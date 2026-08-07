La presidenta Keiko Fujimori viajó a Junín para supervisar los daños del sismo en Chupaca

President Keiko Fujimori addresses people while she tours the area affected by a 5.6-magnitude earthquake that struck central Peru on Saturday, in Pumpunya, Peru, July 31, 2026. REUTERS/Yershon Vilca

Guardar

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó este viernes a la región Junín para supervisar en terreno los efectos del sismo de magnitud 5.0 que el jueves sacudió la provincia de Chupaca, zona que aún no termina de recuperarse del movimiento telúrico del 18 de julio. La mandataria se trasladó al distrito de Chongos Bajo, uno de los más afectados, acompañada por los titulares de las carteras de Vivienda, Educación, Trabajo y Salud.

La visita forma parte de la agenda de trabajo de la jefa de Estado en la región y constituye la segunda que realiza desde que asumió la presidencia. El nuevo movimiento telúrico, registrado a las 13:57 horas del 6 de agosto con epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca y a una profundidad de 9 kilómetros, se produjo menos de tres semanas después del terremoto del 18 de julio, que dejó cinco fallecidos, decenas de heridos y severos daños en viviendas e infraestructura.

PUBLICIDAD

A view of a destroyed house following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Pumpunya, Chupaca province, Junin region, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca

El sismo del jueves alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli Modificada en Chupaca, lo que equivale a un sacudimiento fuerte percibido por la población en amplias zonas del valle del Mantaro. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la intensidad máxima llegó al nivel VIII en Yanacancha y al VI en Pumpunya y Chongos Bajo. Cerca de una hora después del evento principal, se registró una réplica de magnitud 3.5 con epicentro a 23 kilómetros al sur de Chupaca.

El reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó que tres personas, entre ellas una menor de 10 años, resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. El director ejecutivo del Indeci en Junín, Julio Gálvez, señaló que el movimiento se sintió con particular fuerza en Chongos Bajo: “Se ha sentido muy fuerte. Me he comunicado con los señores alcaldes y están haciendo la evaluación de daños”, afirmó.

PUBLICIDAD

Una casa colapsada por el sismo en Chupaca, Junín, ilustra la situación de los damnificados, con una foto de la presidente Dina Boluarte.

Viviendas colapsadas y cortes de servicios

El nuevo remezón agravó la situación de las edificaciones que ya habían quedado comprometidas tras el sismo de julio. Algunas viviendas declaradas inhabitables terminaron de desplomarse, mientras los equipos técnicos del Gobierno Regional de Junín continuaban las inspecciones para determinar el alcance total de las afectaciones. Los distritos de Chupuro y Chongos Bajo concentraron los mayores reportes de colapso de casas de adobe.

Los daños se extendieron también a la infraestructura vial y los servicios básicos. Defensa Civil reportó desprendimientos de rocas en vías de tránsito de los sectores de Cuscas, Carhuapaccha y Pumpunya, mientras que en San Juan de Iscos se registró un corte temporal del suministro eléctrico que afectó a seis jurisdicciones de la provincia. La empresa concesionaria coordinó la reposición del servicio una vez que las condiciones de seguridad lo permitieran.

PUBLICIDAD

A views shows an area affected by a 5.6-magnitude earthquake that struck central Peru on Saturday, while President Keiko Fujimori tours the area in Pumpunya, Peru, July 31, 2026. REUTERS/Yershon Vilca

Despliegue sanitario en la zona de emergencia

El Ministerio de Salud activó de inmediato su protocolo de respuesta ante la emergencia. El ministro Luis Dyer dispuso el despliegue de un Puesto Médico de Avanzada hacia Chongos Bajo con el objetivo de brindar atención inmediata a la población afectada. La medida buscó reforzar la capacidad de respuesta médica en una zona donde la infraestructura sanitaria ya venía bajo presión desde el sismo de julio.

Equipos de emergencia también avanzaron en la limpieza de rocas en la vía que conecta Chupuro con el anexo de Chanca, en tanto el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) inició la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en los sectores más impactados. Las labores de restablecimiento del agua y la electricidad continuaban en paralelo a las inspecciones de campo.

PUBLICIDAD

A woman and President Keiko Fujimori embrace as she tours the area affected by a 5.6-magnitude earthquake that struck central Peru on Saturday, in Pumpunya, Peru, July 31, 2026. REUTERS/Yershon Vilca

Antecedentes: el sismo de julio dejó cinco muertos

El movimiento telúrico del 18 de julio, de magnitud 5.1, fue el punto de partida de la crisis que hoy enfrenta la provincia de Chupaca. Ese evento, que tuvo una réplica de 3.7 apenas 17 minutos después, afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Las pérdidas humanas y materiales de ese primer sismo marcaron el contexto en que se produjo el nuevo movimiento del 6 de agosto. La reiteración de los eventos en la misma zona geográfica en menos de tres semanas intensificó la presión sobre las autoridades para acelerar la respuesta del Estado, lo que motivó el viaje de Fujimori junto con cuatro ministros para coordinar acciones directamente en el terreno.

PUBLICIDAD