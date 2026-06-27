Perú

Dirandro decomisa 50 toneladas de droga y 1.5 millones de dosis de éxtasis en lo que va del 2026

La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú presenta su balance: miles de insumos incautados, nuevas estrategias y cooperación internacional marcan el año

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Los operativos de incautación de la Policía Nacional permitieron la quema de toneladas de droga y éxtasis.
Los operativos de incautación de la Policía Nacional permitieron la quema de toneladas de droga y éxtasis.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata, encabezó la ceremonia por el 35.° aniversario de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro - PNP), ocasión en la que destacó la magnitud de los resultados obtenidos en lo que va de 2026.

Según cifras oficiales, la Dirandro incautó 50 toneladas de droga y retiró de circulación más de 1.5 millones de dosis de MDMA (éxtasis), además de 8 millones de insumos químicos fiscalizados. Esta unidad especializada se ha consolidado como uno de los ejes principales en la respuesta estatal frente al narcotráfico en el país.

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“El narcotráfico cambia permanentemente sus rutas y formas de operar. Por eso la respuesta del Estado también debe evolucionar, fortaleciendo sus capacidades operativas, su inteligencia y su marco legal”, enfatizó Zapata durante la ceramonia.  

El ministro adelantó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), que reemplazará al Proyecto Especial Corah, como parte de una nueva etapa en la política antidrogas.

En este contexto, la Dirandro ha realizado tres procesos de incineración este año, destruyendo más de 22 toneladas de drogas, principalmente cocaína y marihuana. El objetivo es impedir que estos estupefacientes regresen al mercado ilegal, cerrando el ciclo de decomiso y custodia de evidencias.

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Agentes de seguridad con uniformes azules y gorras negras inspeccionan una mesa llena de panes redondos. Varios panes están abiertos mostrando paquetes blancos en su interior.
Agentes del INPE y la PNP inspeccionan panes con droga incautados durante un operativo antidrogas en Piura, revelando paquetes de sustancia ilícita ocultos en su interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias renovadas y cooperación internacional

El general Antonio Huamán Daza, director de la Dirandro, presentó el balance operativo del año y subrayó el impacto de la incautación de más de 1.5 millones de dosis de éxtasis.

Según el jefe antidrogas, esta intervención evitó que organizaciones criminales obtuvieran ganancias superiores a mil millones de soles. 

“Cada gramo decomisado, laboratorio destruido y joven alejado del consumo representa una victoria. La delincuencia cambia sus métodos, pero nuestra voluntad de servir y combatir con firmeza jamás cambiará”, expresó durante el evento.

Las operaciones incluyeron la destrucción de avionetas utilizadas por redes de narcotraficantes, la inhabilitación de pistas clandestinas y la desarticulación de organizaciones criminales.

La aprobación reciente de la Lista de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) dota a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de nuevas herramientas para enfrentar las variantes del tráfico ilícito de drogas.

“En este 35.° aniversario reafirmamos que enfrentaremos al narcotráfico con firmeza, inteligencia y unidad. Esa es la decisión del Gobierno y esa seguirá siendo nuestra prioridad“, remarcó el ministro José Zapata. 

La cooperación internacional se mantuvo como un pilar de la estrategia antidrogas peruana. Durante la ceremonia, ambas autoridades reconocieron la labor de DEVIDA, la DEA y la Unión Europea en el apoyo a operativos y programas de formación.

El evento contó con la presencia de funcionarios nacionales, exministros y representantes policiales, subrayando la dimensión multisectorial de la lucha contra el narcotráfico.

El balance anual presentado por la Dirandro refleja la presión constante de las organizaciones criminales y la necesidad de respuestas coordinadas y modernas.

El Ministerio del Interior reiteró que la destrucción de la droga decomisada busca impedir su reinserción en el mercado ilegal, garantizando el cierre del ciclo de custodia y evidenciando los resultados de las acciones desplegadas durante el año frente a uno de los delitos más persistentes en el país.

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