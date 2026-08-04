Perú
Agregar Infobae enGoogle

SBS: Empresas de un mismo grupo financiero ya no podrán operar con reglas distintas de riesgo desde 2027

Bancos, aseguradoras y fondos de pensiones, entre otros actores, deberán adecuar sus políticas internas para cumplir con los nuevos estándares corporativos en Perú

engranajes - vehículos
La SBS dispuso que desde el 1 de julio de 2027 los grupos financieros adopten estándares de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.
Guardar

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció una modificación clave al reglamento sobre gobierno corporativo y gestión integral de riesgos que afecta a todas las empresas que integran un grupo financiero o conglomerado en el país.

A partir del 1 de julio de 2027, no solo las entidades supervisadas directamente por la SBS deberán cumplir con estándares estrictos de control y transparencia, sino que también deberán procurar que esas mismas prácticas se adopten en todas las empresas de su grupo financiero, según lo establece la Resolución SBS N° 01959-2026.

De acuerdo con la información difundida por la SBS, el cambio apunta a fortalecer la supervisión consolidada, alineando la normativa local con los estándares internacionales.

PUBLICIDAD

Esto implica mayor uniformidad en la gestión de riesgos y el gobierno corporativo al interior de cada conjunto de empresas vinculadas, lo que, según la entidad, permitirá una evaluación más robusta de los riesgos que enfrentan tanto bancos como aseguradoras y otras instituciones financieras.

lupa - SBS - estados financieros - empresas
La normativa de la SBS busca reforzar la supervisión consolidada y mejorar la evaluación de riesgos en conglomerados financieros.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

El nuevo marco normativo modifica el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos aprobado en 2017 (Resolución SBS N° 272-2017), introduciendo precisiones sobre su alcance y las definiciones centrales aplicables a grupos financieros y conglomerados. Según la SBS, estos son los principales puntos de la modificación:

  • Definiciones claras: Se incorporan en el artículo 2 del reglamento las definiciones de “grupo consolidable”, “grupo financiero” y “Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos”, alineando los conceptos con lo dispuesto en la Resolución SBS N° 11823-2010.
  • Extensión del alcance: Se añade un párrafo al artículo 1 del reglamento, estableciendo que, cuando la SBS ejerza supervisión consolidada, la empresa responsable de la remisión de información consolidada debe procurar que las entidades de su grupo financiero o grupo consolidable adopten los estándares de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos exigidos por la SBS.
  • Responsabilidad ampliada: Las empresas supervisadas asumen el deber de impulsar la adopción de estas prácticas en todas las empresas del grupo, en función de la naturaleza, el tamaño, la complejidad y el marco normativo aplicable a cada entidad.
  • Vigencia: La modificación entrará en vigor el 1 de julio de 2027, lo que otorga casi un año para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas reglas.

Según la Superintendencia, este ajuste normativo responde tanto a la necesidad de fortalecer la solidez y transparencia de los conglomerados financieros, como a la obligación de evaluar riesgos considerando no solo a las empresas reguladas, sino también a aquellas partes del grupo que no están bajo supervisión directa pero pueden impactar la estabilidad de las supervisadas.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano escribiendo con un bolígrafo azul sobre un documento blanco. La mano lleva un reloj y el papel descansa sobre una superficie oscura
La obligación de los grupos financieros se aplicará según la naturaleza, el tamaño, la complejidad y el marco normativo de cada entidad.

¿Qué implica esto para los grupos financieros?

A partir de la entrada en vigor de la resolución, todas las empresas dentro de un mismo grupo financiero deberán procurar cumplir reglas similares en materia de gobierno corporativo y gestión de riesgos.

Esto abarca bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y cualquier otra sociedad vinculada en la estructura de un grupo financiero o consolidable, sin importar si todas ellas están reguladas por la SBS.

El objetivo, de acuerdo con la resolución, es promover la adopción de estándares internacionales que permitan una mejor prevención y administración de los riesgos inherentes a la actividad financiera y de seguros.

La SBS señaló que la modificación se apoya en el artículo 138 de la Ley N° 26702 y en el Reglamento para la Supervisión Consolidada (Resolución SBS N° 11823-2010), que ya establecían la evaluación de riesgos en conglomerados y la importancia de considerar el efecto de las entidades no supervisadas.

Fachada de la SBS
La nueva regla de la SBS incluye a entidades no supervisadas directamente si forman parte del mismo grupo financiero o consolidable.

Impacto esperado en el sector

La modificación representa un cambio relevante en la forma en que los grupos financieros deberán organizar su gestión y controles internos.

Ahora, la empresa que remita la información consolidada será la responsable de procurar la incorporación de los estándares de la SBS en el resto de las entidades vinculadas. Este proceso deberá adaptarse a la realidad de cada empresa, según su tamaño, actividad y regulación específica.

Según el comunicado oficial, la publicación de la resolución en el Diario Oficial el 4 de agosto de 2026 abre un periodo de adecuación hasta el 1 de julio de 2027. Durante este lapso, las empresas podrán ajustar sus políticas y procedimientos para cumplir con la nueva exigencia, que busca proteger mejor a los ahorristas, elevar el estándar de control en los conglomerados y brindar mayor seguridad a los fondos administrados por las entidades bajo supervisión.

La SBS anticipa que, con la entrada en vigor de la Resolución SBS N° 01959-2026, el país avanzará hacia una supervisión financiera más moderna, transparente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

Temas Relacionados

SBSbancosfinancierascajas municipalesinversionesperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presidenta Keiko Fujimori confirma el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte

Desde el despacho presidencial, la mandataria dijo que el personal castrense empezará a patrullar en los próximos días para reforzar la lucha contra la delincuencia junto con la Policía Nacional del Perú

Presidenta Keiko Fujimori confirma el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

De Indira Huilca, diputada de Ahora Nación. Según el portal del Congreso, el primer proyecto de la Cámara de diputados detalla que la participación en las sesiones debe ser presencial

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

Alcaldesa de Surquillo protagoniza bochornoso altercado: aparentaba estar ebria y hubo insultos y jaloneos con vecinos

Cintia Loayza y su gerente municipal fueron confrontados por residentes que cuestionan una obra. Las autoridades respondieron de la peor manera y terminaron protagonizando un tenso enfrentamiento con los vecinos

Alcaldesa de Surquillo protagoniza bochornoso altercado: aparentaba estar ebria y hubo insultos y jaloneos con vecinos

¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

Internacionalistas consideran que grupo liderado por Estados Unidos puede ayudar con información necesaria para luchar contra el crimen organizado

¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

El integrante de la selección peruana anotó uno de los dos tantos del equipo bávaro frente a Jeju United de Corea del Sur

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

Gobierno de Keiko Fujimori postergó pedido de facultades y definirían el texto final la siguiente semana

Nadine Heredia pide al PJ aplicar fallo del TC y anular su condena de 15 años de prisión

Exministro critica propuesta de Keiko Fujimori sobre militares en las calles: “nunca han solucionado la seguridad ciudadana”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Naldy Saldaña, la excantante de La Bella Luz que denunció al director musical de acoso sexual?

¿Quién es Naldy Saldaña, la excantante de La Bella Luz que denunció al director musical de acoso sexual?

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Jaime Bayly asegura que su hermana se quedó en la quiebra tras gastar la herencia de su madre: “La fortuna se ha hecho humo”

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

DEPORTES

Sporting Cristal quiere sí o sí a Rodrigo Ureña para luchar por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal quiere sí o sí a Rodrigo Ureña para luchar por el Torneo Clausura 2026

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

“Estaba enchuquizado”, así rompió su silencio Jean Deza tras protagonizar pelea callejera

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana