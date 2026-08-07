"Cuando uno actúa de manera institucional, no ve los colores políticos": Keiko Fujimori al confirmar el salvoconducto a Betssy Chávez

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, desciende de un avión de la Fuerza Aérea en Junín durante su primer viaje oficial para visitar a los damnificados del sismo. (Presidencia Perú)

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llegó este viernes a Chupaca, en la región de Junín, para supervisar los daños provocados por el sismo registrado la víspera, y aprovechó la visita para anunciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, rotas desde noviembre de 2025, tras la entrega del salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, quien ya viajó a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

El terremoto dejó 13 personas heridas, tres de ellas con fracturas, aunque la mandataria indicó que todas se encuentran en estado estable. Fujimori anunció que el ministro de Salud se trasladaría al lugar y que ella misma visitaría a los afectados antes de regresar a Lima. La región de Junín, ubicada en los Andes centrales del país, es una de las zonas sísmicamente activas del territorio peruano.

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Keiko Fujimori lleva una banda política ante la bandera de Perú, Betssy Chávez aparece en un encuadre circular y Claudia Sheinbaum se dirige a un público desde un podio en México.

El canciller Carlos Espá confirmó a la radio local RPP que el salvoconducto fue otorgado la noche del jueves a Chávez, exjefa del Consejo de Ministros durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó a Lima para trasladarla, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que la exfuncionaria estaba “a punto de aterrizar” en territorio mexicano cuando hizo el anuncio en su conferencia matutina.

La ruptura diplomática entre ambos países se había producido el 3 de noviembre de 2025, cuando el entonces gobierno peruano reaccionó con la expulsión de representantes y el corte de relaciones tras la decisión de México de otorgar asilo diplomático a Chávez, condenada a 11 años y cinco meses de prisión como coautora del fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, la misma pena que recibió el propio expresidente Castillo.

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Fujimori subrayó que la decisión de emitir el salvoconducto responde a los principios del estado de derecho y al cumplimiento de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que obliga al Estado de la persona asilada a emitir ese documento para que pueda viajar al país asilante sin ser detenida. “Cuando uno actúa de manera institucional, uno no ve los colores políticos, uno actúa de acuerdo a ley”, declaró la mandataria ante los medios en Chupaca.

La presidenta Keiko Fujimori y la expremier Betssy Chávez aparecen en un montaje fotográfico relacionado con la decisión sobre el salvoconducto en Lima, Perú.

La lógica institucional detrás del salvoconducto

La Cancillería peruana fue explícita en señalar que la entrega del salvoconducto no implica reconocer a Chávez como una perseguida política, tal como sostiene el gobierno mexicano. En el comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú afirmó que en el país “no existe persecución política” y anunció que continuará promoviendo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una revisión de los tratados internacionales sobre asilo diplomático.

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Además, la Cancillería dejó abierta la posibilidad de solicitar la extradición de Chávez en el futuro. El documento oficial señala que la entrega del salvoconducto “se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición”, conforme a los tratados aplicables entre ambos países. La propia Fujimori reconoció ante los periodistas que esa opción “está dentro de nuestras facultades”, aunque aclaró que aún no ha sido evaluada y que la prioridad inmediata era restablecer el vínculo bilateral.

FOTO ARCHIVO. La exprimera ministra de Pedro Castillo Betssy Chávez (i) ingresa a la sala de audiencia en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú (DINOES), en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Relaciones con México: embajadores y postura sobre Castillo

Perú y México emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron “su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas” y los “históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación” entre ambas naciones. Fujimori anticipó que en los próximos días se nombrará un embajador peruano en Ciudad de México y que el gobierno mexicano anunciará a su representante en Lima, con lo que se completará la normalización del vínculo diplomático.

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Sobre la demanda de Sheinbaum de liberar a Pedro Castillo —quien cumple condena de primera instancia en Perú—, la presidenta peruana fue directa: “Sabemos cuál va a ser la postura de la presidenta Sheinbaum y está en su derecho de tener esa postura”. Fujimori ratificó que su gobierno respeta los fueros del Poder Judicial y que la condena de Castillo será acatada. La presidenta mexicana, por su parte, calificó la decisión de otorgar el salvoconducto como un acto de “buena voluntad” del gobierno de Fujimori hacia México.

El pedido de facultades al Congreso

En la misma rueda de prensa en Chupaca, Fujimori se refirió al pedido de facultades legislativas que su gobierno prepara para presentar al Congreso de la República. La mandataria descartó que el texto vaya a presentarse en los próximos días inmediatos y estimó que la propuesta estará lista “la próxima semana”. El borrador no fue tratado en el consejo de ministros del domingo pasado, sino en la sesión realizada dos días antes.

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La presidenta describió un clima de diálogo favorable entre el Ejecutivo y el Legislativo. Señaló que varios ministros serán convocados a las comisiones ordinarias del Congreso para explicar los alcances del pedido una vez que dichas comisiones queden constituidas. “De nuestro lado hay un buen ánimo y yo también estoy viendo un buen ánimo por parte del Congreso de la República”, afirmó Fujimori, quien pidió que los responsables políticos de ambos poderes del Estado puedan llegar a un acuerdo.

El sismo en Junín y la visita presidencial

El terremoto que sacudió la región de Junín dejó 13 heridos, con tres casos de fracturas confirmadas. Fujimori llegó a Chupaca para realizar una inspección directa de los daños materiales y expresar el respaldo del gobierno a los afectados. La zona andina central del Perú registra con frecuencia actividad sísmica, y las autoridades locales coordinan con el gobierno nacional las labores de evaluación y atención de emergencias.

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Antes de concluir la visita, la presidenta anunció que recorrería las zonas afectadas junto a su comitiva y que buscaría visitar personalmente a los heridos internados. El Ministerio de Salud también envió a su titular al lugar para supervisar la atención médica de las víctimas. La visita de Fujimori a Chupaca se produjo en el contexto de una agenda presidencial que combinó la gestión de la emergencia con pronunciamientos sobre temas de política exterior y legislativa de primer orden.