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Sismo de 5.0 en Junín: sube a 15 la cifra de heridos y más de 100 viviendas inhabitables en Chupaca y Huancayo

Las localidades ubicadas en zonas altas de Huancayo concentran los mayores daños, mientras continúan los trabajos de evaluación tras el fuerte temblor del último jueves

Dos hombres inspeccionan edificios con paredes de adobe agrietadas y daños estructurales severos. Hay escombros en el suelo frente a una construcción afectada
Personal de Defensa Civil y Policía Nacional inspecciona las fisuras en viviendas afectadas por el sismo de magnitud 5.0 en Junín, que dejó más de cien casas inhabitables. (Composición: Infobae Perú / Facebook /Policía Nacional del Perú / RTCH )
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El sismo de magnitud 5.0 en Junín dejó 15 personas heridas y más de 100 viviendas declaradas inhabitables en distintos distritos de las provincias de Chupaca y Huancayo, según el último reporte de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín. Las autoridades continúan con las evaluaciones en las zonas afectadas para determinar el impacto total del movimiento telúrico.

El temblor ocurrió el jueves 6 de agosto a las 13:57 horas y tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chupaca, con una profundidad de 9 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento fue percibido con fuerza en varias localidades del sur del valle del Mantaro.

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La emergencia se registra semanas después del sismo de magnitud 5.1 que afectó la misma región y dejó fallecidos, heridos y daños materiales. En esta nueva jornada, las autoridades reportaron afectaciones en viviendas, carreteras y establecimientos de salud, mientras brigadas de atención permanecen desplegadas.

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la tarde del jueves 6 de agosto. Composición: Infobae
Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, la tarde del jueves 6 de agosto. Composición: Infobae

Cifra de heridos aumenta a 15

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín confirmó que la cifra de personas heridas aumentó a 15. Los afectados presentan principalmente fracturas y policontusiones ocasionadas durante el sismo ocurrido en el sur del valle del Mantaro.

A través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), la Diresa desplegó ambulancias, brigadas y personal médico hacia los puntos donde se reportaron daños. Los equipos de salud realizaron traslados y evaluaciones a los pobladores afectados.

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En el distrito de Colca, provincia de Huancayo, se efectuó la atención de personas afectadas y la inspección de los establecimientos sanitarios para verificar las condiciones de funcionamiento luego del movimiento telúrico.

De manera paralela, brigadistas de primera intervención y ambulancias del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión y del Hospital El Carmen fueron movilizados para reforzar la capacidad de respuesta del Minsa.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recuerdan a la población mantener medidas de prevención ante posibles réplicas, contar con una mochila de emergencia y evitar ingresar a viviendas que presenten daños estructurales hasta que sean inspeccionadas por personal especializado.

El movimiento corresponde a la réplica más fuerte del terremoto de magnitud 5.4 ocurrido el 18 de julio. Facebook
El movimiento corresponde a la réplica más fuerte del terremoto de magnitud 5.4 ocurrido el 18 de julio. Facebook

Más de 100 viviendas inhabitables tras fuerte sismo en Junín

Los distritos más afectados por el sismo en Junín pertenecen a la provincia de Huancayo: Chupuro, Cullhuas, Chacapampa, Colca, Chongos Alto, Huasicancha, Chicche y Carhuacallanga. En estas localidades, personal de Defensa Civil realizó inspecciones para identificar las viviendas con daños estructurales y establecer el nivel de riesgo para sus ocupantes.

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vázquez, informó a la Agencia Andina que el primer balance registraba cerca de 50 viviendas afectadas; sin embargo, las evaluaciones posteriores elevaron la cifra debido a que los equipos continuaron recorriendo los sectores golpeados por el movimiento.

Un fuerte sismo de 5.0 grados de magnitud sacudió la provincia de Chupaca, en Huancayo, dejando como saldo el colapso de varias viviendas en el distrito de Chongos Alto. Las imágenes muestran el pánico de los pobladores y el deslizamiento de un cerro. Exitosa
“El primer reporte contabilizaba alrededor de 50 viviendas afectadas; sin embargo, las inspecciones realizadas durante la noche y las primeras horas de la mañana en los distritos golpeados por el sismo elevaron significativamente a más de un centenar el balance que aún está en curso”, explicó Vázquez.

Uno de los sectores con mayores daños fue el poblado de Chanca, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Chupuro, en la ruta hacia Moya. Allí, varias viviendas resultaron afectadas por el remezón y por los deslizamientos de tierra y rocas que descendieron desde las partes altas de los cerros.

Además, la carretera afirmada paralela al río Mantaro presentó daños por la caída de rocas y el colapso de parte de la plataforma vial en el sector de Soccos. Maquinaria pesada fue trasladada para recuperar el tránsito en esta zona.

Calle con edificios de ladrillo a la izquierda, un vehículo blanco, un poste de luz, árboles y una densa nube de polvo cubriendo un cerro al fondo
Una densa nube de polvo asciende sobre un cerro en la provincia de Chupaca, Junín, tras un sismo de magnitud 5.0. (Foto: Facebook)

Familias de zonas altas de Huancayo temen ingresar a sus viviendas dañadas

En el distrito de Chongos Alto, ubicado en el valle del Canipaco, las autoridades locales solicitaron que la zona sea declarada en emergencia debido a la cantidad de viviendas afectadas. El alcalde Cristhian Zúñiga Román informó que más de 45 casas quedaron inhabitables y decenas presentan daños.

El burgomaestre señaló que la población recibió 200 frazadas entregadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo para atender a las familias damnificadas. Además, indicó que esperan la llegada de carpas del Gobierno Regional de Junín para brindar refugio temporal a los afectados.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró en la región de Junín, con epicentro en la provincia de Chupaca. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en Huancayo, generando alarma y preocupación entre los ciudadanos.

“Agradecer a Dios por un momento más de vida que nos está dando; pido a la presidenta Keiko Fujimori y los ministros que puedan tomar en cuenta que tenemos un centro de salud en abandono, hace un año está paralizado”, declaró Zúñiga. La autoridad agregó que no se registraron heridos en su distrito, aunque varias personas resultaron afectadas emocionalmente por el impacto del sismo.

En Chacapampa, pobladores, entre ellos niños y adultos mayores, optaron por pasar la noche fuera de sus viviendas ante el temor de nuevas réplicas. Algunas familias evitaron ingresar a sus casas debido a los daños estructurales registrados tras el movimiento.

Asimismo, en Huasicancha, varias viviendas que ya tenían rajaduras por anteriores eventos sísmicos sufrieron nuevos daños. Algunas estructuras terminaron colapsando debido al impacto del reciente movimiento telúrico.

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