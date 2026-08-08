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Estas son las fechas para el aumento del sueldo mínimo: primero se subirá S/ 100 y luego S/ 70

El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que la propuesta aún debe pasar por el Consejo Nacional de Trabajo y explicó cómo funcionaría el bono dirigido a microempresas con trabajadores que perciben la RMV

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) se aplicaría en dos etapas, aunque precisó que esta propuesta todavía deberá ser discutida en el Consejo Nacional de Trabajo. La primera subida sería de S/ 100 y la segunda, de S/ 70, con la intención de distribuir en el tiempo el impacto que tendría el aumento sobre las empresas.

Según explicó Cuba a Canal N, el primer incremento podría concretarse antes de finalizar el año, mientras que el segundo se realizaría después del verano y del periodo asociado al fenómeno de El Niño. El ministro también confirmó que se contempla un bono por única vez para determinadas microempresas, con el objetivo de atenuar el impacto inicial de la primera subida.

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Primer aumento podría darse antes de fin de año

Cuba señaló que la propuesta de dividir el incremento en dos partes es una posición coordinada entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, aclaró que todavía debe seguirse el procedimiento correspondiente en el Consejo Nacional de Trabajo, cuya opinión no será vinculante.

“Una vez que el Consejo de Trabajo emita una opinión, que no es vinculante, pero hay que escucharla, por supuesto, vamos a tomar la decisión, pero probablemente sea una antes de fin de año y la segunda después del verano, después del Niño”, indicó el ministro a Canal N.
Cuba explicó que el esquema de dos incrementos responde a una propuesta conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo.
Cuba explicó que el esquema de dos incrementos responde a una propuesta conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Foto: Illapa

Segundo incremento llegaría después del verano

La propuesta contempla que el aumento inicial sea de S/ 100 y que posteriormente se complete con otros S/ 70. Cuba remarcó que la distribución en dos etapas no constituye todavía una decisión definitiva, pues durante la discusión institucional también podría evaluarse una alternativa distinta.

“No, no, es una postura del Ministerio de Economía y Finanzas coordinada con el Ministerio de Trabajo, pero por supuesto, hay que mantener la institucionalidad y es lo que se va a hacer con el consejo”, sostuvo.

Bono para microempresas que paguen el mínimo

Como parte de las medidas para acompañar el primer incremento, el Gobierno plantea entregar un bono por única vez a microempresas que tengan entre dos y diez trabajadores y que cuenten con empleados que perciban la remuneración mínima en el sector formal.

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“Efectivamente, para suavizar el impacto inicial en este contexto, se va a dar un bono por única vez a microempresas entre dos y diez trabajadores, equivalente a estos S/ 100”, explicó Cuba. Precisó que el beneficio se entregaría durante el mismo mes en que se concrete el primer aumento.

Manos agarrando billetes de soles
El Gobierno plantea un bono único para microempresas de 2 a 10 trabajadores con empleados que perciban la RMV. Foto: Andina

El beneficio se calculará según los trabajadores que ganen la RMV

El ministro explicó que el bono no se otorgaría de manera general a todos los trabajadores de una microempresa, sino únicamente respecto de aquellos que reciban la RMV. De esta manera, el número de beneficiarios dependerá de cuántos empleados de cada negocio se encuentren bajo esa condición.

“Supón que tengo siete empleados y dos ganan el mínimo, va para esas dos personas ese mes”, ejemplificó Cuba. Además, reiteró que el bono se entregaría “el mismo mes que ocurre el aumento”, con la finalidad de suavizar el impacto inicial sobre las empresas.

MEF considera marginal el costo para el Estado

Consultado sobre el impacto fiscal de este apoyo, Cuba sostuvo que el costo para las finanzas públicas sería reducido. La medida, según explicó, estará dirigida exclusivamente a microempresas que tengan trabajadores que perciban la remuneración mínima en el sector formal.

“No, eso es, es, es el impacto muy marginal en las finanzas públicas”, respondió el titular del MEF al ser consultado por el costo que tendría el bono para el Estado.

El titular del MEF explicó que el cambio permitirá a las familias planificar viajes y al sector turístico ordenar mejor sus actividades.
Cuba estimó que el bono tendrá un impacto marginal en las finanzas públicas y beneficiará solo a microempresas con trabajadores que reciban la RMV. Foto: difusión

Cuba defiende aumento gradual de la remuneración mínima

El ministro también se refirió al nivel de la remuneración mínima en el país y sostuvo que se trata de un asunto altamente politizado a nivel internacional. En el caso peruano, consideró que el monto se encuentra en un nivel que requiere cautela, especialmente frente al elevado peso de la informalidad laboral.

“El mínimo vital es un tema hiperpolitizado, no solamente en Perú, sino en todo el planeta Tierra, en países ricos, pobres, medianos”, afirmó. Añadió que “en Perú está en niveles de cuidado, por eso que justamente vamos a proceder con el incremento en dos partes”.

Cuba también sostuvo que la RMV peruana es relativamente alta cuando se la compara con el mundo informal. “Sin duda. En términos comparativos al mundo informal”, respondió al ser consultado sobre si el mínimo vital era elevado en términos comparativos.

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