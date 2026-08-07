Así fue el sistema de la primera civilización de América para resistir terremotos hace 5 mil años: estas eran las shicras de la cultura Caral

Pobladores de la civilización Caral elaboran shicras, bolsas de fibras vegetales rellenas con piedras, utilizadas en su sistema constructivo sismorresistente en el antiguo Perú. (Composición: Infobae Perú / Zona Arqueológica Caral)

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¿Cómo lograron los habitantes de Caral levantar grandes edificios hace unos 5 mil años en un territorio donde los movimientos de la tierra forman parte de la historia natural? Mucho antes de que existieran los modernos cálculos estructurales, normas de construcción o tecnologías antisísmicas, los antiguos pobladores desarrollaron una solución que les permitió darle mayor estabilidad a sus construcciones: unas bolsas hechas con fibras vegetales y llenas de piedras.

La respuesta se encuentra en las shicras, uno de los elementos más llamativos de la arquitectura de la primera civilización de América. Estas estructuras, aparentemente sencillas, fueron colocadas dentro de las plataformas y cimentaciones de los edificios monumentales de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe y de otros asentamientos de esta tradición cultural. Su disposición respondía a un conocimiento preciso sobre el comportamiento de las construcciones frente a los movimientos sísmicos.

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La importancia de este antiguo sistema vuelve a cobrar interés en un país acostumbrado a convivir con los terremotos. El 6 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 5.0 en Junín tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca y alcanzó una intensidad de V en esa localidad, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mientras las edificaciones actuales dependen de normas y tecnologías modernas, las investigaciones de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) permiten conocer cómo una sociedad de hace cinco milenios encontró su propia manera de enfrentar este riesgo.

Habitantes de la Civilización Caral recolectan fibras vegetales y elaboran shicras, bolsas de junco y totora que forman parte de su sistema constructivo sismorresistente ancestral en Perú. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

¿Qué eran las shicras y cómo funcionaban ante un terremoto?

Las shicras eran bolsas tejidas con fibras vegetales como el junco y la totora. Los antiguos constructores las rellenaban con piedras de diferentes tamaños y las colocaban estratégicamente en los rellenos de las plataformas y cimentaciones de los edificios. Desde el exterior, el sistema podía pasar inadvertido, pero dentro de la estructura cumplía una función importante para controlar sus movimientos.

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El diseño permitía que las piedras permanecieran contenidas dentro de las fibras vegetales mientras absorbían parte de los desplazamientos generados por un movimiento sísmico. Las shicras no trabajaban de manera aislada: formaban parte de un sistema constructivo que también incluía plataformas y muros escalonados de baja altura, elementos que ayudaban a distribuir las cargas y mejorar la estabilidad de las edificaciones.

Una shicra, bolsa tejida con fibras vegetales, forma parte del sistema constructivo sismorresistente de la Civilización Caral en Perú. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

La doctora Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, explicó que ante un sismo las shicras aumentan la estabilidad, disminuyen los empujes y favorecen el amortiguamiento y la ductilidad de las estructuras. De esta manera, el conjunto podía controlar los desplazamientos provocados por las fuerzas generadas durante un movimiento telúrico.

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“Ante un movimiento sísmico, las shicras proporcionan mayor estabilidad a las estructuras, disminuyen los empujes y aumentan el amortiguamiento y la ductilidad. Individualmente y en conjunto controlan los desplazamientos producidos por las fuerzas de inercia sísmica”, explicó la experta.

Caral llevó más lejos su tecnología antisísmica con las megashicras

El conocimiento detrás de las shicras tampoco permaneció estático. En Vichama, ciudad agropesquera ubicada en Végueta-Huaura, las investigaciones arqueológicas identificaron una evolución de este sistema mediante las llamadas megashicras, bolsas elaboradas con fibras vegetales, pero de mayor tamaño y peso.

Estas estructuras fueron utilizadas en los sistemas de cimentación y estabilización de edificios públicos. Su presencia permite observar cómo los conocimientos constructivos desarrollados por las poblaciones de la tradición Caral fueron transmitidos y modificados con el paso de las generaciones.

Las megashicras también revelan una característica fundamental de esta antigua ingeniería: el aprovechamiento de los recursos disponibles en el entorno. Fibras vegetales y piedras podían convertirse en componentes de una solución destinada a mejorar la estabilidad de grandes construcciones. El resultado fue una tecnología adaptada a las condiciones del territorio y perfeccionada para responder a nuevos desafíos arquitectónicos y ambientales.

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Un diagrama ilustra la evolución constructiva de las edificaciones piramidales de Caral y la incorporación de shicras como tecnología sismorresistente ancestral. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

La ingeniería moderna puso a prueba las shicras

La peculiaridad de este sistema despertó el interés de especialistas contemporáneos. El ingeniero Julio Vargas Neumann, destacado docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió su comportamiento mediante un experimento en el que incorporó shicras en la base de un prototipo de vivienda de adobe sometido a simulaciones sísmicas.

Los resultados mostraron una diferencia significativa entre ambas estructuras. La vivienda que incorporaba las shicras soportó mejor el movimiento, mientras que otra construcción similar, levantada sin este sistema, sufrió daños estructurales importantes. La prueba permitió observar experimentalmente el aporte de esta antigua técnica al comportamiento de las edificaciones de tierra.

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La excavación arqueológica en Perú muestra dos shicras, bolsas de fibra vegetal rellenas de piedras que forman parte del sistema constructivo sismorresistente de la civilización Caral. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

El estudio fue realizado en 2017 para el Ministerio de Vivienda junto con el arquitecto Roberto Prieto. Sus conclusiones señalaron que esta tecnología podía contribuir a mejorar el comportamiento sísmico de viviendas rurales de adobe de un piso y también ayudar a reducir el humedecimiento de los muros.