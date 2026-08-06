A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú enfrenta a Venezuela por la segunda fecha del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

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Luego de un debut auspicioso en el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026, la selección peruana volverá a escena con la intención de seguir sumando en la competencia internacional. La ‘bicolor’ enfrentará a su similar de Venezuela por la segunda fecha del Grupo B, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

El conjunto dirigido por Marcello Bencardino llega motivado tras superar con autoridad a Túnez por 3-0 en su estreno mundialista, mientras que Venezuela buscará sumar sus primeros puntos luego de un ajustado tropiezo ante México. Ahora, ambas escuadras medirán fuerzas en un choque que promete intensidad y que podría ser clave en sus aspiraciones dentro del torneo.

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A qué hora juega Perú vs Venezuela por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El partido entre Perú y Venezuela se disputará hoy, viernes 7 de agosto, por la segunda jornada del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. El encuentro está programado para iniciar a las 13:00 horas de Perú y se jugará en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile.

Para los aficionados venezolanos, el compromiso comenzará a las 14:00 horas, mientras que en territorio chileno se podrá seguir desde las 15:00 horas locales. Ambas selecciones buscarán quedarse con una victoria importante dentro de una zona que reúne a equipos con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

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Programación del Perú vs Venezuela por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Canal TV para seguir Perú vs Venezuela por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El duelo entre la selección peruana y Venezuela contará con transmisión oficial para los seguidores de la ‘bicolor’. Latina Televisión será el encargado de emitir el encuentro, al contar con los derechos exclusivos de todos los partidos de Perú durante el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 en territorio nacional.

Los hinchas podrán seguir el compromiso a través de la señal abierta del canal, además de sus plataformas digitales como la página web y el aplicativo oficial. Asimismo, el partido estará disponible mediante VBTV, la plataforma de streaming de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), aunque con acceso mediante suscripción.

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Perú y Venezuela se reencuentran en la cancha

El duelo entre Perú y Venezuela tendrá un ingrediente especial debido a que ambas selecciones ya se conocen de anteriores enfrentamientos internacionales. Hace algunos meses, los dos equipos se midieron en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17 disputada en Tegucigalpa, Honduras.

En aquella oportunidad, la victoria quedó en manos del conjunto venezolano, que logró imponerse por 3-0 en un encuentro mucho más parejo de lo que refleja el marcador. Los parciales fueron 32-30, 26-24 y 25-20, con mangas que demostraron la intensidad y la igualdad entre ambos planteles.

Ahora, con un escenario diferente y dentro de una competencia mundialista, Perú tendrá la oportunidad de buscar una revancha deportiva frente a Venezuela. La ‘bicolor’ intentará repetir el buen nivel mostrado ante Túnez, mientras que su rival llega con la necesidad de sumar después de caer por 3-2 ante México en su primer partido del torneo.

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El cuadro peruano se impuso 25-14 a las tunecinas y se llevaron sus primeros tres puntos - Crédito: Latina.

Un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos

El enfrentamiento entre Perú y Venezuela podría ser determinante en la lucha por la clasificación dentro del Grupo B. Con el nuevo formato del Mundial Sub 17, cada resultado tiene un peso importante en la tabla de posiciones, por lo que ambos equipos saldrán a la cancha con la intención de conseguir una victoria.

La selección peruana buscará mantener la concentración y aprovechar el buen momento tras su debut triunfal. Venezuela, por su parte, intentará hacer valer su condición de campeón sudamericano de la categoría y sumar sus primeros puntos en el certamen.