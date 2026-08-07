Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella Luz

La divulgación de un video refuerza la denuncia de la excantante de La Bella Luz, quien evidencia su rechazo ante el contacto físico del exdirector musical en presencia de una compañera. TikTok

Guardar

Un nuevo video difundido en redes sociales ha vuelto a centrar la atención sobre la denuncia de Naldy Saldaña, exvocalista de la agrupación peruana La Bella Luz, contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta. Las imágenes, grabadas durante una transmisión en vivo, exponen con claridad la incomodidad de la cantante cuando Sánchez la toma de la mano mientras comparte escena con su excompañera Fiorella Castillo.

El registro ha generado indignación y nuevas reacciones entre el público y los protagonistas de la escena. Las imágenes muestran cómo Sánchez Chavesta aborda a Saldaña a pesar de la visible molestia de la artista, quien retira la mano y le expresa verbalmente su rechazo: “¡Au!”.

PUBLICIDAD

La secuencia de los hechos

El video, que fue grabado durante un ensayo y posteriormente filtrado a través de diferentes plataformas digitales, no solo muestra el instante del contacto, sino también la reacción inmediata de Naldy Saldaña.

El cambio de expresión de la cantante, que pasa de la sonrisa al desconcierto, se produce de manera evidente al notar la presencia del exdirector musical. Las imágenes documentan una serie de actos en los que el músico insiste en el contacto físico, pese a la negativa de la artista.

Imágenes filtradas muestran el abordaje de César Sánchez a Naldy Saldaña durante un en vivo. Magaly TV La Firme/ TikTok

La difusión del video, sumada a las declaraciones de Saldaña, ha provocado una enorme ola de indignación en la opinión pública peruana y en redes sociales.

PUBLICIDAD

Respecto a las primeras imágenes, donde se le ve al exdirector musical de La Bella Luz abordando a la cantante tuvo que valerse de un argumento falso para acceder a las cámaras de seguridad y así conseguir la evidencia.

“Le pedí a uno de los trabajadores que me permitiera ver las grabaciones porque había perdido algo. Yo sabía que si decía la verdad, no me iban a dejar acceder”, declaró Naldy Saldaña durante una entrevista en vivo a Magaly TV La Firme. La grabación, realizada con su teléfono móvil directamente desde la pantalla de monitoreo, se convirtió en la principal prueba audiovisual del caso.

PUBLICIDAD

Rosario Sasieta critica el silencio de Óscar Junior

La abogada Rosario Sasieta cuestionó de forma directa la postura de Óscar Junior, hijo del propietario de La Bella Luz, por su silencio ante la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta. El tema ha generado una ola de comentarios críticos en redes sociales, donde usuarios han exigido que el heredero de la orquesta se pronuncie a favor de la exvocalista. “¿Te comieron la lengua?”, lanzó Sasieta, sumándose a las voces que piden un respaldo público a la denunciante.

Naldy Saldaña ofrece testimonio sobre acoso sexual por parte del director de La Bella Luz y el miedo que enfrentó para conseguir pruebas.

En plataformas digitales, varios seguidores de la agrupación han expresado su decepción por la falta de apoyo visible. Entre los mensajes dirigidos a Óscar Junior figuran frases como: “¿Qué fue?, no hablas”, “¿También será apañador como su viejo?” y “¿Así dices que son una familia todos?”. El reclamo colectivo resaltó el descontento ante la actitud pasiva de quien representa a una parte importante del entorno de la banda.

PUBLICIDAD

Quien sí respondió públicamente fue Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, quien reconoció su error al no separar de inmediato a su primo, el acusado, tras conocer la denuncia. “Yo debo asumir... Bueno, la verdad, yo nuevamente pido perdón por todo esto que ha pasado. Actué mal, no hice lo que tenía que hacer, de repente me ganó el momento de ser familiar de él”, manifestó Custodio.

Durante una entrevista televisiva, la conductora Magaly Medina confrontó al empresario por su actitud frente a la obtención de los videos que evidencian los tocamientos. “Usted estaba más preocupado por cómo ella había grabado”, cuestionó Medina, quien lo señaló como cómplice por su falta de reacción ante la denuncia.

PUBLICIDAD

La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.