivo en Águilas Doradas de Colombia y trabajó como comentarista. En noviembre de 2021, asumió brevemente como entrenador del mismo club, extendiendo su influencia en el fútbol profesional.

(Selección Peruana)

Conservación ambiental: la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

El 9 de agosto de 1979 se estableció la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, un área protegida que abarca 366.936 hectáreas en los departamentos de Arequipa y Moquegua. Esta reserva reúne volcanes inactivos como Misti, Chachani y Pichu Pichu, así como lagunas y nevados que forman parte de los paisajes altoandinos.

La impresionante biodiversidad de Salinas y Aguada Blanca incluye mamíferos como el gato andino y aves como el flamenco, todos coexistiendo en un ecosistema protegido en los Andes peruanos. (machupicchuterra.com)

La reserva se sitúa a 110 kilómetros del centro de Arequipa y constituye un refugio para bosques, praderas altoandinas y especies como la vicuña y el zorro andino. El área adquirió reconocimiento internacional en 2003 cuando fue designada sitio Ramsar, debido a la importancia de sus ecosistemas acuáticos.

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Salinas y Aguada Blanca, un espacio natural de 366,936 hectáreas, alberga una impresionante diversidad de vida en los Andes peruanos. Entre sus paisajes destacan lagunas y volcanes, y en su fauna, especies como la vicuña y el puma andino encuentran refugio. (machupicchuterra.com)

La presencia de la reserva en la efeméride nacional subraya el compromiso peruano con la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad altoandina, aspectos que siguen vigentes en la agenda pública.

Una vicuña sacia su sed en una laguna altoandina de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, donde se reflejan los volcanes Misti y Chachani bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día con memoria múltiple

El 9 de agosto se presenta como una fecha de memoria plural en la historia peruana. Nacimientos de figuras políticas y deportivas, episodios de violencia política, decisiones de Estado e hitos en la conservación ambiental convergen en una jornada que invita a repasar los procesos sociales y políticos que han marcado el rumbo del país.