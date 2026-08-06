Cambios clave en la administración tributaria del país: el exministro César Luna es el nuevo jefe de SUNAT y Clara Urteaga asume el TF

La SUNAT concentra la recaudación de tributos, la fiscalización de contribuyentes y el cobro de deudas tributarias y aduaneras.

Guardar

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha dado un paso clave en la administración tributaria del país. Mediante la Resolución Suprema Nº 027-2026-EF, se designó a César Alfonso Luna Victoria León como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en reemplazo de Javier Eduardo Franco Castillo, quien presentó su renuncia antes de terminar el periodo.

Asimismo, la Resolución Suprema Nº 028-2026-EF oficializó el nombramiento de Clara Rossana Urteaga Goldstein como presidenta del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), concluyendo así el encargo provisional de Luisa Ysila Castillo Soto.

PUBLICIDAD

SUNAT: MEF designa al exministro César Luna Victoria como jefe de la Administración tributaria y a Clara Urteaga en el TF

SUNAT y Tribunal Fiscal: roles y funcionamiento

La SUNAT es responsable de recaudar los tributos, fiscalizar a los contribuyentes y ejecutar el cobro de deudas tributarias y aduaneras. Entre sus funciones está revisar libros y cuentas, imponer multas y emitir las resoluciones de determinación o sanción tributaria.

Por su parte, el Tribunal Fiscal actúa como la última instancia administrativa que resuelve los reclamos de los contribuyentes contra las decisiones de la SUNAT, corrigiendo, anulando o ratificando los actos de la administración tributaria. Sus fallos son obligatorios para la SUNAT y dependen directamente del MEF.

PUBLICIDAD

El Tribunal Fiscal actúa como última instancia administrativa frente a decisiones de la SUNAT y arrastra más de 11.000 expedientes pendientes.

No obstante, el Tribunal Fiscal enfrenta más de 11,000 expedientes pendientes de resolución, lo que prolonga los tiempos y genera un cuello de botella en la vía administrativa.

Cuando un contribuyente no obtiene un fallo favorable en la SUNAT ni en el Tribunal Fiscal, puede acudir al Poder Judicial mediante una demanda contencioso-administrativa.

Solo después de agotar esa instancia, existe la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, aunque este proceso implica costos y plazos elevados, por lo que suele ser accesible principalmente para grandes empresas.

Recaudación y presión tributaria: avances y desafíos

La recaudación tributaria en el Perú cerró 2025 con resultados positivos, superando los S/175,000 millones en ingresos netos y mostrando un crecimiento real del 10.8% respecto al año anterior.

PUBLICIDAD

Este desempeño fue impulsado por el mayor dinamismo económico interno, campañas de formalización, acciones de control de la SUNAT y la regularización del Impuesto a la Renta. Solo en julio de 2026, la recaudación alcanzó S/16,177 millones, con un alza interanual del 20.4%.

La presión tributaria de Perú se mantiene entre 15% y 17% del PBI, por debajo del promedio de la OCDE, mientras persisten la informalidad y la evasión.

Sin embargo, la presión tributaria nacional se mantiene baja, bordeando el 15% al 17% del PBI, según cifras oficiales y diagnósticos de la OCDE.

Esto ubica al Perú muy por debajo del promedio de los países de la organización, donde la recaudación supera el 30% del PBI, reflejando que la base de contribuyentes sigue siendo limitada y que persisten problemas de informalidad y evasión que representan pérdidas superiores al 10% del PBI.

PUBLICIDAD

Nuevo liderazgo: perfiles de Luna Victoria y Urteaga

César Alfonso Luna Victoria León es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con especialización en Derecho Tributario y Derecho Corporativo.

Su trayectoria incluye experiencia como profesor universitario, asesor y director de empresas, así como miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association.

Además, fue ministro de Pesquería durante el gobierno de Alberto Fujimori y ha ocupado cargos en organismos nacionales e internacionales relacionados con la promoción de inversiones y la regulación de acuerdos comerciales.

Por su parte, Clara Rossana Urteaga Goldstein es abogada tributarista con una maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima.

Antes de asumir la presidencia del Tribunal Fiscal, se desempeñó como Secretaria General de la SUNAT y como Intendente Nacional Jurídica, lo que le otorga un profundo conocimiento de la administración tributaria y de los procedimientos internos del sistema de recaudación y fiscalización.

PUBLICIDAD

Javier Eduardo Franco Castillo destaca el rol de la SUNAT

En una carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, el saliente superintendente nacional de la SUNAT, Javier Eduardo Franco Castillo, presentó su renuncia al cargo tras más de 20 años de trayectoria en la institución. En el documento, Franco Castillo explicó que la decisión responde a una solicitud formal recibida y repasó los principales logros alcanzados durante su gestión.

El exfuncionario resaltó que su enfoque estuvo orientado a fortalecer una SUNAT moderna, eficiente y cercana al ciudadano, priorizando la automatización de procesos, la simplificación de trámites y el fortalecimiento del capital humano.

Carta de despedida de Javier Eduardo Franco Castillo.

“Mi trayectoria ha estado guiada de forma inquebrantable por una profunda convicción en los principios de integridad, transparencia, legalidad y neutralidad técnica, bajo la certeza de que los valores éticos institucionales deben prevalecer sobre cualquier coyuntura”, subrayó en su carta.

PUBLICIDAD

Franco Castillo agradeció la oportunidad de haber dirigido la entidad y reconoció el compromiso de los colaboradores de la SUNAT. “Concluyo esta gestión con la satisfacción del deber cumplido y con mi vocación de servicio intacta, siempre dispuesto a sumar esfuerzos en favor del bienestar y crecimiento de nuestra patria”, manifestó al finalizar su despedida.