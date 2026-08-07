Ejército conmemora la Batalla de Junín con la tradicional competencia de caballería Trofeo Presidenta de la República

Un jinete militar del Ejército del Perú salta un obstáculo con su caballo durante la Copa Junín, una competencia ecuestre tradicional que conmemora la Batalla de Junín en La Molina. (X/@Mindef)

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El Ejército del Perú celebró este 6 de agosto el 202.° aniversario de la Batalla de Junín con la realización de la Copa Junín, Trofeo Presidenta de la República, competencia ecuestre que desde 1940 se lleva a cabo cada año en el Club Hípico Militar del distrito de La Molina. La cita reunió a cinco equipos de jinetes oficiales del Arma de Caballería y contó con la presencia de la jefa de Estado al frente de una amplia representación de los poderes del país, según informó Andina Noticias.

La ceremonia de premiación fue encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y el comandante general del Ejército, general Oswaldo Calle Talledo. De acuerdo con Andina Noticias, también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, Óscar Reto Otero; el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo; y los comandantes generales de la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

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Una medalla de la Copa Junín conmemora el CCII aniversario de la Batalla de Junín (1824-2026) y el Día del Arma de Caballería del Perú. (X/@Mindef)

Autoridades militares y civiles en el palco oficial

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño Valdivia; el almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, comandante general de la Marina; y el general del Aire Mario Contreras León Carty, al mando de la Fuerza Aérea, completaron la representación castrense en el evento. La presencia simultánea de los tres comandantes generales de las instituciones armadas subrayó el carácter institucional de la conmemoración.

La competencia reunió a cinco equipos, cada uno integrado por cuatro jinetes oficiales del Arma de Caballería, en una jornada que combina el deporte ecuestre con el tributo a la tradición militar. Andina Noticias informó que la Copa Junín fue otorgada al capitán de caballería Simón Bolívar, mientras que la Escuela de Equitación del Ejército se impuso en la clasificación por equipos.

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La presidenta Keiko Fujimori Higuchi y otras autoridades nacionales asisten a la ceremonia de premiación de la Copa Junín en el Club Hípico Militar de La Molina, Perú. (X/@Mindef)

Competencia con historia

La Escuela de Equitación del Ejército obtuvo el primer lugar en la competencia por equipos, en un evento que este año adquirió especial peso simbólico al coincidir con el bicentenario más dos años de la batalla que le da nombre al trofeo. La Copa Junín se disputa ininterrumpidamente desde 1940, lo que la convierte en una de las tradiciones militares de mayor continuidad en el país.

El 6 de agosto de 1824, en la pampa de Junín, las fuerzas patriotas se enfrentaron a las realistas en el penúltimo combate decisivo de la guerra de independencia del Perú. La carga de los Húsares de Junín definió el resultado de ese enfrentamiento y fortaleció la campaña emancipadora en su etapa final.

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Oficiales del Ejército del Perú y un civil sostienen el trofeo del equipo subcampeón de la Copa Junín en el Club Hípico Militar de La Molina. (X/@Mindef)

Legado de los Húsares de Junín

El Arma de Caballería fue creada en agosto de 1821 y tiene sus raíces directas en aquella gesta independentista. Cada 6 de agosto, la fecha de la batalla, se conmemora el Día del Arma de Caballería, ocasión en que sus integrantes reafirman el compromiso con la defensa nacional y la preservación de las tradiciones militares heredadas de los Húsares de Junín.

La Copa Junín, en ese marco, no es solo una competencia deportiva: es el vínculo anual entre el presente institucional del Ejército y la acción militar que selló la independencia del Perú hace dos siglos, según destacó Andina Noticias en su cobertura del evento.

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Un jinete oficial del Arma de Caballería del Ejército del Perú compite saltando un obstáculo con su caballo blanco durante la Copa Junín en el Club Hípico Militar de La Molina. (X/@Mindef)