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Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Un inicio firme en sets corridos le dio aire a Perú y ahora el objetivo es mantener el nivel, en un escenario donde el margen de error se achica y cada set pesa en la pelea por avanzar

Selección peruana de vóley sub 17 – Mundial sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 6 agosto
La selección peruana juega este viernes 7 de agosto en San Felipe, Chile, desde las 13:00 horas (Perú,) con transmisión de Latina y streaming por la web, la app y Volleyball World (Volleyball World)
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La selección peruana afronta su segunda presentación en el Mundial de Vóley Sub 17 Femenino 2026 con un cruce ante Venezuela, programado para hoy, viernes 7 de agosto, por la fecha 2 del Grupo B.

El partido se jugará en Chile, en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, recinto con aforo para 2.500 personas, y comenzará a las 13.00 horas (horario peruano).

El equipo nacional llega con el impulso de un estreno favorable frente a Túnez, mientras que el conjunto venezolano buscará reponerse tras un debut exigente contra México, resuelto en cinco sets. La organización fijó todos los compromisos de esta serie en el mismo escenario de San Felipe, donde también compiten China y Filipinas en el Grupo B.

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Dónde ver Perú vs Venezuela por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Selección peruana de vóley sub 17 – Mundial sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 6 agosto
Los aficionados tendrán varias opciones para ver el Perú vs Venezuela en directo, con transmisión por Latina TV, su aplicación, su página web y el canal oficial de Volleyball World. (Volleyball World)

La transmisión en vivo del Perú vs Venezuela estará disponible por televisión a través de Latina, en sus señales 2 y 702 HD. Para el seguimiento online, los textos consignan tres alternativas: la aplicación de Latina, la página web de Latina y el canal de YouTube de Volleyball World.

La cobertura en estas plataformas permitirá ver el partido en directo desde Chile, con el mismo horario de inicio informado para el público en Perú. En el caso de Latina, se especifica que la emisión será tanto en su señal de TV como en sus entornos digitales, lo que amplía las opciones para quienes no cuenten con acceso a cable o prefieran la visualización desde dispositivos móviles.

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Además, el canal de YouTube de Volleyball World aparece como la vía para seguir los encuentros del campeonato, de acuerdo con la información incluida en los textos. Esa alternativa se presenta como un canal de acceso para el torneo en general, por lo que figura como una opción adicional para el seguimiento del Mundial Sub 17.

Para quienes buscan una guía rápida: en Perú, el partido se verá por Latina (2 y 702 HD) y también por streaming mediante la app y el sitio web de Latina; a la vez, estará disponible en el canal de YouTube de Volleyball World.

Cómo llegan Perú y Venezuela a la fecha 2 del Grupo B

Selección peruana de vóley sub 17 – Mundial sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 6 agosto
La selección peruana intentará extender su buen inicio en el Mundial Sub 17 tras superar a Túnez, mientras Venezuela afrontará el duelo con la necesidad de sumar sus primeros puntos. (Volleyball World)

Perú llega a su duelo ante Venezuela después de un debut positivo frente a Túnez. En el primer partido del certamen, el equipo dirigido por el brasileño Marcello Bencardino se impuso por 3-0 y sumó sus primeros puntos en el torneo.

En ese estreno, la selección peruana ganó en sets corridos con parciales de 25-21, 26-24 y 25-14. El desarrollo tuvo un segundo set más ajustado, pero el equipo nacional sostuvo la concentración para sacar ventaja y luego cerró el compromiso en la tercera manga. La máxima anotadora fue Fernanda Pinto, con 17 puntos, de acuerdo con los datos del texto.

Venezuela, en tanto, inició su participación con una caída por 3-2 ante México. Los reportes del mencionado partido describen ese duelo como uno definido en el quinto set y con un trámite emotivo. Para el cruce del viernes 7 de agosto, el equipo venezolano llegará con la necesidad de recuperarse en la clasificación del grupo.

A pesar de la derrota inicial, los medios internacionales recuerdan que el seleccionado venezolano es el “vigente campeón sudamericano Sub 17”, condición con la que enfrenta el partido ante Perú en su segunda presentación en Chile. Además, las ‘llaneras’ deberán buscar el triunfo de manera obligatoria para no comenzar a complicar sus chances de llegar a la segunda ronda del torneo

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