Fiscalía inicia investigación contra bachiller en Psicología acusada de agredir a menor con autismo mientras lo cuidaba

Pamela Mayory Almenara Loayza y un fragmento de las grabaciones de seguridad que forman parte de la investigación en Lima por la presunta agresión a un menor con autismo. (Composición: Infobae Perú)

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El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Pamela Mayory Almenara Loayza, bachiller en Psicología acusada de presunta agresión física y psicológica contra un menor de 11 años con trastorno del espectro autista (TEA). El caso fue denunciado por la madre del niño luego de revisar las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda.

La Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro asumió las diligencias del caso y busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el presunto ataque. El menor, identificado como Esteban, también cuenta con diagnóstico de epilepsia.

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Según informó el Ministerio Público, el fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz dispuso diversas acciones, entre ellas la toma de declaraciones de la denunciante y testigos, la revisión de los registros audiovisuales del domicilio y la programación de evaluaciones psicológicas para los involucrados.

El Ministerio Público de Lima Centro investiga a una bachiller en Psicología por agresión física y psicológica contra un menor de 11 años con trastorno del espectro autista. (Foto: Ministerio Público)

Fiscalía investiga presunta agresión contra menor con trastorno del espectro autista

La investigación fiscal se inició tras la denuncia presentada por Carol Vázquez, madre del menor, quien señaló que su hijo habría sido víctima de violencia mientras permanecía bajo el cuidado de Almenara Loayza. La bachiller en Psicología había sido contratada para acompañarlo en sus actividades de aprendizaje y reforzar algunas tareas después de su jornada escolar.

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De acuerdo con la versión de la familia, la cuidadora trabajó durante aproximadamente cuatro meses con el niño y llegó a ganarse la confianza de sus padres. Sin embargo, la situación cambió cuando la madre revisó las grabaciones de seguridad de su vivienda y encontró imágenes que, según su interpretación, mostrarían una agresión.

Una psicóloga sujeta a un niño con espectro autista durante una sesión, en el contexto de una denuncia por presunta agresión.

La Fiscalía informó que continuará recopilando elementos para esclarecer los hechos y establecer si existió responsabilidad penal. Además, gestionó medidas de protección para el menor debido a su condición de vulnerabilidad.

“Dispuso la toma de declaraciones de la denunciante y los testigos del suceso, la revisión de los registros fílmicos captados por cámaras de video del lugar donde habría ocurrido la agresión física, la programación de evaluaciones psicológicas, entre otros”, detalló el Ministerio Público.

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Madre del menor denunció cambios en su conducta antes de revisar cámaras de seguridad

Carol Vázquez relató que antes de conocer lo ocurrido en las grabaciones, la familia había atribuido los cambios de comportamiento de su hijo a episodios relacionados con su condición. Según explicó, el niño comenzó a mostrarse más irritable y evitaba ingresar al cuarto donde realizaba sus actividades con la cuidadora.

Este video es un reportaje noticioso que documenta la denuncia de agresión contra un niño con trastorno del espectro autista. Incluye segmentos de estudio con un presentador, entrevistas a una mujer y a un experto, y secuencias de video de seguridad que muestran a una mujer adulta interactuando con un niño menor de edad en una mesa pequeña. Las imágenes de seguridad muestran a la mujer golpeando al niño en un entorno doméstico. La madre del menor presentó una denuncia formal. Un profesional de psicología comenta sobre los requisitos para este tipo de terapias. El caso se desarrolla en Surco, Perú.

“Nosotros hemos estado acá y hemos dicho: ‘¿Qué pasó?’. ‘No, sino que le dio una crisis’. Y nosotros creímos eso”, declaró la madre en una entrevista difundida por RPP.

La denunciante afirmó que las imágenes registradas en su vivienda evidenciarían un momento en el que su hijo intentó acercarse a la cuidadora antes de que ocurriera la presunta agresión. Según su relato, el menor habría recibido golpes en la mano y el brazo, además de terminar en el suelo durante un forcejeo.

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“En el video se muestra que Esteban le quiere como pasar la voz o en la mano y ella le chanca la mano. Es una persona alta, le chanca la mano y luego Esteban se quiere defender, va contra ella y ella le pega en el brazo y lo tira al piso”, contó Vázquez.

La madre también expresó preocupación porque su hijo tiene dificultades para comunicarse verbalmente y no pudo contar lo que presuntamente ocurría. “Creo que no soy la primera mamá que tiene un hijo autista que no habla, que a veces no te puede decir: ‘Mamá, está pasando algo’”, manifestó.

Pamela Almenara negó agresión y aseguró que actuó en defensa propia

Tras conocerse la denuncia, Pamela Almenara Loayza brindó su versión y negó haber maltratado al menor. La bachiller en Psicología sostuvo que las acciones registradas en las cámaras correspondían a una intervención durante una supuesta crisis del niño y afirmó que actuó para protegerse.

En entrevista con RPP, señaló que la palmada que aparece en las imágenes correspondía a una técnica para marcar límites y detener una conducta del menor. Además, sostuvo que el forcejeo posterior fue una acción de contención y no una agresión.

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“Usted no sabe la fuerza que se necesita para contener a ese niño. Nosotros lo hemos contenido entre tres personas, porque una sola persona no lo puede hacer por la fuerza que tiene”, afirmó Almenara.

La psicóloga denunciada por agredir a un niño con espectro autista es identificada en una imagen y en el video del incidente con el menor.

La acusada también mencionó que había solicitado cambiar de menor asignado al centro psicológico donde trabajaba debido a supuestas dificultades durante el acompañamiento. Según indicó, habría comunicado situaciones en las que recibió lesiones por parte del niño.

Durante la entrevista, Almenara confirmó además que existe otra denuncia en su contra por un caso distinto, relacionado con presuntos actos contra el pudor en agravio de otro menor. “Eso está en investigación. Le corresponde ya responder a mi abogada, porque ese caso ya está en investigación”, declaró.

Mientras avanzan las diligencias, la Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y establecer las responsabilidades correspondientes. La familia del menor espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar afecte a otros niños en condición de vulnerabilidad.

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