Cierran filas: SBS centraliza consulta bancaria de personas naturales y jurídicas ante amenazas de lavado y terrorismo

La plataforma solo confirma la existencia de cuentas y excluye información sobre saldos, movimientos, operaciones y otros datos bajo reserva constitucional.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) puso en marcha un sistema centralizado que permitirá a las autoridades peruanas consultar de manera directa y ágil si una persona natural o jurídica posee cuentas en el sistema financiero, incluyendo el Banco de la Nación y las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público (COOPAC).

Esta medida, oficializada mediante la Resolución SBS N° 01586-2026, responde al mandato del Decreto Legislativo N° 1732, expedido tras la delegación de facultades legislativas otorgada al Poder Ejecutivo para fortalecer la seguridad ciudadana y el combate a la criminalidad organizada.

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¿Cómo funciona el sistema de la SBS?

El nuevo mecanismo permite a entidades como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú confirmar si una persona o empresa tiene cuentas bancarias usando datos como DNI, pasaporte, carné de extranjería, número de cuenta, código de cuenta interbancario (CCI) o RUC en el caso de personas jurídicas.

Según la propia norma, la consulta solo es posible en el marco de investigaciones formales por lavado de activos, delitos precedentes o financiamiento del terrorismo.

La SBS oficializó en Perú una plataforma única para consultar si una persona o empresa tiene cuentas en el sistema financiero.

Las consultas requieren la presentación de una denuncia, disposición fiscal u otro documento que acredite la existencia de una investigación en curso.

La responsabilidad sobre la autenticidad y pertinencia de la documentación corresponde a la entidad consultante. Si existen discrepancias en los datos, las entidades financieras pueden rechazar la solicitud para proteger la reserva y los derechos de terceros.

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Qué información se puede obtener (y cuál no)

El sistema está diseñado para confirmar únicamente la existencia de cuentas bancarias, sin revelar movimientos, saldos u otra información reservada. Las autoridades no acceden de manera automática a detalles financieros, y para obtenerlos deben seguir procedimientos adicionales con requisitos legales específicos.

De acuerdo a la norma publicada, “a través de este instrumento no se puede suministrar información sobre movimientos, saldos, operaciones u otros datos sujetos a reserva constitucional”.

La plataforma centraliza el procedimiento y elimina la necesidad de enviar solicitudes individualizadas a cada banco, lo que reduce tiempos y carga operativa para las autoridades. Todo el proceso queda registrado y es sujeto de auditoría, garantizando trazabilidad y control institucional.

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El acceso al sistema queda limitado a fiscales y policías especializados, bajo auditoría de la SBS y con sanciones por incumplimientos en la entrega de información.

Acceso restringido y régimen sancionador

El acceso a este sistema está limitado exclusivamente a funcionarios designados de autoridades competentes, como fiscales y policías especializados. Ningún particular, empresa privada ni entidad fuera del listado legal podrá utilizar la herramienta.

La SBS supervisa el cumplimiento del suministro de información y ha incorporado nuevas infracciones al Reglamento de Infracciones y Sanciones para quienes no respondan en los plazos fijados o no entreguen la información requerida. Las sanciones pueden calificarse como graves o muy graves, según la Resolución SBS N° 2755-2018.

Debate sobre privacidad y protección de datos

El tratamiento de la información en este sistema se encuentra bajo las excepciones establecidas por la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733), lo que exime el consentimiento previo del titular en estos casos.

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Asimismo, la norma también obliga a las instituciones a designar funcionarios responsables de la operatividad, seguridad y resguardo de registros.

Las entidades financieras tienen un plazo de 120 días para adecuar sus procesos a la nueva regulación, mientras que para las COOPAC la SBS establecerá calendarios progresivos.