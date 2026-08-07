Gobierno anuncia dos aumentos para el sueldo mínimo y confirma ayuda económica a pymes

El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, ofrece una declaración en un evento oficial del Gobierno del Perú. Expone medidas de política económica, detallando el aumento del sueldo mínimo en dos etapas. También aborda la propuesta de optimizar los feriados, sin modificar su cantidad, moviéndolos a los viernes para favorecer el turismo interno y la productividad. El ministro habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con los escudos del Gobierno del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.

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La reciente decisión del Gobierno peruano de aumentar el sueldo mínimo a 1.300 soles fue explicada en detalle por el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien confirmó que la medida se ejecutará en dos etapas para reducir el impacto en la inflación y en los costos de las pequeñas empresas. El anuncio responde al compromiso asumido por la presidenta de la República durante su mensaje del 28 de julio.

Cuba precisó que el incremento se dividirá en dos momentos: el primero de 100 soles y el segundo de 70 soles, lo que permitirá alcanzar el nuevo monto prometido. “Vamos a manejarlo en dos etapas. Uno primero, posiblemente de 100 soles y el otro de 70 soles, para cumplir con el incremento, para que no pueda tener efectos en la inflación ni en los costos de esas pequeñas empresas”, puntualizó el ministro en conferencia de prensa. Más tarde, en Canal N, precisó que el primer aumento se daría a fin de año, mientras que el segundo luego de el fenómeno El Niño.

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Elmer Cuba

La remuneración mínima vital se mantiene actualmente en 1.130 soles mensuales, y el ajuste anunciado elevará este ingreso básico a 1.300 soles. Este incremento busca mejorar el poder de compra de quienes perciben el salario mínimo, de acuerdo con lo sostenido por el titular de Economía.

El plan también prevé que las micro y pequeñas empresas, consideradas las más vulnerables ante el aumento de la masa salarial, podrán acceder a apoyo gubernamental durante el primer mes de la medida. Según Cuba, la asistencia estatal tiene el objetivo de “no perjudicar la viabilidad de los pequeños negocios, que representan una parte esencial del empleo formal en el país”.

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Durante su intervención ante el Congreso, la presidenta ratificó que la remuneración mínima vital se fijará en S/ 1.300 y señaló que la medida incluirá un respaldo temporal dirigido a las micro y pequeñas empresas. Foto: difusión

Las etapas del aumento y su impacto

El incremento de la remuneración mínima vital se aplicará en dos fases, permitiendo que tanto los empleadores como los trabajadores se adapten progresivamente al nuevo esquema salarial. El primer tramo de 100 soles se implementará en una fecha próxima a definir por el Ejecutivo, mientras que el segundo, de 70 soles, completará el monto total comprometido por la presidenta.

Elmer Cuba subrayó que esta estrategia tiene como finalidad “evitar impactos negativos inmediatos sobre la inflación” y “proteger la sostenibilidad de pequeñas empresas que podrían ver comprometida su estructura de costos”. La segmentación en dos etapas responde a la preocupación por mantener la estabilidad macroeconómica y el empleo formal.

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La presidenta Keiko Fujimori anuncia desde un podio el aumento del salario mínimo a 1.300 soles en Perú, ante una audiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo a las pequeñas empresas y expectativas oficiales

Las micro y pequeñas empresas tendrán acceso a un programa de apoyo especial durante el primer mes de vigencia del nuevo sueldo mínimo. El titular del Ministerio de Economía indicó que esta asistencia buscará compensar los incrementos en los costos laborales y dar un margen de adaptación para los pequeños empleadores.

El Gobierno espera que el aumento progresivo del salario mínimo contribuya a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias excesivas ni provocar informalización. Según lo planteado por Elmer Cuba, la política se evaluará de forma continua con el objetivo de “proteger tanto la capacidad de consumo de la población como la viabilidad de las empresas”.

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Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)

La medida ha sido recibida con demandas de sindicatos y organizaciones de trabajadores que solicitan la inmediata emisión de un decreto oficial, sin pasar por el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), para asegurar la celeridad del proceso. El debate sobre los mecanismos de implementación sigue abierto en el ámbito político y económico nacional.