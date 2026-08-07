Perú
Agregar Infobae enGoogle

Así fue el sistema de la primera civilización de América para resistir terremotos hace 5 mil años: estas eran las shicras de la cultura Caral

Las investigaciones de la Zona Arqueológica Caral revelan cómo las shicras, bolsas de fibras vegetales rellenas con piedras, fueron incorporadas en las construcciones para mejorar su estabilidad frente a los movimientos sísmicos

Tres personas elaboran elementos constructivos con fibras vegetales y rocas. Un grupo de rocas atadas con fibras vegetales aparece en primer plano
Pobladores de la civilización Caral elaboran shicras, bolsas de fibras vegetales rellenas con piedras, utilizadas en su sistema constructivo sismorresistente en el antiguo Perú. (Composición: Infobae Perú / Zona Arqueológica Caral)
Guardar

¿Cómo lograron los habitantes de Caral levantar grandes edificios hace unos 5 mil años en un territorio donde los movimientos de la tierra forman parte de la historia natural? Mucho antes de que existieran los modernos cálculos estructurales, normas de construcción o tecnologías antisísmicas, los antiguos pobladores desarrollaron una solución que les permitió darle mayor estabilidad a sus construcciones: unas bolsas hechas con fibras vegetales y llenas de piedras.

La respuesta se encuentra en las shicras, uno de los elementos más llamativos de la arquitectura de la primera civilización de América. Estas estructuras, aparentemente sencillas, fueron colocadas dentro de las plataformas y cimentaciones de los edificios monumentales de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe y de otros asentamientos de esta tradición cultural. Su disposición respondía a un conocimiento preciso sobre el comportamiento de las construcciones frente a los movimientos sísmicos.

PUBLICIDAD

La importancia de este antiguo sistema vuelve a cobrar interés en un país acostumbrado a convivir con los terremotos. El 6 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 5.0 en Junín tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca y alcanzó una intensidad de V en esa localidad, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mientras las edificaciones actuales dependen de normas y tecnologías modernas, las investigaciones de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) permiten conocer cómo una sociedad de hace cinco milenios encontró su propia manera de enfrentar este riesgo.

Ilustración de personas recolectando y tejiendo fibras vegetales en un campo, con estructuras de paja y chozas de madera al fondo
Habitantes de la Civilización Caral recolectan fibras vegetales y elaboran shicras, bolsas de junco y totora que forman parte de su sistema constructivo sismorresistente ancestral en Perú. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

¿Qué eran las shicras y cómo funcionaban ante un terremoto?

Las shicras eran bolsas tejidas con fibras vegetales como el junco y la totora. Los antiguos constructores las rellenaban con piedras de diferentes tamaños y las colocaban estratégicamente en los rellenos de las plataformas y cimentaciones de los edificios. Desde el exterior, el sistema podía pasar inadvertido, pero dentro de la estructura cumplía una función importante para controlar sus movimientos.

PUBLICIDAD

El diseño permitía que las piedras permanecieran contenidas dentro de las fibras vegetales mientras absorbían parte de los desplazamientos generados por un movimiento sísmico. Las shicras no trabajaban de manera aislada: formaban parte de un sistema constructivo que también incluía plataformas y muros escalonados de baja altura, elementos que ayudaban a distribuir las cargas y mejorar la estabilidad de las edificaciones.

Estructura tejida de fibras vegetales color marrón claro, en patrón de red, sobre un fondo blanco con una regla de escala en centímetros
Una shicra, bolsa tejida con fibras vegetales, forma parte del sistema constructivo sismorresistente de la Civilización Caral en Perú. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

La doctora Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, explicó que ante un sismo las shicras aumentan la estabilidad, disminuyen los empujes y favorecen el amortiguamiento y la ductilidad de las estructuras. De esta manera, el conjunto podía controlar los desplazamientos provocados por las fuerzas generadas durante un movimiento telúrico.

“Ante un movimiento sísmico, las shicras proporcionan mayor estabilidad a las estructuras, disminuyen los empujes y aumentan el amortiguamiento y la ductilidad. Individualmente y en conjunto controlan los desplazamientos producidos por las fuerzas de inercia sísmica”, explicó la experta.

Caral llevó más lejos su tecnología antisísmica con las megashicras

El conocimiento detrás de las shicras tampoco permaneció estático. En Vichama, ciudad agropesquera ubicada en Végueta-Huaura, las investigaciones arqueológicas identificaron una evolución de este sistema mediante las llamadas megashicras, bolsas elaboradas con fibras vegetales, pero de mayor tamaño y peso.

Estas estructuras fueron utilizadas en los sistemas de cimentación y estabilización de edificios públicos. Su presencia permite observar cómo los conocimientos constructivos desarrollados por las poblaciones de la tradición Caral fueron transmitidos y modificados con el paso de las generaciones.

Las megashicras también revelan una característica fundamental de esta antigua ingeniería: el aprovechamiento de los recursos disponibles en el entorno. Fibras vegetales y piedras podían convertirse en componentes de una solución destinada a mejorar la estabilidad de grandes construcciones. El resultado fue una tecnología adaptada a las condiciones del territorio y perfeccionada para responder a nuevos desafíos arquitectónicos y ambientales.

Esquema de un edificio piramidal de Caral con corte transversal, señalando cuatro fases constructivas, el uso de shicras, muros de plataforma y estructurales, y grava
Un diagrama ilustra la evolución constructiva de las edificaciones piramidales de Caral y la incorporación de shicras como tecnología sismorresistente ancestral. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

La ingeniería moderna puso a prueba las shicras

La peculiaridad de este sistema despertó el interés de especialistas contemporáneos. El ingeniero Julio Vargas Neumann, destacado docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió su comportamiento mediante un experimento en el que incorporó shicras en la base de un prototipo de vivienda de adobe sometido a simulaciones sísmicas.

Los resultados mostraron una diferencia significativa entre ambas estructuras. La vivienda que incorporaba las shicras soportó mejor el movimiento, mientras que otra construcción similar, levantada sin este sistema, sufrió daños estructurales importantes. La prueba permitió observar experimentalmente el aporte de esta antigua técnica al comportamiento de las edificaciones de tierra.

Dos grandes estructuras semiesféricas de fibra vegetal trenzada y tierra, parcialmente expuestas en una excavación con terreno rocoso
La excavación arqueológica en Perú muestra dos shicras, bolsas de fibra vegetal rellenas de piedras que forman parte del sistema constructivo sismorresistente de la civilización Caral. (Foto: Zona Arqueológica Caral)

El estudio fue realizado en 2017 para el Ministerio de Vivienda junto con el arquitecto Roberto Prieto. Sus conclusiones señalaron que esta tecnología podía contribuir a mejorar el comportamiento sísmico de viviendas rurales de adobe de un piso y también ayudar a reducir el humedecimiento de los muros.

Temas Relacionados

CaralSismosTerremotosZona Arqueológica Caralperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Héctor Cúper valoró empate y reveló motivo de las ausencias de Piero Quispe y Edison Flores en Universitario vs Sporting Cristal

El DT analizó la igualdad en el Monumental y destacó el desempeño de sus jugadores. Además, precisó por qué dejó afuera al ‘Orejas’ y exvolante de Pumas

Héctor Cúper valoró empate y reveló motivo de las ausencias de Piero Quispe y Edison Flores en Universitario vs Sporting Cristal

Ministra de la Mujer confirma que Naldy Saldaña recibe atención tras denuncia de acoso: “Las otras personas que han denunciado también”

La funcionaria sostuvo que la artista y otras integrantes de la agrupación cuentan con acompañamiento profesional, mientras se multiplican los testimonios sobre situaciones similares en el entorno musical

Ministra de la Mujer confirma que Naldy Saldaña recibe atención tras denuncia de acoso: “Las otras personas que han denunciado también”

La mitad de las empresas peruanas revisan las redes sociales de postulantes y varias vigilan a trabajadores

Cuando postulas a un trabajo sí observan lo que publicas en redes sociales, e inclusive la empresa podría seguir monitoreándote cuando eres su trabajador

La mitad de las empresas peruanas revisan las redes sociales de postulantes y varias vigilan a trabajadores

José Ragas y la historia de los migrantes andinos que llegaron a Lima: “Tuvieron que crear prácticamente una ciudad paralela”

En su libro “Lima chola”, el historiador sigue las huellas de quienes llegaron desde los Andes, desde estudiantes y familias campesinas hasta personas trasladadas contra su voluntad, y muestra cómo sus historias transformaron la capital

José Ragas y la historia de los migrantes andinos que llegaron a Lima: “Tuvieron que crear prácticamente una ciudad paralela”

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Carlos Desio se enfrentarán en el duelo de pizarras en el Estadio Nacional de Lima. Conoce sus onces para este cotejo por fecha 4

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

Bettsy Chávez podría ser extraditada de México a pedido de la Corte Suprema, afirma excanciller

Perú informó a México que Betssy Chávez tiene una condena y que eventualmente se pediría su extradición

Presidenta Keiko Fujimori saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia

Presidente del JNE precisa que alcaldes pueden postular a otros cargos pese a prohibición de reelección

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

Claudia Salazar expone audios que revelan que la directiva de La Bella Luz conocía el acoso y se desligó de la responsabilidad: “Yo no soy culpable”

Mario Hart revela que le detectaron un tumor tras fuertes dolores de cabeza

‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto un día después de anunciar que suspendía sus presentaciones: “Mucha gente nos ha escrito y llamado”

Jeanette vuelve a Lima para celebrar su gira '50 Aniversario' y una noche cargada de clásicos

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido por fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Con Christian Cueva, los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1 2026