Óscar Junior reemplaza a su padre en La Bella Luz y promete cambios tras caso Naldy Saldaña: “No se va repetir esta situación”

‘La Bella Luz’ ha suspendido todos sus conciertos tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña. YouTube: TVMOS

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La crisis que atraviesa La Bella Luz continúa generando repercusiones. Luego de varios días de cuestionamientos contra la agrupación por la denuncia de Naldy Saldaña sobre presuntos tocamientos indebidos cometidos por el exdirector musical César Sánchez Chaveta, finalmente Óscar Junior, conocido artísticamente como ‘El Senderito’ e hijo del fundador Óscar Custodio, decidió romper su silencio y anunciar un cambio trascendental dentro de la orquesta.

Durante una conferencia de prensa, el joven cantante confirmó que, desde este momento, asumirá la dirección de la reconocida agrupación de cumbia, reemplazando a su padre en la conducción del proyecto musical. Su anuncio llega en medio de una fuerte controversia que no solo ha golpeado la imagen de La Bella Luz, sino que también ha provocado una ola de críticas por la forma en que la empresa manejó inicialmente las denuncias realizadas por la exintegrante de la orquesta.

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Con evidente seriedad, Óscar Junior comenzó su intervención reconociendo el trabajo que durante años realizó su padre para sacar adelante la agrupación. Sin embargo, también admitió que la situación obligaba a tomar decisiones importantes para recuperar la confianza del público y de los propios trabajadores.

“Sé del esfuerzo de mi papá, solo un hombre supo sostener a la orquesta ‘La Bella Luz’ y es mi padre. Les pido que paren con todo esto. Le pedimos mil disculpas. Reconocemos nuestro error y estoy seguro de que ahora que tengo el cargo no se va a volver a repetir esta situación”, manifestó frente a los medios de comunicación.

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La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.

Óscar Junior confirma que asumirá la dirección absoluta de La Bella Luz

El anuncio más importante de la conferencia fue precisamente el cambio de mando dentro de la agrupación. El intérprete dejó claro que, desde ahora, él será el responsable de dirigir La Bella Luz, una decisión que llega luego del impacto mediático que ocasionó la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

Según explicó, uno de sus principales objetivos será implementar nuevas políticas internas para evitar que episodios similares vuelvan a registrarse dentro de la organización.

“Tomo las riendas absolutas de La Bella Luz y yo voy a tomar medidas, me voy a ayudar de muchos profesionales que saben de esta situación y solo quiero decirles a los trabajadores, a todos los seguidores, que no los vamos a defraudar y vamos a salir de todo eso”, afirmó.

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Con estas declaraciones, Óscar Junior aseguró que buscará asesoría especializada para establecer mecanismos que permitan brindar mayor seguridad a quienes forman parte de la agrupación, especialmente después del impacto que provocó la denuncia por presuntos tocamientos indebidos.

La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.

Promete que no volverá a repetirse un caso como el denunciado por Naldy Saldaña

Uno de los momentos más comentados de la conferencia fue cuando el cantante se refirió directamente al caso que involucra a Naldy Saldaña y al exdirector musical César Sánchez Chaveta.

Aunque evitó profundizar sobre el proceso que actualmente enfrenta la agrupación, sí garantizó que trabajará para impedir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

La promesa llega luego de que el caso desatara un intenso debate sobre las condiciones laborales dentro de las agrupaciones musicales y sobre la responsabilidad de sus directivos frente a denuncias relacionadas con presuntos actos de acoso o violencia.

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Con este compromiso, el nuevo responsable de La Bella Luz intenta marcar distancia respecto al manejo que recibió inicialmente la denuncia y enviar un mensaje de tranquilidad tanto a los integrantes de la orquesta como al público.

La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.

Rompe su silencio y expresa respaldo a Naldy Saldaña

Otro aspecto que llamó la atención fue que, por primera vez desde que estalló la polémica, Óscar Junior se dirigió públicamente a Naldy Saldaña.

Hasta ahora, el cantante había guardado silencio, situación que generó numerosas críticas en redes sociales e incluso cuestionamientos durante entrevistas televisivas. Su falta de pronunciamiento también fue observada por la abogada Rosario Sasieta, quien anteriormente le pidió una respuesta pública sobre lo ocurrido.

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Durante la conferencia, el artista aseguró solidarizarse con la cantante y expresó que comprende el difícil momento que atraviesa. “Sé que la debe estar pasando mal, tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo”, declaró.

Las palabras de Óscar Junior representan el primer mensaje oficial de respaldo dirigido a Naldy Saldaña desde la familia propietaria de la agrupación, luego de que la cantante denunciara públicamente haber sido víctima de tocamientos indebidos.

La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.

La Bella Luz busca recuperar la confianza tras la crisis

El cambio de liderazgo marca un nuevo capítulo para La Bella Luz, agrupación que en las últimas semanas ha permanecido en el centro de la atención mediática debido a las denuncias realizadas por Naldy Saldaña y a los cuestionamientos sobre el manejo interno del caso.

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La conferencia de prensa tuvo como principal objetivo anunciar el relevo en la dirección de la orquesta y transmitir un mensaje de disculpas hacia el público, los seguidores y los trabajadores.

Óscar Junior insistió en que reconoce que se cometieron errores y aseguró que trabajará para implementar nuevas medidas junto a especialistas que permitan fortalecer los protocolos internos y brindar mayores garantías a quienes integran el grupo musical.

La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.

Además de pedir que cesen los ataques dirigidos contra su familia, el joven cantante reiteró que buscará recuperar la credibilidad de la agrupación mediante acciones concretas y no únicamente con declaraciones públicas.

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Mientras tanto, la polémica alrededor de La Bella Luz continúa generando reacciones en el ambiente artístico, especialmente porque el caso de Naldy Saldaña abrió nuevamente el debate sobre la importancia de establecer mecanismos de prevención y atención frente a denuncias de presunto acoso dentro de las orquestas de cumbia.

Con el anuncio de que Óscar Junior asumirá la dirección absoluta de la agrupación, la familia Custodio intenta iniciar una nueva etapa en medio de una de las crisis más delicadas que ha enfrentado La Bella Luz desde su creación.

La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.